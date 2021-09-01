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Фото встречи Зеленского в США вызвало вопросы: "Что там за гробик на колёсах?"
01 сентября 2021, 03:55 • 144 • Политика
В социальных сетях обсуждают одно из фото, сделанных, по словам авторов, в США - в ходе встречи Владимира Зеленского. "Что там за гробик на колёсах?" - спрашивают очевидцы.
США. Здесь должна состояться встреча Зеленского с президентом США Джо Байденом. Для Киева - это шанс. И предполагалось, что Зеленскому при встрече окажут честь. Однако в эти часы в социальных сетях распространяют фото якобы с торжественным приёмом украинского лидера, вызывающее вопросы.
В кадре несколько человек. Лица у них, скажем прямо, немедийные для отвлечённого зрителя - будь он из России или с Украины. Комментируя увиденное, писатель Виталий Третьяков отметил просто: "Жидковато". Были и другие комментарии. Так, некто Саня предположил, что встречают Зеленского "буфетчица, участковый, загвар и старший смены". Мол, мало вам, что ли, такого набора?
Пользователь с ником Тунгус и вовсе поделился в ответ стихотворением:
И в ответ
На китобазу
Вертолёт
Садится сразу.
В нём
Ответственные лица
Прилетели из столицы...
Ольга поинтересовалась: "Что там за гробик на колёсах на заднем плане?" А прокуратор предположил, что встречают Зеленского "те, кто не успел сбежать".
Кстати, ранее в офисе Зеленского сообщили, что, помимо встречи Зеленского и Байдена, запланированы "две важные публичные презентации от президента и первой леди". В данном случае участниками презентации станут представители медиа, общественности и информационно-аналитических центров, сказала посол Украины в США Оксана Маркарова. Что за особый доклад хочет представить украинский президент, пока неясно. Однако Маркарова добавила, что Владимир Зеленский намерен "открыть Украинский дом, а также посетить знаковые места Вашингтона".
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