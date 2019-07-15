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Форумом — едины: лидеры России и Белоруссии обсудят интеграцию
15 июля 2019, 02:39 • 59 • Политика
Вопрос развития интеграционных процессов будет ключевым на VI Форуме регионов России и Белоруссии, который состоится с 16 по 18 июля в Санкт-Петербурге. В пленарном заседании ожидается участие Владимира Путина и Александра Лукашенко. В этом году темой основного мероприятия форума станут межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства российского и белорусского народов. Однако, по мнению экспертов, президенты двух государств не обойдут стороной и экономические вопросы.
Форум регионов проводится ежегодно — поочередно на территории России и Белоруссии. Его организаторами выступают парламенты двух стран — Совет Федерации и Совет Республики. В этот раз площадкой для диалога будет Таврический дворец Санкт-Петербурга.
Как ожидается, участие в форуме примут около 600 представителей России и Белоруссии, в том числе по 42 парламентария от каждой страны войдут в официальные делегации. В ходе мероприятия ожидается подписание соглашения о сотрудничестве между регионами двух государств, а также коммерческих контрактов и других документов о партнерстве. Традиционно в пленарном заседании форума участвуют главы государств.
Россия дорожит союзническими отношениями с Белоруссией и стремится наращивать связи по всем направлениям на принципах добрососедства и взаимной выгоды, заявил в своем выступлении на прошлом форуме в белорусском Могилеве президент России Владимир Путин.
Развитие сотрудничества с регионами РФ — важнейший внешнеэкономический приоритет Белоруссии, заверил своего российского коллегу Александр Лукашенко.
В отношениях двух стран накопилось много рабочих вопросов, требующих обсуждения, считает профессор факультета политологии МГУ Сергей Володенков. Принципиален, на его взгляд, вопрос стратегии и приоритетов развития Союзного государства, которому в этом году исполнилось 20 лет.
— Тема развития интеграционных процессов в год 20-летия создания Союзного государства станет ключевой в ходе планируемых на форуме встреч и мероприятий, — уверен политолог.
По его словам, помимо политической составляющей на форуме будут обсуждать вопросы делового сотрудничества между белорусскими и российскими предприятиями. У него есть значительный потенциал, полагает Сергей Володенков.
Главными в двусторонних переговорах станут экономические темы, уверен гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. По его словам, Белоруссия будет требовать новых льгот и преференций, а Россия — выполнения Минском союзного договора. Ключевой же проблемой для развития отношений двух стран останется вопрос экспорта российской нефти, полагает эксперт.
— Сегодня стоимость ее для Белоруссии возрастает, поэтому Минск будет настаивать либо на сохранении старой цены, либо на выплате компенсации за «потери» в связи с повышением, — подчеркнул Дмитрий Журавлев в беседе с «Известиями». — Российская же сторона, скорее всего, будет требовать конкретных шагов со стороны Белоруссии по пути интеграции. Например, введения единой валюты.
Белоруссия давно обсуждает возможность интеграции с Россией, напомнила доцент кафедры экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. По ее словам, для этого потребуется многое сделать по увязке стандартов и объединению баз данных и сетей, связанных с жизнью людей.
Еще одна тема для разговора двух президентов — это цифровой стандарт развития белорусской экономики, отметила Ольга Лебединская.
— Если Белоруссия будет полностью использовать российский софт, нам будет проще и удобней с ними работать, — сказала она.
На днях посол республики в РФ Владимир Семашко сообщил, что документ по отмене роуминга между двумя странами может быть подписан до 15 сентября
Еще в начале июня министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой заявил журналистам, что продолжается работа в рамках совместной с РФ группы по подготовке предложений об углублении интеграции. По его словам, глобальных несогласованных вопросов на сегодняшний день на уровне экспертов нет, однако есть темы, которые «остаются на уровне президентов».
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