Фото со спутника раскрыли "главную базу" Турции в Ливии

В Сеть утекли спутниковые снимки авиабазы в Ливии с турецкими зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) MIM-23 Hawk. Фото разместил у себя Telegram-канал "Военный осведомитель".

На снимках изображена ливийская авиабаза Аль-Ватия, находящаяся в 130 километрах к юго-западу от Триполи. На фото можно разглядеть два турецких ЗРК. Также, согласно слухам, именно на этой авиабазе Турция планирует развернуть главную базу своих войск в Ливии.

Напомним, что Анкара осуществляет военную поддержку так называемого Правительства национального согласия (ПНС), которое было установлено при поддержке ЕС и ООН после свержения законного лидера страны. При этом часть страны контролируется Народным парламентом Ливии, на стороне которого выступает маршал Хафтар и его Ливийская национальная армия (ЛНА).

Фото: скриншот Telegram-канала "Военный осведомитель"