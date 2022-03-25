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Фракции ГД раскрыли темы предстоящей с российским правительством встречи

25 марта 2022, 09:15  •  25 • Политика
Поддержка населения и бизнеса, снижение цен на энергоносители, ускоренное замещение импорта, создание Министерства гражданской авиации и фармацевтического агентства. Как выяснили «Известия», эти и другие темы фракции Госдумы намерены затронуть на встречах с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным накануне отчета правительства, запланированного на 7 апреля.
По информации «Известий», Госдума провела активную подготовку к отчету правительства. Впервые этому событию будет уделен целый день, во время которого не будут рассматривать никаких других вопросов. С 25 марта Михаил Мишустин начнет проводить встречи с парламентскими фракциями.
Первыми партиями, с которыми встретится премьер, станут Либерально-демократическая партия России и «Новые люди».
Эксперты отмечают, что кабмину приходится работать в экстремальном режиме, но с появляющимися вызовами эта команда справляется.
«В целом кабинету Мишустина удается решать оперативные проблемы в самых разных областях: компенсации социально незащищенным слоям, мобилизация системы здравоохранения, привлечение и защита инвестиций. Вызовы, стоящие перед правительством, масштабные и жесткие. Эти вызовы требуют принять и реализовать целый ряд стратегических решений», — заметил глава АПЭК Дмитрий Орлов.
Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев также считает, что правительство сегодня успешно справляется с поставленными перед ним задачами.
По его словам, хотя тема импортозамещения звучит уже последние восемь лет, именно при настоящем составе правительства решение данного вопроса получило ускорение. Калачев отметил высокую эффективность кабмина, который сегодня вынужден работать в круглосуточном режиме как антикризисный менеджер. В ситуации неопределенности и новых угроз делается всё возможное, чтобы экономика страны функционировала, а население не оказалось без работы, заключил эксперт.
Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
«К встрече вопрос: с какими инициативами фракции выйдут к Мишустину»
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