FP: «В миграционном кризисе виноват сам Евросоюз»

У Брюсселя нет никаких моральных прав критиковать «диктатора Лукашенко»

«Прошло шесть лет с последнего миграционного кризиса в Европе, однако взрослые и дети из зон боевых действий и несостоявшихся государств до сих пор зажаты между войсками и колючей проволокой, умоляя, чтобы их впустили. И хотя это белорусский режим действует в сговоре с хищными контрабандистами, но удивляет панический, воинственный подход ЕС к вполне управляемой проблеме миграции, а милитаризацией гуманитарной проблемы Евросоюз размывает само понятия убежища и подрывает те самые устои, которые по идее должны отличать его от тоталитарных стран»,

– пишет американский журнал Foreign Policy со штаб-квартирой в столице США.

Издание отмечает, что Литва и Польша, а также с десяток других стран ЕС в ответ на приток мигрантов призвали Брюссель «приспособить существующую правовую базу к новым реалиям». Другими словами, они призвали разрешить им игнорировать Женевскую конвенцию о беженцах и узаконить разгон беззащитных людей, оказавшихся в опасной ситуации. Польша и раньше закрывала свои границы для мигрантов, например, из Таджикистана, однако при этом с удовольствием выдавала гуманитарные визы для бегства белорусских диссидентов. И хотя в адрес Лукашенко сегодня звучит слишком много обвинений, однако, по мнению автора статьи Эндрю Коннелли (Andrew Connelly), во всём виновата неэффективная политика Евросоюза в сфере миграции. Страны ЕС постоянно ставят в укор Минску недемократичность режима Лукашенко. А в это время подразделения греческой береговой охраны похищают беженцев, высадившихся на Эгейских островах, и бросают их прямо в море, а хорватские пограничники избивают мигрантов и прогоняют их через реку в Боснию и Герцеговину. Непонятно, чем европейские страны в таком случае отличаются от «диктаторского режима Лукашенко» и есть ли право у Евросоюза критиковать его?

«Когда просители убежища пересекают центральную часть Средиземного моря, за ними следит европейская авиация, предупреждая подготовленных ЕС ливийских ополченцев, чтобы те вернули их обратно в миграционные центры, где пытки, изнасилования и вымогательство – обычное дело»,

– напоминает автор.

Издание отмечает, что большая часть беженцев не нуждаются в международной защите, вместо этого они хотят работать и учиться. Они не хотят жить в предоставленных убежищах, а согласны сами зарабатывать себе на жизнь и на жильё. Но во многих странах им просто запрещено работать, как, например, в Великобритании. Может быть, действительно, пора внести изменения в европейские законы, но сделать это, принимая во внимание интересы беженцев, советуют из-за океана.

Сегодня в кризисе обвиняют Белоруссию, но не исключено, что завтра такую же проблему создаст Венгрия: премьер-министр этой страны уже предупредил – если Брюссель не возместит потраченные правительством деньги на строительство пограничной стены, то Виктор Орбан «готов открыть коридор для мигрантов в Австрию, Германию и Швецию».

«Нелегальная миграция и контрабандисты не исчезнут по мановению волшебной палочки, и правительства должны повести себя как взрослые и признать это для своих граждан. При этом ЕС мог бы предложить правовые и гуманные решения в борьбе с этим явлением, а не применять насилие и нарушение закона, за которые он так порицает других»,

– констатирует Foreign Policy.