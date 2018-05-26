"Фосагро" прекратила поставки удобрений на Украину из-за санкций

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. "Фосагро" прекратила отгрузку удобрений на Украину из-за санкций, которые страна ввела в отношении дочерних структур компании, говорится в сообщении "Фосагро".

Такое решение было принято после того, как Украина ввела санкции в отношении компаний "Апатит" и "Фосагро-Украина". Эти меры предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций и приостановление исполнения обязательств.

"Дискриминационные меры Украины не будут иметь значимых негативных последствий для компании", - заявил генеральный директор "Фосагро" Андрей Гурьев, слова которого приводятся в сообщении.

Он добавил, что "Фосагро" сможет быстро переориентировать поставки в другие страны, в том числе на внутренний рынок России.

Глава компании также выразил мнение, что украинские санкции в первую очередь негативно скажутся на местных аграриях. "Украина остается нетто-импортером по широкому спектру фосфорных удобрений, в то время как именно российская продукция на протяжении последних лет оставалась наиболее эффективным способом удовлетворения внутренних потребностей сельского хозяйства на Украине", - подчеркнул Гурьев.

"Фосагро" занимает первое место в Европе и третье в мире по производству фосфорсодержащих удобрений. Основными владельцами компании являются структура зампредседателя совета директоров "Фосагро" Андрея Гурьева-старшего и членов его семьи.