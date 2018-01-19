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Fox News: Бездельники-сенаторы называют Трампа Сталиным, лишь бы ничего не делать

19 января 2018, 00:54  •  47 • Политика
Сенатор-республиканец обвинил Трампа в сталинском отношении к СМИ, хотя при Обаме закрывал глаза на нарушения прав журналистов.
Сенатор-республиканец от Аризоны Джефф Флейк выступил в сенате, в своей речи сравнив критикующего СМИ Трампа с советским вождем Иосифом Сталиным. Об этом сообщает Fox News.
"Конечно, рявкнуть на Джима Акосту в ходе пресс-конференции - это практически то же, что построить концлагеря или учинить голодомор на Украине", - иронизирует автор.
По словам автора, Джефф Флейк прав в одном: государство действительно часто противостоит свободе слова. В подтверждение этого он вспоминает эпизод, когда президент Обама в ходе своей предвыборной кампании выкинул журналистов из своего самолета, обвинив их в недостаточно одобрительных материалах про него. "Не помните? А ведь это было", - напоминает автор.
Кроме того, администрация Обамы пригрозила исключить Fox из пресс-корпуса Белого дома, конфисковала записи телефонных переговоров Associated Press, преследовала корреспондента Fox News Джеймса Розена, говорится в статье.
"Нападки Обамы на свободу прессы длились годами, но где же тогда был Джефф Флейк?" - спрашивает автор. По его словам, Джефф Флейк не ненавидел Обаму, как Трампа, потому что Обама не угрожал его "маленькой уютной синекуре", благодаря которой он может получать деньги, ничего не делая для своей страны.
"Впервые за десятилетия республиканцы получили всю необходимую власть, чтобы сделать то, о чем настойчиво просят избиратели много лет. Взять под контроль границы, замедлить нахлынувший поток иммигрантов, из-за которого Америка становится более бедной, тесной и нестабильной. Но они не хотят делать этого - потому что этого не хотят их спонсоры. Конечно, они не могут в этом признаться, поэтому называют Трампа Сталиным", - заключает автор.

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