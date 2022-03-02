Фосфор в украинской ракете: Кедми предупредил о коварной стратегии ВСУ

Возможно, Вооружённые силы Украины (ВСУ) используют весьма коварную стратегию. Политолог, военный эксперт Яков Кедми попытался объяснить, почему в украинской ракете оказался фосфор.

На городском Харцызск, который расположен к востоку до Донецка, была сбита ракета. Когда она развалилась на части, в ней обнаружился белый порошок. Специалисты предположили, что это фосфор.

Яков Кедми отметил, что подобные снаряды имеют достаточно высокую поражающую силу. Обычно фосфор усиливает эффект боеприпаса. Причём это вещество может быть добавлено и к танковому снаряду, и к ракете, и к артиллерийскому снаряду.

По мнению эксперта, причин появления такой ракеты может быть две. Первая – военные просто не заметили, что им случайно попался такой снаряд. Вторая – это была целенаправленная попытка проверить эффект от боеприпаса.

Политолог дал понять, что подобная ракета могла быть выпущена только ВСУ. Украинские военные обстреливают Донбасс.

"А что им делать? Их выдавливают с позиций, окружают. Они обстреливают, чтобы нанести как можно больше урона", - цитируют Кедми "Народные Новости".

Специалист не исключил, что позднее Киев представит инцидент с фосфорной ракетой в Харцызске как обстрел России или ЛДНР.

Ранее появились сообщения о применении фосфорных боеприпасов в пригородах Киева. Это категорически запрещено международными документами, однако мировое сообщество сделает вид, что военного преступления не было. Причины этого объяснил военный эксперт Юрий Кнутов. "Выживают единицы", - добавил он.