Фосфор или... Военкор о яде, которым могли убить русского генерала в Сирии

Российских военных в САР могли убить с помощью взрывчатки, обработанной ядом, сообщил проект WarGonzo. Его основатель Семён Пегов в разговоре с Царьградом пояснил, какие факты позволили выстроить такую версию.

"Это лишь одна из версий, с помощью которой врачи попытались объяснить тот факт, что организм сержанта-переводчика просто перестал в какой-то момент реагировать на лечение и на какие-либо препараты. Версии могут быть разные. Но какие-либо отравляющие вещества во взрывчатке - для Сирии это не редкость", - сказал Пегов.

По его словам, он сам наблюдал под Дамаском в 2013-м году солдат, которые пострадали от взрывов боеприпасов, начинённых фосфором.

"Они получили ожоги, отравления и так далее. И это было тяжёлое лечение. Боевики кустарным образом собирают эти самодельные взрывные устройства, СВУ, и что они могут туда добавлять? Да какие угодно ингредиенты, в том числе тот же фосфор", - пояснил Пегов.

Автор проекта подчеркнул, что от яда страдали не только русские, но и солдаты Сирийской арабской армии. Сейчас по факту гибели генерала и сержанта-переводчика, у последнего осталась 10-месячная дочка, проводится проверка.

"Могло отравление организма произойти на фоне тяжёлых металлов, осколков, которые попали в тело. В общем, несколько версий отрабатывается. Версия о яде, естественно, не является сейчас на 100% подтверждённой и доказанной. Но это одно из предположений, о котором я посчитал нужным сообщить", - подчеркнул Пегов.