Fox News с задержкой в шесть лет предупредил Украину о наступающих с Кубани "Искандерах"

"Искандеры" напугали до смерти Украину. Украинские и американские СМИ в один голос сообщили об угрозе "наступления" оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) в Краснодарском крае. На деле "сенсация" иностранных СМИ, как выяснилось, является совершенно дутой. О размещении "Искандеров" в Краснодарском крае сообщалось ещё в 2013 году, а в 2018-м там были проведены военные учения, которые также освещались.

Украинские СМИ вслед за американской прессой подхватили "страшилку" о российских оперативно-тактических ракетных комплексах "Искандер" в Краснодарском крае. Речь идёт о сюжете американской телекомпании Fox News, обнародовавшей спутниковые снимки, на которых можно увидеть расположенные в Краснодарском крае комплексы "Искандер".

На кадрах видны российские ОТРК с несколькими бункерами и ангарами. Также на снимках со спутника можно рассмотреть мобильную систему для проведения перезарядки новыми ракетами. На одном из кадров видно, что один из бункеров открыт и из него выезжает другая транспортно-заряжающая машина.

"Они ("Искандеры") могут нести как обычные, так и ядерные боеголовки, представляя опасность для большинства союзников США по НАТО", - нагнетает американский телеканал.

Тем временем украинские СМИ сообщают, что радиус действия российских ОТРК - 500 километров, а от Краснодарского края до Украины - всего 430 километров. Журналисты пугают украинцев тем, что Незалежная находится под прицелом чуть ли не ядерных ракет.

На деле "сенсация" является совершенно дутой. О размещении "Искандеров" в Краснодарском крае сообщалось ещё в 2013 году, а в 2018-м там были проведены военные учения, которые также освещались, сообщает "Утро.ру".