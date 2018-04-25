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Форточка Овертона, или Как узаконить военную агрессию США
25 апреля 2018, 08:24 • 34 • Аналитика
Чего ради известный российский военный эксперт старается уравнять правовой статус РФ и США в Сирии?
Некоторое время назад, точнее, за пару дней до очередного ракетного удара США по Сирии, в одном из некогда самых многотиражных российских изданий было опубликовано интервью с весьма непростым военным экспертом – членом общественного совета при Минобороны РФ, директором центра анализа стратегий и технологий Русланом Пуховым. В ходе которого оный аналитик заявил: «…я не думаю, что сбивать американские ракеты будет хорошей идеей».
Как известно, в Сирии и, вполне вероятно, в косвенно представляемом тем же Пуховым МО РФ, рассудили несколько иначе и не стали заранее расписываться в собственном бессилии перед якобы всемогущими американскими «Томагавками». Про которые данный эксперт высказывался в том духе, что с ними лучше не связываться:
«Американцы готовят к пуску крылатые ракеты «Томагавк», которые могут летать на низкой высоте, огибая рельеф местности. Их крайне сложно перехватывать. С-300 и С-400 оптимизированы для перехвата в первую очередь самолётов.
На подлёте к цели крылатые ракеты можно расстреливать «Панцирями», но они успеют сбить не более трёх-четырёх. В то время как один американский эсминец в состоянии выпустить сразу 70 «Томагавков».
Есть еще РЭБ, средства радиоэлектронного подавления, но их возможности засекречены. Впрочем, американцы свои ракеты делают с учетом преодоления таких систем».
Не собираюсь вдаваться в дискуссию со столь компетентным мэтром. Для меня достаточно того, что отнюдь не чужое ему министерство обороны РФ полностью опровергло миф о неуязвимости этого американского «вундерваффе», сообщив об уничтожении сирийской ПВО 71-й из 103-х запущенных в сторону Сирии крылатых ракет. Так что пускай теперь сам г-н Пухов опровергает российское военное ведомство, коль скоро он так уверен в непревзойденных совершенствах американского оружия.
В общем, ограничься он только этой страшилкой, я бы даже не стал браться за перо. Но в том же интервью Р. Пухова одному из крупнейших российских изданий, до сих пор имеющему массовую аудиторию, была озвучена и другая тема, пройти мимо которой никак невозможно. Ибо за державу обидно! Российский (!) военный эксперт попытался ни много ни мало обосновать законность пребывания американских вооруженных сил в Сирии! И, соответственно, узаконить всё, что они там творят! Вот эта фраза:
«Сирия — это все-таки не военный союзник России, это поле битвы, где идет жесточайшая гражданская война. Мы выступили на одной стороне этого конфликта, американцы — на другой. Когда в России была гражданская война, до того момента, пока большевики не победили «белых», Колчак был таким же легитимным правителем, как и Ленин. И до конца гражданской войны нельзя было сказать, что тот, кто поддерживал большевиков, выступал за законную власть, а тот, кто был за «белых», выступал за незаконную. В гражданских войнах нормы международного права действуют несколько по-другому».
Согласитесь, сказано не без некоторого изящества. Эксперт, как-никак! Тут тебе и Сирия «не военный союзник РФ», и «это поле битвы» и что к гражданской войне нормы международного права неприменимы. И даже Колчак, как и Ленин, легитимный правитель России. И всё ради того, чтобы утопить в этой словесной казуистике один простой и бесспорный факт – в Сирии существует одно-единственное законное правительство, возглавляемое президентом этой страны Башаром Асадом.
И не надо отождествлять нынешнюю сирийскую ситуацию с Россией времен революции и гражданской войны. Ибо в России и Ленин, и Колчак действительно имели примерно одинаковое, то есть весьма отдаленное, отношение к законной российской власти, которая, по сути, закончилась после отречения царя Николая Второго. И, соответственно, могли примерно в равной степени претендовать на вакантный российский трон.
В Сирии ситуация прямо противоположная. Здесь законную власть никто не свергал, хотя и пытались. Она, как была, так и есть в лице президента Асада. И ставить её на одну доску со всевозможными «бармалеями» и «ворлордами» нет ровно никаких оснований.
Именно по официальному приглашению этой законной власти, то есть на стопроцентно правовых основаниях, в Сирии дислоцированы Вооруженные силы Российской Федерации. В свою очередь, Соединенные Штаты не получали от законного сирийского правительства никаких приглашений, либо разрешений на размещение своих войск. И тем более на ведение ими боевых действий на территории данной страны.
Из чего следует абсолютно неоспоримый вывод, что, с точки зрения фундаментальных норм международного права, которые отнюдь не являются такими «волатильными», как угодно думать г-ну Пухову, войска США находятся и действуют на территории Сирии абсолютно незаконно. То есть совершают против этой страны вооруженную агрессию. Что категорически запрещено делать Уставом ООН и квалифицируется как международное преступление.
Поэтому не может быть даже речи о том, чтобы ставить знак равенства между ролью России и США в Сирии, вся разница между которыми, по версии помянутого военного эксперта, сводится к тому, что эти две страны приняли разные стороны в сирийской войне. А оные стороны, дескать, совершенно равноправны и имеют одинаковое право считаться легитимными.
Такая позиция Р. Пухова, мягко говоря, плохо стыкуется с фактами. Хотя бы потому, что происходящее в Сирии очень многие считают не гражданской войной, но инспирированным Западом, в рамках так называемой «арабской весны», вооруженным мятежом против законной власти. А также иностранной военной интервенцией, проводимой как в скрытой форме, через поддержку местных наемников, так и в прямой – посредством ракетно-бомбовых ударов американских ВС.
Но мало того, данная точка зрения полностью противоречит официальной позиции властей Российской Федерации, которая неоднократно была озвучена на самом высоком уровне. В частности, президент РФ Владимир Путин в своих недавних телефонных беседах с западными лидерами, в том числе с канцлером Германии Меркель и президентом Франции Макроном, четко заявил, что ракетный удар западной коалиции по Сирии 14 апреля с.г. был грубейшим нарушением норм международного права и актом военной агрессии против суверенного государства.
А в это время респектабельный российский военный эксперт, близкий к руководству Минобороны РФ, со страниц одного из крупнейших российских изданий рассуждает о некоем равноправии России и США, которые, дескать, только тем и отличаются, что поддерживают разные стороны в сирийской «гражданской войне»!
Надо ли говорить, что подобного рода рассуждения вполне коррелируют с официальной позицией Вашингтона, который на весь мир объявляет о некоем «эксклюзивном праве» лезть без спросу в дела той же Сирии и любой другой страны мира. «Праве», которое ему никто не давал, которое нигде не прописано и фактически является всего лишь дымовой завесой для военной агрессии США против любой страны мира по их выбору.
И уж тем более непонятно, отчего так старательно льет воду на эту американскую мельницу российский военный эксперт. Которому куда больше пристало отстаивать государственные интересы своей страны и мировой правопорядок, нежели открывать новые «форточки Овертона», ставя на одну доску Россию, имеющую законный мандат на оказание помощи Сирии, и США, которые безо всяких мандатов просто хотят разбомбить очередную непокорную им страну.
Автор: Юрий Селиванов
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