Фото танков РФ «на границе с Украиной» объяснили плохим знанием географии

Появление в издании Politico спутниковых снимков российских танков якобы у границ с Украиной обуславливается очень плохим знанием гражданами ЕС географии. Такое мнение во вторник, 2 ноября, «Известиям» выразил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Речь идет о статье газеты под названием «Спутниковые снимки показывают очередное наращивание российской военной мощи вблизи Украины», вышедшей накануне. В материале сообщалось, что обнародованные снимки, сделанные Maxar Technologies, демонстрируют наращивание бронетанковых подразделений, танков и самоходной артиллерии, а также наземных войск, сосредоточенных вблизи города Ельня близ украинской границы. При этом город расположен в Смоленской области недалеко от границы с Белоруссией.

Кроме того, авторы статьи заявили, что части 4-й танковой дивизии ВС РФ были перемещены в районы Брянска и Курска вблизи северной границы Украины.

«Учитывая, что данная информация в большей степени направлена на западных читателей и граждан Евросоюза, которые, к большому сожалению, очень плохо знают географию. Огромные просторы России для них вообще что-то неизведанное из теории космоса. Поэтому любой фейк, который запускают, где мы проводим учения, — будет это Дальний Восток, или учения Тихоокеанского флота, или учения, которые проводятся в районе Оренбургской области, — для них это всё граница с Украиной», — заявил Водолацкий.

Парламентарий отметил, что таким образом авторы подобных статей рассказывают обывателям о мнимой концентрации сил и средств России, которая якобы готовится напасть на Украину, и именно поэтому НАТО и ЕС должны обязательно обаятельно «помочь и спасти бедную украинку, которую Россия хочет сожрать».

Такими фейками, как отметил депутат, поддерживается программа «анти-Россия» и создается определенный ажиотаж с целью отвлечь внимание европейцев от той эскалации, которую реализовывают на территории Украины НАТО и США. Последние, в том числе, размещают на территории страны, которая не входит ни в один из военных блоков, базы альянса и некоторых европейских стран, а также проводят подготовку не только офицеров и солдатов ВСУ, но и диверсионных групп, которые участвуют в дестабилизации ситуации на юго-востоке страны.

Пользователи Сети в свою очередь высмеяли статью Politico о российских танках, подчеркнув, что техника находится на территории России, а Штаты, как обычно, ищут повод для провокации . Кроме того, некоторые россияне обратили внимание на явные провокации со стороны США, которые снимают российскую технику на территории страны с космических спутников.

Президент России Владимир Путин на совещании в Сочи по оборонной тематике 1 ноября заявил, что Москва будет реагировать на попытки сломать стратегический паритет адекватно ситуации. Он обратил внимание, что в настоящее время зарубежные коллеги РФ размещают элементы глобальной противоракетной обороны в непосредственной близости от границ страны.

Позднее, 1 ноября, Пентагон заявил о мониторинге ситуации на российско-украинской границе после сообщений о «необычной активности России».

Сообщения о якобы переброске части российских сил на западном фланге России, в частности к границе с Украиной, появились 30 октября на страницах американской The Washington Post. Ссылаясь на европейских и американских чиновников, издание назвало перемещение российского военного контингента по своей территории «необычным».