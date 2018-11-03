Фото- и видеосъемки белорусов суд предложил объявить вне закона. Если нет согласия

Конституционный суд Белоруссии предложил на законодательном уровне запретить вести фото- и видеосъемку граждан страны без их согласия.

В скором времени фото- и видеосъемка белорусов может оказаться вне закона. С инициативой запретить ее вести без согласия граждан выступил Конституционный суд республики. Поправки намерены ввести на законодательном уровне, внеся изменения в Гражданский кодекс Белоруссии.

Как уточняет Nation-News, соответствующий документ уже опубликован на национальном правовом интернет-портале республики, а сам законопроект должен поступить на рассмотрение в нижнюю палату парламента страны.

В пояснении к предложению указано, что Конституционный суд, инициируя запрет на фото- и видеосъемку без согласия, руководствуется исключительно правом белорусов на защиту гражданско-правовыми средствами от незаконного вмешательства в их частную, личную жизнь.

Уточняется также, что ранее этот вопрос поднимали в белорусской республиканской коллегии адвокатов.