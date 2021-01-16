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Фото Путина с американскими военными вышло в топ: "Главное, чтоб в Белом доме не увидели"

16 января 2021, 04:00  •  59 • Политика
Топовым мемом стало фото Владимира Путина с американскими военными, спящими вповалку в Капитолии. "Главное, чтоб в Белом доме не увидели", - иронизирует одна из увидевших кадр.
Ночёвка Национальной гвардии в Капитолии, как и ожидалось, стала поводом для мемов. Один из самых очевидных - с участием президента России Владимира Путина. Мол, российский президент идёт по коридору Капитолия, а вокруг лежат американские военные.
Получившаяся в фотошопе карточка уже обросла легендами. Так, журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов в личном телеграм-канале "Пул №3" иронизирует, мол, это "съёмка FBI".
А журналистка Юлия Витязева на личной странице в Twitter собирает комментарии подписчиков.
"На стене надо было написать: "…развалинами конгресса удовлетворён", - предлагает, например, @viaeg.
"Апокалиптические фильмы Голливуда оказались документальными", - предполагает @vnoklt.
"Ой какой хороший троллинг. И главное, по-нашему, по-доброму", - добавляет @SuperNo21169032.
"Крым наш, Капитолий тоже наш??" - интересуется @artiomovaaleks1.
Ну, а @SonyaSonyaya_ всех предостерегает: "Главное, чтоб в Белом доме не увидели этот стёб, а то же ж за правду воспримут".

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