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Фото позора Порошенко в Израиле стерли с президентского сайта: "Сзади не тянется туалетная бумага, и то хорошо!"
24 января 2019, 14:24 • 358 • В мире
Сети пошутили над снимком президента Украины Петра Порошенко, заправившего полу пиджака в брюки. Конфузный момент, случившийся во время визита политика в Израиль, был запечатлен на фото. Сам же снимок сначала разместили на сайте президента Незалежной, однако позднее удалили.
Порошенко эпически опозорился в Израиле. Так, пользователи прокомментировали конфуз, произошедший с лидером Незалежной во время заграничного визита.
В частности, Порошенко во время церемонии фотографирования был запечатлен с заправленным в брюки пиджаком.
"Сзади не тянется туалетная бумага, и то хорошо!" - смеются пользователи Сети.
"А ещё в эти брюки можно было кроме пиджака пальто заправить", - указали интернет-советчики.
При этом фото оконфузившегося политика было опубликовано на официальном сайте президента Украины. Лишь позднее позорный снимок удалили со страниц портала.
Однако в базе сайта снимок анфас остался и по-прежнему доступен по ссылке www.president.gov.ua/storage/j-image-storage/11/18/82/81c4079695f0e68c7a31d4bad1960eaa_1548077992.jpeg
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