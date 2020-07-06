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Фото со спутника раскрыли "главную базу" Турции в Ливии
06 июля 2020, 23:00 • 53 • Политика
Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника. По слухам, именно там будет развёрнута основная база войск Турции в Ливии.
В Сеть утекли спутниковые снимки авиабазы в Ливии с турецкими зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) MIM-23 Hawk. Фото разместил у себя Telegram-канал "Военный осведомитель".
На снимках изображена ливийская авиабаза Аль-Ватия, находящаяся в 130 километрах к юго-западу от Триполи. На фото можно разглядеть два турецких ЗРК. Также, согласно слухам, именно на этой авиабазе Турция планирует развернуть главную базу своих войск в Ливии.
Напомним, что Анкара осуществляет военную поддержку так называемого Правительства национального согласия (ПНС), которое было установлено при поддержке ЕС и ООН после свержения законного лидера страны. При этом часть страны контролируется Народным парламентом Ливии, на стороне которого выступает маршал Хафтар и его Ливийская национальная армия (ЛНА).
Фото: скриншот Telegram-канала "Военный осведомитель"
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