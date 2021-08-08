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Фото с русской закончилось скандалом: Украинскую спортсменку предупредили о "спецоперации врага"
08 августа 2021, 19:40 • 78 • Политика
Фото с русской легкоатлеткой на Олимпиаде закончилось для Ярославы Магучих скандалом. Украинскую спортсменку вызвала на разговор замминистра обороны Незалежной, предупредив о "спецоперации врага".
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила в Facebook, что намерена провести разговор с прыгуньей в высоту Ярославой Магучих, которая представляла Незалежную на Олимпиаде в Токио и завоевала третье место.
После завершения соревнований спортсменка сделала фото с победительницей в своей дисциплине - русской легкоатлеткой Марией Ласицкене - и поздравила её с золотой медалью.
Ряд украинских изданий, а также некоторые пользователи в соцсетях возмутились этим поступком и принялись писать оскорбления на странице Магучих в Facebook.
Замглавы Минобороны страны между тем обратила внимание, что легкоатлетка носит звание младшего лейтенанта ВСУ. По её словам, спортсмены из Незалежной должны помнить, что по-прежнему не прекращается "российско-украинская война", что требует ответственного и этичного поведения на таких крупных международных мероприятиях.
Маляр добавила, что их необдуманные шаги якобы рискуют стать "объектом информационных спецопераций врага".
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