Фото загипсованных военных США слили в соцсети. Тот самый неудачный прыжок в Эстонии?

Ранее при приземлении в Эстонии десять солдат 82-й воздушно-десантной дивизии ВС США получили травмы.

В Сети опубликовали фото военных США, у которых загипсованы ноги. Дата и место инцидента неизвестны. Фото появилось в Сети 16 мая.

Возможно, снимок был сделан после того самого неудачного приземления десанта США в Эстонии, когда несколько военнослужащих получили травмы.

Ранее была информация, что десять военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии ВС США получили травмы при приземлении во время массового десантирования в ходе учений Swift Response-21 в Эстонии. Их доставили в местную больницу.

Фото: Скриншот https://t.me/new_militarycolumnist