Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Доктор Зло по фамилии на Ш
Будущее, которого не ждали. Место РФ в дивном новом мире. Михаил Делягин
Война концепций: что стоит за призывом главы Еврокомиссии освоить «язык силы»
Илон Маск отсыпал: в США новый космический колонизатор (Руслан Осташко)
Главная / В России

Фоторепортаж: Как прошло разведение сил и средств в Петровском

09 ноября 2019, 22:54  •  141 • В России

В селе Петровское под Донецком стартовал процесс разведения сил и средств. В 13.00 по московскому времени представители Донецкой Народной Республики выпустили в небо белую сигнальную ракету, практически в это же время последовал ответ с украинской стороны. Спустя 10 минут, как прописано в регламенте, представители ДНР выпустили в небо ракету зеленого цвета, которая говорит о фактической готовности к разведению. Ответ с украинской стороны последовал спустя пять минут – в 13.15.

Разведение сил и средств в Петровском.Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В 13.30 бойцы Народной милиции Республики покинули позиции. После сверки мониторинговой миссии ОБСЕ, они погрузились в грузовик и уехали.

Как это было – в объективе корреспондентов «Комсомолки».

В Петровское прибыли представители миссии ОБСЕФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Петровское прибыли представители миссии ОБСЕФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Петровское прибыли представители миссии ОБСЕФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Разведение сил и средств в Петровском назначено на 13.00 по московскому времениФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Регулировщик на въезде в ПетровскоеФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Зеленский заявил, что «украинцы подарили человечеству вертолет, ракеты и рентген»

Представители Республики готовы к началу разведенияФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

К участку разведения в Петровское прибыл руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан ЯкубовФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За процессом разведения наблюдали представители ОБСЕФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Разведение сил и средств в Петровском проходит успешно: процесс может занять три дня

За процессом разведения наблюдали представители ОБСЕФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В 13.00 представители ДНР выпустили в небо белую ракетуФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Ответ с украинской стороныФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Последний Маршал СССР Дмитрий Язов: Я не понимал смысла перестройки

В 13.10 представители ДНР выпустили в небо зеленую ракету, спустя пять минут последовал ответ с украинской стороныФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бойцы НМ ДНР покинули позиции в районе участка разведенияФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бойцы НМ ДНР покинули позиции в районе участка разведения. С солдатами боевая собакаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Госсекретарь США Помпео признался, что Украина – проект США

Бойцы НМ ДНР с вооружением покинули позиции в районе участка разведенияФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бойцы НМ ДНР с вооружением покинули позиции в районе участка разведенияФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бойцы НМ ДНР покинули позиции в районе участка разведенияФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

«Суды меня вымотали»: в Рязанской области 90-летнего профессора дважды осудили за растущую у него во дворе дикую коноплю

Бойцы НМ ДНР покинули позиции в районе участка разведенияФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Бойцы НМ ДНР отошли на один километрФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В буферной зоне запрещено находиться вооруженным подразделениемФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Представители ОБСЕ заявили, что будут следить за ситуацией на этом участкеФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Форум «Свободной России»: по сусекам собрали всех противников Москвы

Представители будут мониторить ситуацию на участке разведенияФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Представители будут мониторить ситуацию на участке разведенияФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Представители будут мониторить ситуацию на участке разведенияФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Наивные лопухи и «идиоты» vs* циничные лжецы-ублюдки

Процесс разведения займет трое сутокФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Процесс разведения займет трое сутокФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



141
Источник
Похожие новости
09 ноября 2019, 16:24
Разведение сил и средств в Петровском проходит успешно: процесс может занять три дня
08 ноября 2019, 04:39
Последний Маршал СССР Дмитрий Язов: Я не понимал смысла перестройки
09 ноября 2019, 21:09
«В рюкзаке обнаружены женские руки и пистолет»: что известно об убийстве 24-летней девушки в Санкт-Петербурге
09 ноября 2019, 13:09
Госсекретарь США Помпео признался, что Украина – проект США
09 ноября 2019, 11:24
«Суды меня вымотали»: в Рязанской области 90-летнего профессора дважды осудили за растущую у него во дворе дикую коноплю
08 ноября 2019, 20:54
Форум «Свободной России»: по сусекам собрали всех противников Москвы
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 ноября 2019, 00:39
"Четверых бы пристрелил": В Карелии главу администрации обвинили в призывах...
10 ноября 2019, 00:39
Илон Маск отсыпал: в США новый космический колонизатор (Руслан Осташко)
10 ноября 2019, 00:24
Война концепций: что стоит за призывом главы Еврокомиссии освоить «язык силы»
10 ноября 2019, 00:39
Грузины не знают языков, потому никто к ним и не едет (Руслан Осташко)
10 ноября 2019, 00:39
"То на мафынке катается, то кушает привселюдно": Речь Зеленского об украинс...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 ноября 2019, 16:24
«Исторический враг немецких и украинских наци»: за что гитлеровцы ненавидели Героя Советского Союза Николая Кузнецова
06 ноября 2019, 02:24
"Это не Евровидение": На MTV объяснили, как украинка Maruv стала "Лучшим российским исполнителем"
07 ноября 2019, 07:39
На Белорусском ТВ начали мочить Россию (Telegram. Обзор)
06 ноября 2019, 21:54
Не верьте, вам врут: "Российских солдат закидали камнями и ботинками в Сирии"
03 ноября 2019, 10:09
"Легальные африканские мигранты лучше, чем украинские банды": Макрон обидел Киев
03 ноября 2019, 00:24
Welt: Украина победила Россию в Северном потоке-2 (Обзор Иносми)
05 ноября 2019, 13:09
«Подменяют понятия»: на Украине заявили о готовности к приостановке транзита газа из России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.