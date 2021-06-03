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Фото загипсованных военных США слили в соцсети. Тот самый неудачный прыжок в Эстонии?
03 июня 2021, 14:55 • 99 • Политика
Ранее при приземлении в Эстонии десять солдат 82-й воздушно-десантной дивизии ВС США получили травмы.
В Сети опубликовали фото военных США, у которых загипсованы ноги. Дата и место инцидента неизвестны. Фото появилось в Сети 16 мая.
Возможно, снимок был сделан после того самого неудачного приземления десанта США в Эстонии, когда несколько военнослужащих получили травмы.
Ранее была информация, что десять военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии ВС США получили травмы при приземлении во время массового десантирования в ходе учений Swift Response-21 в Эстонии. Их доставили в местную больницу.
Фото: Скриншот https://t.me/new_militarycolumnist
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