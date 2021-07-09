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Форум "Россия - Донбасс": В Донецке представят достижения современной России
09 июля 2021, 11:45 • 114 • Политика
В Донецке состоится форум "Россия - Донбасс: единство приоритетов". Организаторами события выступили общественная организация "Русский центр" и партия "Единая Россия". В ходе форума в том числе будут говорить о достижениях современной России в политике, культуре, медицине, науке, спорте, образовании, IT-технологиях.
На форуме выступят главы Донецкой и Луганской народных республик. Среди участников - министры, депутаты Госдумы, ректоры вузов, преподаватели, учёные, студенты, лидеры общественности, деятели культуры, спортсмены, военнослужащие. На площадке форума будет работать интерактивная зона - онлайн-центр регистрации граждан России, проживающих в Донбассе, на едином портале государственных услуг.
Событие стало возможным после подписания соглашения о взаимодействии "Единой России" и Союза добровольцев Донбасса. Как подчеркнул глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в беседе с Царьградом, Донбасс входит в орбиту внутриполитической жизни России всё более уверенно:
Состоится форум 15 июля в Центре славянской культуры в Донецке.
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