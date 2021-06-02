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Фото пылающего судна попали в Сеть: В Иране затонул военный корабль

02 июня 2021, 12:20  •  113 • Политика
На вспомогательном корабле Военно-морских сил Ирана произошёл пожар, из-за чего судно затонуло.
Судно поддержки Kharg ВМС Ирана загорелось во время учений в Оманском заливе. В итоге оно затонуло. Пожар начался около 8 часов назад.
Сведения об инциденте в Оманском заливе, недалеко от порта Джаск, предоставило агентство Mehr со ссылкой на военных.
Появились кадры с места происшествия. На них видно открытое пламя.
Несколько дней назад судно, на котором обучают новобранцев, отправилось в открытые воды. В одном из отсеков корабля началось возгорание. Пострадавших нет - всех курсантов успешно эвакуировали на берег.
На судно высадились пожарные, но потушить огонь им не удалось. Вскоре корабль обеспечения затонул.
Фото: скриншот из телеграм-канала https://t.me/new_militarycolumnist

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