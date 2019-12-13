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Форуму "Свободной России" скоро конец? В Госдуму внесён закон против мероприятий НКО-иноагентов

13 декабря 2019, 01:54  •  75 • Политика
Комиссия Госдумы предлагает ввести административную ответственность за обучение за рубежом на курсах НКО, нежелательных в России, сообщил депутат Василий Пискарёв.
Депутаты Госдумы подготовят проект об административной ответственности для граждан России за участие в мероприятиях НКО-иноагентов за границей. Такой информацией поделился глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв.
Речь идёт о различных курсах подготовки будущих политиков и революционеров, которые спонсируются Госдепом США, а также фондом Джорджа Сороса, олигархом-уголовником Михаилом Ходорковским и другими недоброжелателями России. Также, вероятно, под закон подпадут различные антироссийские форумы и встречи, часто проходящие в странах Прибалтики, к примеру Форум "Свободной России".
"Комиссия Госдумы предлагает ввести административную ответственность за обучение за рубежом на курсах НКО, нежелательных в России", - сказал Пискарёв.

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