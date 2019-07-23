Форум в пригороде Бонна. «Понимающих Путина» становится всё больше • 75 • Аналитика









Как немцы остановили диалог с Россией

«Петербургский диалог» был создан 18 лет назад по инициативе и под патронатом президента России Владимира Путина и тогдашнего Федерального канцлера Германии Герхарда Шредера. По замыслу создателей форума он должен был активизировать и расширить сотрудничество гражданских обществ двух стран.



К тому времени российско-германские отношения получили хорошую динамику развития. Не случайно первый форум, прошедший в Санкт-Петербурге в апреле 2001 года, посвятили теме «Россия и Германия на рубеже XXI века — взгляд в будущее». Обсуждали взаимодействие двух стран в «Политике и гражданском обществе», «Экономике и бизнесе», «Науке и образовании», «Культуре», «Средствах массовой информации». Именно по таким темам шёл диалог в пяти рабочих группах первого форума.



В России и Германии высоко оценили такую форму сотрудничества. Продуктивный диалог гражданских обществ двух стран шёл вплоть до 2014 года, когда под предлогом «аннексии Крыма и войны в Донбассе» немецкая сторона отказалась от участия в очередном совместном мероприятии.



Больше того, Германия приняла активное участие во всевозможных антироссийских санкциях, основанием для которых стало «вмешательство России в дела Украины». Эту тему мусолят по сей день, замалчивая другую, более важную причину для охлаждения германо-российских отношений – усилившуюся международную конкуренцию между двумя странами.



Случилось так, что российская динамика развития оказалась эффективнее германской. Это было очевидно по внешнеполитической проблематике. Голос России стал слышен в мире. Руководители Германии тоже постарались проявить себя. Но их визиты, например, на Ближний Восток оказались безрезультатными. Дальше Европы Берлин не воспринимали, как силу и политический авторитет.



В первое десятилетие века Россия оказалась более эффективной и в экономике. По крайней мере, уже в 2013 году Всемирный банк зафиксировал, что ВВП России по паритету покупательной способности превзошёл ВВП Германии – $3592 миллиарда против 3539. По инерции ситуация повторилась ещё в 2014 году ($3745 млрд. ВВП России и $3704 млрд. ВВП Германии). Затем под действием международных санкций и ошибок собственного правительства российская экономика просела.



Кризис на Украине Германия попыталась повернуть в свою пользу, чтобы показать всем собственный политический вес в Европе. На первых порах это отчасти удалось, но затем, когда забуксовали Минские соглашения (гарантом их исполнения выступил Берлин), слабость Германии увидели все незашоренные условностями наблюдатели.



Официальные лица подтвердили наличие разногласий

Это стало очевидно совсем скоро. Как стало очевидно и то, что бизнес Германии теряет на санкциях миллиарды евро. Крупные компании свои убытки смогли частично компенсировать на рынке Северной Америки, мелкие и средние так и не смогли восполнить потерь. В Германии заговорили об отмене санкций и восстановлении сотрудничества с Россией. Подтолкнул к этому и совместный газовый проект «Северный поток-2».



Словом, ко времени нынешнего форума немцы созрели для полноценного диалога, по крайней мере, на уровне гражданского общества. Поговаривали, что мероприятие в отеле «Петерсберг», собравшее с двух сторон более трёхсот участников, посетят канцлер Германии Ангела Меркель и Президент России Владимир Путин.



Однако оттепель в двусторонних отношениях ещё не дошла до такой высокой степени. Стороны пока ограничились участием министров иностранных дел, российского – Сергея Лаврова и немецкого – Хайко Маса. Как и положено дипломатам, министры говорили о российско-германском сотрудничестве, «как лейтмотиве для мирной Европы».



Попутно зафиксировали взаимные разногласия, прежде всего, по Украине. Министр Мас выразил надежду на прогресс в минском процессе. Свои ожидания он связал с внеочередными выборами в Верховную раду Украины. Сергей Лавров такому оптимизму не поддался, а настаивал, что «выполнять минские соглашения должен в первую очередь Киев». Там перемен пока мало. Продолжается «героизация приспешников фашистов» и участников госпереворота. Это не способствует установлению диалога между конфликтующими украинскими сторонами. Такова сегодня позиция официальных лиц.





Экоактивисты пожаловались Германии на Россию

Среди активистов гражданского общества на форуме были особенно заметны представители некоммерческой общественной организации «Экозащита». Эта НКО в последнее время получила в Германии известность в связи с делом директора калининградского регионального отделения «Экозащиты» Александры Королёвой.



В России против неё возбудили уголовные дела по обвинению в злостном неисполнении решений суда. Решения эти, в свою очередь, касались неисполнения закона об «иностранных агентах». За это калининградское отделение «Экозащиты» крупно оштрафовали. Королёва штрафы платить отказалась, вместо этого поехала в Германию искать себе политического убежища.



Так «Экозащита» стала известной в Германии, а сразу три её представителя выступили на форуме по «угольной тематике». Свои доклады они сопроводили фото- и видеоматериалами о загрязнении угольной пылью окружающей среды рядом с карьерами в Кузбассе, об угольных терминалах портов Дальнего Востока, где нарушается российское экологическое законодательство.



Тема для немцев благодатная. Германия планирует к 2038 году прекратить использовать энергетический уголь. Вокруг этого сегодня много разговоров, которые нашли своё отражение и в ходе диалога в «Петерсберге». Доклады экоактивистов немецкие СМИ сочли шокирующими, придавшими форуму дополнительную интригу.



Понравились немцам не только экоактивисты. Заворожил принимающую сторону доклад российского писателя и публициста Леонида Млечина. Суть своего изложения гость из России пояснил местным СМИ в краткой форме: «Русский проект без европейского невозможен».



Наверное, член Общественного совета Российского еврейского конгресса, писатель Млечин – глубокий знаток тысячелетней российской истории. Немцы нашу историю тоже как-то знают. Они возбудились и стали перебирать в памяти своих соотечественников, которые внесли большой вклад в развитие России. Список получился солидный: от мореплавателя, первооткрывателя Антарктиды адмирала Фаддея Фаддеевича Беллинсгаузена до высоких монарших особ.



Правда, в новейшей истории список давно не пополнялся, но факт, что мы без немцев (европейцев) никуда, писателю Млечину удалось донести это до местной благодарной аудитории. По крайней мере, в германских СМИ эту тему активно поддержали.



«Понимающие Путина»

Впрочем, не этот сюжет стал центральным для прошедшего форума. Главным документом 18-го германо-российского «Петербургского диалога» стало зафиксированное предложение полностью отменить визы для молодых россиян и немцев в возрасте до 25 лет.



Сопредседатель форума с германской стороны Рональд Пофалла пообещал посетить партнеров Германии по Шенгенской зоне (например, в Польше и Чехии), которые пока препятствуют этой инициативе немцев. Пофалла надеется найти понимание и поддержку у своих европейских коллег.



Таких, как Рональд Пофалла, в Германии зовут Putinversteher («понимающие Путина»). Их становится всё больше. Яркое впечатление на российских участников произвела на форуме речь премьер-министра земли Северный Рейн-Вестфалия Армина Лашета. Иногда его называют претендентом на пост канцлера Германии после ухода Меркель. Хотя Лашет и сегодня достаточно авторитетный политик. В рамках форума у него состоялась встреча с министром Лавровым. Французские подводники и их «зов клюквы»



В своем выступлении Армин Лашет «вспомнил и вину немцев перед миллионами русских, погибших во Второй мировой войне, и «восточную политику» канцлера ФРГ Вилли Брандта, направленную на примирение со странами соцлагеря. Эта политика была принята в Бонне всего лишь через несколько лет после подавления «Пражской весны». Подобное «должно быть возможно» и в нынешней сложной обстановке», – цитирует политика Deutsche Welle.



Из этой цитаты видно, что диалог в «Петерсберге» получил самое разное направление. Суть его сформулировал бывший глава комитета по международным делам бундестага, член ХДС Рупрехт Поленц. По его мнению, в условиях растущей международной напряженности идет прагматичный «поиск точек соприкосновения».



И это обнадёживает. Похоже, в выборе между конфронтацией и сотрудничеством российские и германские политики начали делать ставку на взаимовыгодное сотрудничество. Пусть и очень робко… В конце прошлой недели в фешенебельном отеле «Петерсберг» (Petersberg), что в пригороде Бонна, прошёл ежегодный форум гражданских обществ Германии и России «Петербургский диалог». Принимающая сторона постаралась придать мероприятию позитивный и исторический контекст. Это было видно даже из названия отеля, почти повторяющего ойконим нашей «Северной столицы». Но более важно, что в самом Бонне и в этом его пригороде (Кёнигсвинтере) бывали руководители Советского Союза, которые даже в сложные годы «холодной войны» не отказывались от диалога с ФРГ.«Петербургский диалог» был создан 18 лет назад по инициативе и под патронатом президента России Владимира Путина и тогдашнего Федерального канцлера Германии Герхарда Шредера. По замыслу создателей форума он должен был активизировать и расширить сотрудничество гражданских обществ двух стран.К тому времени российско-германские отношения получили хорошую динамику развития. Не случайно первый форум, прошедший в Санкт-Петербурге в апреле 2001 года, посвятили теме «Россия и Германия на рубеже XXI века — взгляд в будущее». Обсуждали взаимодействие двух стран в «Политике и гражданском обществе», «Экономике и бизнесе», «Науке и образовании», «Культуре», «Средствах массовой информации». Именно по таким темам шёл диалог в пяти рабочих группах первого форума.В России и Германии высоко оценили такую форму сотрудничества. Продуктивный диалог гражданских обществ двух стран шёл вплоть до 2014 года, когда под предлогом «аннексии Крыма и войны в Донбассе» немецкая сторона отказалась от участия в очередном совместном мероприятии.Больше того, Германия приняла активное участие во всевозможных антироссийских санкциях, основанием для которых стало «вмешательство России в дела Украины». Эту тему мусолят по сей день, замалчивая другую, более важную причину для охлаждения германо-российских отношений – усилившуюся международную конкуренцию между двумя странами.Случилось так, что российская динамика развития оказалась эффективнее германской. Это было очевидно по внешнеполитической проблематике. Голос России стал слышен в мире. Руководители Германии тоже постарались проявить себя. Но их визиты, например, на Ближний Восток оказались безрезультатными. Дальше Европы Берлин не воспринимали, как силу и политический авторитет.В первое десятилетие века Россия оказалась более эффективной и в экономике. По крайней мере, уже в 2013 году Всемирный банк зафиксировал, что ВВП России по паритету покупательной способности превзошёл ВВП Германии – $3592 миллиарда против 3539. По инерции ситуация повторилась ещё в 2014 году ($3745 млрд. ВВП России и $3704 млрд. ВВП Германии). Затем под действием международных санкций и ошибок собственного правительства российская экономика просела.Кризис на Украине Германия попыталась повернуть в свою пользу, чтобы показать всем собственный политический вес в Европе. На первых порах это отчасти удалось, но затем, когда забуксовали Минские соглашения (гарантом их исполнения выступил Берлин), слабость Германии увидели все незашоренные условностями наблюдатели.Это стало очевидно совсем скоро. Как стало очевидно и то, что бизнес Германии теряет на санкциях миллиарды евро. Крупные компании свои убытки смогли частично компенсировать на рынке Северной Америки, мелкие и средние так и не смогли восполнить потерь. В Германии заговорили об отмене санкций и восстановлении сотрудничества с Россией. Подтолкнул к этому и совместный газовый проект «Северный поток-2».Словом, ко времени нынешнего форума немцы созрели для полноценного диалога, по крайней мере, на уровне гражданского общества. Поговаривали, что мероприятие в отеле «Петерсберг», собравшее с двух сторон более трёхсот участников, посетят канцлер Германии Ангела Меркель и Президент России Владимир Путин.Однако оттепель в двусторонних отношениях ещё не дошла до такой высокой степени. Стороны пока ограничились участием министров иностранных дел, российского – Сергея Лаврова и немецкого – Хайко Маса. Как и положено дипломатам, министры говорили о российско-германском сотрудничестве, «как лейтмотиве для мирной Европы».Попутно зафиксировали взаимные разногласия, прежде всего, по Украине. Министр Мас выразил надежду на прогресс в минском процессе. Свои ожидания он связал с внеочередными выборами в Верховную раду Украины. Сергей Лавров такому оптимизму не поддался, а настаивал, что «выполнять минские соглашения должен в первую очередь Киев». Там перемен пока мало. Продолжается «героизация приспешников фашистов» и участников госпереворота. Это не способствует установлению диалога между конфликтующими украинскими сторонами. Такова сегодня позиция официальных лиц.Среди активистов гражданского общества на форуме были особенно заметны представители некоммерческой общественной организации «Экозащита». Эта НКО в последнее время получила в Германии известность в связи с делом директора калининградского регионального отделения «Экозащиты» Александры Королёвой.В России против неё возбудили уголовные дела по обвинению в злостном неисполнении решений суда. Решения эти, в свою очередь, касались неисполнения закона об «иностранных агентах». За это калининградское отделение «Экозащиты» крупно оштрафовали. Королёва штрафы платить отказалась, вместо этого поехала в Германию искать себе политического убежища.Так «Экозащита» стала известной в Германии, а сразу три её представителя выступили на форуме по «угольной тематике». Свои доклады они сопроводили фото- и видеоматериалами о загрязнении угольной пылью окружающей среды рядом с карьерами в Кузбассе, об угольных терминалах портов Дальнего Востока, где нарушается российское экологическое законодательство.Тема для немцев благодатная. Германия планирует к 2038 году прекратить использовать энергетический уголь. Вокруг этого сегодня много разговоров, которые нашли своё отражение и в ходе диалога в «Петерсберге». Доклады экоактивистов немецкие СМИ сочли шокирующими, придавшими форуму дополнительную интригу.Понравились немцам не только экоактивисты. Заворожил принимающую сторону доклад российского писателя и публициста Леонида Млечина. Суть своего изложения гость из России пояснил местным СМИ в краткой форме: «Русский проект без европейского невозможен».Наверное, член Общественного совета Российского еврейского конгресса, писатель Млечин – глубокий знаток тысячелетней российской истории. Немцы нашу историю тоже как-то знают. Они возбудились и стали перебирать в памяти своих соотечественников, которые внесли большой вклад в развитие России. Список получился солидный: от мореплавателя, первооткрывателя Антарктиды адмирала Фаддея Фаддеевича Беллинсгаузена до высоких монарших особ.Правда, в новейшей истории список давно не пополнялся, но факт, что мы без немцев (европейцев) никуда, писателю Млечину удалось донести это до местной благодарной аудитории. По крайней мере, в германских СМИ эту тему активно поддержали.Впрочем, не этот сюжет стал центральным для прошедшего форума. Главным документом 18-го германо-российского «Петербургского диалога» стало зафиксированное предложение полностью отменить визы для молодых россиян и немцев в возрасте до 25 лет.Сопредседатель форума с германской стороны Рональд Пофалла пообещал посетить партнеров Германии по Шенгенской зоне (например, в Польше и Чехии), которые пока препятствуют этой инициативе немцев. Пофалла надеется найти понимание и поддержку у своих европейских коллег.Таких, как Рональд Пофалла, в Германии зовут Putinversteher («понимающие Путина»). Их становится всё больше. Яркое впечатление на российских участников произвела на форуме речь премьер-министра земли Северный Рейн-Вестфалия Армина Лашета. Иногда его называют претендентом на пост канцлера Германии после ухода Меркель. Хотя Лашет и сегодня достаточно авторитетный политик. В рамках форума у него состоялась встреча с министром Лавровым.В своем выступлении Армин Лашет «вспомнил и вину немцев перед миллионами русских, погибших во Второй мировой войне, и «восточную политику» канцлера ФРГ Вилли Брандта, направленную на примирение со странами соцлагеря. Эта политика была принята в Бонне всего лишь через несколько лет после подавления «Пражской весны». Подобное «должно быть возможно» и в нынешней сложной обстановке», – цитирует политика Deutsche Welle.Из этой цитаты видно, что диалог в «Петерсберге» получил самое разное направление. Суть его сформулировал бывший глава комитета по международным делам бундестага, член ХДС Рупрехт Поленц. По его мнению, в условиях растущей международной напряженности идет прагматичный «поиск точек соприкосновения».И это обнадёживает. Похоже, в выборе между конфронтацией и сотрудничеством российские и германские политики начали делать ставку на взаимовыгодное сотрудничество. Пусть и очень робко… Геннадий Грановский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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