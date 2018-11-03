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Фото- и видеосъемки белорусов суд предложил объявить вне закона. Если нет согласия

03 ноября 2018, 15:54  •  104 • В мире
Конституционный суд Белоруссии предложил на законодательном уровне запретить вести фото- и видеосъемку граждан страны без их согласия.
В скором времени фото- и видеосъемка белорусов может оказаться вне закона. С инициативой запретить ее вести без согласия граждан выступил Конституционный суд республики. Поправки намерены ввести на законодательном уровне, внеся изменения в Гражданский кодекс Белоруссии.
Как уточняет Nation-News, соответствующий документ уже опубликован на национальном правовом интернет-портале республики, а сам законопроект должен поступить на рассмотрение в нижнюю палату парламента страны.
В пояснении к предложению указано, что Конституционный суд, инициируя запрет на фото- и видеосъемку без согласия, руководствуется исключительно правом белорусов на защиту гражданско-правовыми средствами от незаконного вмешательства в их частную, личную жизнь.
Уточняется также, что ранее этот вопрос поднимали в белорусской республиканской коллегии адвокатов.

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