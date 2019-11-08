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Форум «Свободной России»: по сусекам собрали всех противников Москвы

08 ноября 2019, 20:54  •  183 • В России

Что ни спикер – то праздник, только вслушайтесь: Мария Алехина из «Пусси Райт», «недоубитый» в Киеве журналист Аркадий Бабченко, недавно обменянный «режиссер» Олег Сенцов, экс-вице-премьер российского правительства Альфред Кох. Из Лондона подтянутся Евгений Чичваркин, вдова отравленного полонием Александра Литвиненко и журналист «Гардиан» Люк Хардинг, из Нью-Йорка – когда-то «правая рука» Березовского Александр Гольдфарб и активистка ЛГБТ Маша Гессен. Иноземцев, Илларионов, Каспаров, Лебединский, Троицкий, подзабытая всеми защитница химкинского леса Евгения Чирикова и в качестве острой приправы светская дива (надо же кому-то смешить народ – Г.С.) Божена Рынска: ощущение, что по сусекам собрали всех. То ли предсмертный выдох, то ли, наоборот, вдох перед решительным стартом. Объединяет всех этих людей одно: полное отсутствие влияния на российское общественное мнение. Но им это и не важно.

Спикеры от принимающей стороны тоже хороши: экс-министр экономического развития постмайданной Украины Айварас Абрамявичюс, поэт и правозащитник Томас Венцлова, который, может, и мог бы быть авторитетом, кабы еще лет тридцать назад не сменил Литву на Америку и не оторвался от реалий, пара-тройка заточенных на русофобию депутатов литовского сейма, экс премьер-министр Андрюс Кубилюс, который еще лет 10 назад пытался продавить на европейских просторах план по сдерживанию в России, и экс-посол ЕС в Москве Вигаудас Ушацкас.

От великого до смешного

Что обсуждать будут? О! Там много занимательного. Ну например: репрессивные практики путинского режима. Стратегии оппозиции и вопрос: «Настала ли в России новая политическая эра?». В том смысле: достаточно ли они подраскачали ситуацию прошлым летом, или где-то недоработали? Интересно, что рассуждать об этом будут люди, в России давно не проживающие: Гарри Каспаров, Илья Пономарев и Марат Гельман, а модерировать, соответственно, телеведущий Евгений Киселев.

Еще цитата из программы: начинает ли холодильник побеждать телевизор? Именно так. Тут уж товарищи явно заблудились: он давным-давно победил, в том числе и внутри их самих. А еще на полях Форума состоится увлекательнейшая дискуссия «Готов ли Запад к проведению Международного общественного трибунала по преступлениям путинского режима?», плач на тему «триумфального шествия путинизма» и «шредеризации» политических элит Запада» и выставка с говорящим названием «Гаага ждет!»

Новых тем две: перспективы и угрозы интеграции России с Беларусью и разбалтывание России через тему малых народов и несуществующих государств типа «Идель-Урал» и «свободных» Ингрии с Фенно-Угрией. Для этой цели в Вильнюс подтянули белорусских оппозиционеров и российских «региональных активистов».

Лично я бы – если бы, конечно, меня туда пустили, выбрала семинар «Кому поможет Запад?» и послушала бы плач на тему: «Почему западные страны укрепляют блок НАТО, но параллельно строят «Северный поток-2»?». А то давно Ильфа с Петровым не перечитывала…

Чья бы корова мычала…

Иронизировать по их поводу можно сколько угодно: такие «съезды РСДРП» проводятся в Вильнюсе дважды в год, со стабильно нулевым результатом. Но это смех сквозь слезы: кому-кому учить Россию демократии, но только не Литве – государству, построенному на принципах политической диктатуры. Прямо сейчас, в тот момент, когда на свидание в Вильнюс слетаются политические фрики, второй год сидит в тюрьме достойнейший человек Альгирдас Палецкис, которого преследуют не за действие, а за мнение. Евросоюз, принимая Литву в свои ряды, закрыл в свое время глаза на то, что берет в наложницы девушку с нехорошим приданым: политзаключенные–коммунисты были там и в 2004-м году. Курс был продолжен. Глаза у ЕС так и не открылись. Кроме ситуации с Палецкисом есть там еще несколько возмутительных историй: мою книгу «Цена предательства», которую в 2017-м году выпустил издатель Повилас Масиленис, конфисковали, уничтожив тираж, а самого издателя судили и разорили денежным штрафом.

Именно в эти дни собирает средства на непомерный штраф в 10 тысяч евро депутат клайпедского городского совета Вячеслав Титов. За что? За то, что он назвал преступника преступником, публично возмутившись тем, что в Литве героизируют Адолфаса Раманаускаса-Ванагаса, виновного в гибели тысяч местных жителей. А самого Титова несколько дней назад (ау, ЕСПЧ, где ты?) лишили депутатских полномочий, несмотря на то, что он в горсовет вообще-то был избран народом!

О каких правах человека, впрочем, можно вообще говорить, если несколько недель назад приговор был объявлен Председателю союза наблюдателей за правами человека Донатасу Шульцасу, а сама организация запрещена! Осужден на 5 лет по надуманному обвинению российский офицер Юрий Мель и пожизненно, по недоказанному, бывший омоновец Константин Никулин. Общество предпочитало молчать, пока речь шла о русских. Но вот и за литовцами пришли…

«Тему Литвы я для себя закрыл»

Как воспринимают тот факт, что Литва пытается учить демократии Россию, сами литовцы?

Задала этот вопрос нескольким литовским эмигрантам, которые давно смотрят на свою родину издалека и потому оценивают ситуацию трезво. «Чтобы чему-то учить, надо самому разбираться в этом вопросе. Как Литва может учить кого-то демократии если в самой Литве демократии нет? Там же диктатура!» - удивился из Нью Йорка мой читатель Гинтарас Балтусис.

«Представьте себе, какой бы поднялся вой, если что если бы в Москве собрались литовские оппозиционеры!» - рассмеялся в лицо литовской демократии еще один американский «литовец с русской душой», Валдас Анелаускас. И добавил: «Кто бы мог подумать, что спустя 30 лет, я советский диссидент, буду ощущать симпатию к коммунистам?! А я ощущаю, потому что ланцбергисты оказались хуже. Тему Литвы я для себя закрыл».

«Литовское гестапо будет учить Россию как надо делать демократию…» - иронично прокомментировал из Лондона и Симонас Загурскас – видеоблогер, который живет в Великобритании уже 9 лет и которого арестовали за его посты прямо в вильнюсском аэропорту, продержав в итоге полгода на родине в качестве «наказания».

Но гораздо сложнее тем, кто не эмигрировал. Например, председатель Социалистического народного фронта Гедрюс Грабаускас. Несколько дней назад в его каунасском доме был произведен обыск. Изъяли компьютер и заблокировали банковский счет. За что? За то, что он давал комментарии и сотрудничал с российскими СМИ. Вот что он думает о Форуме «Свободной России», зная ситуацию изнутри: «Что касается так называемых полит-эмигрантов из России, которые живут в Литве и участвует во всех этих «форумах», то там целая толпа разных личностей - от неонацистов до людей с явно криминальным наклоном. Например, Данила Константинов, человек, который в Москве избивал узбеков и киргизов, и сидел за это в тюрьме. Сейчас он очень уютно живет в Вильнюсе. Интересна фигура Никиты Кулаченкова - клерка из конторы Навального, который в свое время украл картину, а когда на него завели уголовное дело, сбежал. Такие «форумы» - это провокация и против России, и против Литвы. Знаю мнение многих местных людей, которые считает, что «Форум свободной России» - это вредное для страны мероприятие».

P.S. Форум «Свободной России продлится два дня и потребует много поп-корна.

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