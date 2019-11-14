Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Какой план реализуют наши чиновники
"Нарушений сотни": Пострадавшие от паводка в Иркутской области нанимаю...
Путин прилетел в столицу Бразилии на саммит БРИКС
Власти Крыма рассказали, сколько граждан Украины переехало жить в республику
Главная / В России

Форум "Армия" и Армейские игры пройдут в одном строю в следующем году

14 ноября 2019, 00:39  •  45 • В России

Военно-технический форум "Армия" в 2020 году будет проходить одновременно с Армейскими международными играми. Об этом министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил на заседании организационного комитета форума.

"В августе следующего года проведем шестой международный военно-технический форум "Армия". Отличительной особенностью форума станет то, что мы будем проводить его одновременно с Армейскими международными играми". Результаты юбилейного, пятого форума, который прошел в этом году, по всем показателям превзошли предыдущие. "Конгрессно-выставочный центр "Патриот" принял более 1,3 тысячи предприятий и организаций, представивших свыше 27 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения", - сообщил министр.

По словам Шойгу, объединение этих зрелищных мероприятий поднимет "уровень представительства иностранных делегаций, расширит возможности официальных переговоров и встреч".

"Несомненно, это положительно скажется на имидже обоих мероприятий и их популярности", - подчеркнул Шойгу.

Заместитель министра обороны России генерал армии Павел Попов в свою очередь отметил, что на форум "Армия-2020", который ежегодно посещает более 1,5 миллиона человек, уже приглашены более 2,5 тысяч представителей предприятий оборонно-промышленного комплекса, и 130 зарубежных предприятий.

Гостям мероприятия предложат посмотреть полеты пилотажных групп иностранных государств, тематическую выставку "Победа", которая посвящена 75-летию победы в Великой Отечественной войне, а так же проекты технополиса "Эра".

Напомним, форум "Армия" и Армейские международные игры традиционно проходят в августе на открытых площадках конгрессно-выставочного центра "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка которые занимают свыше 320 тысяч квадратных метров.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



45
Источник
Похожие новости
13 ноября 2019, 14:54
В Крыму оценили мечты Порошенко по возвращению полуострова
13 ноября 2019, 22:54
«За разглашение сведений, составляющих тайну»: в Ростовской области задержали руководство регионального управления ФСИН
14 ноября 2019, 00:39
Глава Крыма: «Дарю ящик шампанского за фото танков и автоматчиков на наших улицах!»
13 ноября 2019, 09:54
Для одиночной стрельбы натовским патроном: какими достоинствами обладает новейший российский автомат АК-308
14 ноября 2019, 00:39
В Славянске люди побоялись проститься с фронтовиком со знаменитой открытки, зато на похороны «героя» АТО согнали полгорода
14 ноября 2019, 00:39
Власти Крыма рассказали, сколько граждан Украины переехало жить в республику
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 ноября 2019, 20:09
Лётчики США отказываются летать на "рапторах". А страны массово не покупают F-35
11 ноября 2019, 12:24
"Убралась бы туда, откуда приехала": На ярмарке в Закарпатье приезжая украинка устроила языковой скандал
07 ноября 2019, 07:39
На Белорусском ТВ начали мочить Россию (Telegram. Обзор)
07 ноября 2019, 04:24
Осталось две недели: Кабмин Украины устал ждать марта, чтобы запретить ввоз вагонов из России
11 ноября 2019, 12:24
Тревожный звонок
13 ноября 2019, 00:24
"Неприемлемо": Россия предостерегла США после успешного отвода войск из Петровского
09 ноября 2019, 14:54
Было или не было? Военный эксперт внёс ясность в историю с "погоней" американских F-35 за Ту-160
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.