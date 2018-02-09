FP: Сопротивление Вашингтона «Северному потоку» бессмысленно

• 268 • Аналитика

Дональд Трамп всячески при каждом удобном случае подчеркивает, что он отказывается от всего, что ему оставил предшественник. Однако, как минимум, в одном вопросе он продолжает политику Обамы. Речь идет о яростной борьбе американских администраций против строительства газопровода, который связывает Россию и Германию. Джордж Буш боролся против «Северного потока-1», по которому несмотря на сильное противодействие Вашингтона в 2011 году пошел первый газ. Администрация Барака Обамы с таким же рвением выступала против строительства его второй очереди - «Северного потока-2».

В прошлом году эстафетную палочку подхватил Дональд Трамп. В конце января 2018 г. госсекретарь США Рекс Тиллерсон в разговоре с польским премьером Матеушем Маровецким в Варшаве назвал «Северный поток 2» угрозой стабильности и энергетической безопасности в Европе. Слова у американских руководителей не расходятся с делами. «Северному потоку», который после ввода в действие второй очереди, будет обеспечивать потребность Европы в газе на четверть, уделен специальный параграф в антироссийских санкциях, принятых Конгрессом США в августе 2017 г.

Подобное отношение к крупному газопроводу уже не один год серьезно «отравляет» отношения между Москвой и Вашингтоном. Однако, пишет журнал Foreign Policy (FP), тот факт, что против строительства «Северного потока 2» выступают в Конгрессе как республиканцы, так и демократы, еще не означает, что законодатели поступают правильно. Напротив, подчеркивает автор статьи, такое отношение отвлекает внимание и силы Америки от более важных проблем и противоречит интересам страны.

Во-первых, США следует тщательнее выбирать, с кем из европейцев им следует вступать в конфронтацию, и решать, стоит ли игра свеч. Бороться следует лишь по жизненно важным для Америки вопросам, в которых можно победить. Что касается «Северного потока», то его строительство горячо поддерживает не только Москва, но и Берлин. FP считает, что Вашингтону едва ли удастся убедить Германию изменить позицию, поскольку она имеет в стране очень широкую поддержку.

Америка уже проигрывала России в борьбе за газовый рынок Европы. Достаточно вспомнить, как в 1981 г. администрация Рональда Рейгана ввела санкции против американских и европейских компаний, которые строили газопровод из СССР в Западную Германию и Францию, и тем самым создала серьезный конфликт со Старым Светом. Когда стало очевидно, что Европа в этом вопросе не уступит, президент Рейган дал задний ход. Американским политикам следует еще раз перечитать докладную записку ЦРУ (1982), с которой доходчиво объясняется, что в Европе к торговле с Советским Союзом относятся иначе, чем в Америке. За треть века, миновавшие после той докладной записки, в отношении Старого Света к торговле с СССР, а теперь Россией ничего по большому счету не изменилось.

Во-вторых, по мере роста европейской экономики Европе нужно все больше газа. К росту импорта голубого золота ведет и сокращение собственной добычи газа на континенте и закрытие атомных электростанций.

Ожидается, к примеру, что после закрытия в 2022 году последней немецкой АЭС потребность Германии в газе еще больше увеличится. Не стоит забывать и постепенный переход от угля к газу, который тоже увеличивает потребность в нем.

Европа никак не сможет укрепить свою энергетическую безопасность, на что делают упор противники «Северного потока 2», за счет сокращения поставок российского газа. Российский газ невозможно заменить американским сжиженным газом (LNG). Большинство крупных покупателей газа из России не имеют выхода к морю. Еще один момент: даже морские страны с терминалами для LNG, например, Литва, много говоря об энергетической безопасности, тем не менее, продолжают покупать газ у России, потому что он значительного дешевле американского.

В-третьих, попытка США заставить Россию гнать газ через Украину не укрепляет энергетическую безопасность континента, а напротив, ослабляет ее. Транзитные страны всегда негативно влияют на стабильность поставок. Так что «Газпром» вправе делать все возможное, чтобы избегать подобных проблем.

Сейчас почти половина российского газа для Европы проходит через Украину. За последние два десятилетия стабильность поставок газа неоднократно нарушалась в связи с конфликтами между Украиной и Россией. Расширение «Северного потока» позволит заменить нестабильную Украину стабильной Германией. Это очевидно даже на основании анализа работы «Северного потока-1». Кстати, Россия покрывает потребности ФРГ в газе на 35%. Германия является крупнейшим экспортным партнером по газу, на нее приходится 22% поставок российского газа в Европу.

FP считает, что отказ России от транзита газа через Украину последней даже на руку. Потерю транзитных денег для бюджета можно компенсировать усилением энергетической эффективности. Сокращение присутствия российских компаний на Украине укрепит суверенитет Киева и поможет ему бороться с коррупцией. Конечно, Украина лишится важного козыря в противостоянии с Россией, но США и ЕС не могут требовать от Москвы, чтобы она действовала по рыночным правилам, которые они сами же не выполняют, пытаясь запретить строительство «Северного потока-2».