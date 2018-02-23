Фракции Госдумы призвали международные структуры осудить закон о реинтеграции Донбасса

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МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Все четыре фракции Госдумы приняли в пятницу заявление, в котором призвали мировое сообщество осудить украинский закон о реинтеграции Донбасса, как ставящий крест на процессе мирного урегулирования и выполнении Минских соглашений. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты палаты.

"Депутаты Государственной Думы, неизменно выступая за поиск мирных путей урегулирования конфликта на основе минских соглашений, призывают власти Украины задуматься о своей ответственности и отказаться от новых планов расправы над собственными гражданами", - говорится в заявлении фракций. Там же обращается внимание "Организации Объединенных Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Парламентской ассамблеи Совета Европы, Конгресса США, Европейского парламента и парламентов отдельных европейских государств, включая государства - гаранты минских соглашений, на необходимость осуждения репрессивного акта властей Украины".

"Никакие соображения "сдерживания России", столь популярные в последние годы на Западе, не могут оправдать попустительства возобновлению масштабной гражданской войны и продолжению репрессий на Украине", - считают российские парламентарии. Они также указывают на то, что усугубление ситуации взаимосвязано с фактическим отказом властей Украины от расследования и наказания лиц, виновных в убийствах на киевском Майдане, совершении государственного переворота и последующих преступлениях, как, например, зверствах 2 мая 2014 года в городе Одессе".

В тексте заявления одновременно отмечается, что закон о реинтеграции Донбасса напрямую направлен против России и российских соотечественников на Украине. "Депутаты Государственной думы ФС РФ с негодованием отмечают, что проникнутый ненавистью закон Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" ведет к войне, а не к миру. Он прямо направлен против Российской Федерации и российских соотечественников на Украине и свидетельствует о желании обезлюдить земли, на которых проживает несколько миллионов человек, дать новый импульс охоте на ведьм на Украине. Этого нельзя допустить", - говорится в документе.

Парламентарии указывают, что Верховная рада в процессе обсуждения и принятия закона "не оставила никаких сомнений в том, что его целями являются срыв международно признанных минских соглашений об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины и отказ от принятых в рамках этих соглашений украинской стороной обязательств".

"В принятом документе отсутствует даже упоминание о минских соглашениях. Закон исключает возможность переговоров властей Украины с представителями Донбасса, выступившими, как известно, против государственного переворота на Украине в 2014 году, а также не предусматривает никакого особого статуса для территорий, население которых восстало против переворота, никакой всеобъемлющей амнистии для участников военных действий", - констатируется в заявлении фракций Госдумы.

На сайте Госдумы также сообщается, что фракция ЛДПР, поддержав заявление, "выражает особое мнение", призывая дополнить его положениями "о постановке вопроса о необходимости прекращения действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной"