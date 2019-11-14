Форум "Армия" и Армейские игры пройдут в одном строю в следующем году

Военно-технический форум "Армия" в 2020 году будет проходить одновременно с Армейскими международными играми. Об этом министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил на заседании организационного комитета форума.

"В августе следующего года проведем шестой международный военно-технический форум "Армия". Отличительной особенностью форума станет то, что мы будем проводить его одновременно с Армейскими международными играми". Результаты юбилейного, пятого форума, который прошел в этом году, по всем показателям превзошли предыдущие. "Конгрессно-выставочный центр "Патриот" принял более 1,3 тысячи предприятий и организаций, представивших свыше 27 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения", - сообщил министр.

По словам Шойгу, объединение этих зрелищных мероприятий поднимет "уровень представительства иностранных делегаций, расширит возможности официальных переговоров и встреч".

"Несомненно, это положительно скажется на имидже обоих мероприятий и их популярности", - подчеркнул Шойгу.

Заместитель министра обороны России генерал армии Павел Попов в свою очередь отметил, что на форум "Армия-2020", который ежегодно посещает более 1,5 миллиона человек, уже приглашены более 2,5 тысяч представителей предприятий оборонно-промышленного комплекса, и 130 зарубежных предприятий.

Гостям мероприятия предложат посмотреть полеты пилотажных групп иностранных государств, тематическую выставку "Победа", которая посвящена 75-летию победы в Великой Отечественной войне, а так же проекты технополиса "Эра".

Напомним, форум "Армия" и Армейские международные игры традиционно проходят в августе на открытых площадках конгрессно-выставочного центра "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка которые занимают свыше 320 тысяч квадратных метров.