Фото Путина с американскими военными вышло в топ: "Главное, чтоб в Белом доме не увидели"

Ночёвка Национальной гвардии в Капитолии, как и ожидалось, стала поводом для мемов. Один из самых очевидных - с участием президента России Владимира Путина. Мол, российский президент идёт по коридору Капитолия, а вокруг лежат американские военные.

Получившаяся в фотошопе карточка уже обросла легендами. Так, журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов в личном телеграм-канале "Пул №3" иронизирует, мол, это "съёмка FBI".

А журналистка Юлия Витязева на личной странице в Twitter собирает комментарии подписчиков.

"На стене надо было написать: "…развалинами конгресса удовлетворён", - предлагает, например, @viaeg.

"Апокалиптические фильмы Голливуда оказались документальными", - предполагает @vnoklt.

"Ой какой хороший троллинг. И главное, по-нашему, по-доброму", - добавляет @SuperNo21169032.

"Крым наш, Капитолий тоже наш??" - интересуется @artiomovaaleks1.

Ну, а @SonyaSonyaya_ всех предостерегает: "Главное, чтоб в Белом доме не увидели этот стёб, а то же ж за правду воспримут".