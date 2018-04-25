Форточка Овертона, или Как узаконить военную агрессию США • 34 • Аналитика







Некоторое время назад, точнее, за пару дней до очередного ракетного удара США по Сирии, в одном из некогда самых многотиражных российских изданий было опубликовано интервью с весьма непростым военным экспертом – членом общественного совета при Минобороны РФ, директором центра анализа стратегий и технологий Русланом Пуховым. В ходе которого оный аналитик заявил: «…я не думаю, что сбивать американские ракеты будет хорошей идеей».





Как известно, в Сирии и, вполне вероятно, в косвенно представляемом тем же Пуховым МО РФ, рассудили несколько иначе и не стали заранее расписываться в собственном бессилии перед якобы всемогущими американскими «Томагавками». Про которые данный эксперт высказывался в том духе, что с ними лучше не связываться:



«Американцы готовят к пуску крылатые ракеты «Томагавк», которые могут летать на низкой высоте, огибая рельеф местности. Их крайне сложно перехватывать. С-300 и С-400 оптимизированы для перехвата в первую очередь самолётов.

На подлёте к цели крылатые ракеты можно расстреливать «Панцирями», но они успеют сбить не более трёх-четырёх. В то время как один американский эсминец в состоянии выпустить сразу 70 «Томагавков».



Есть еще РЭБ, средства радиоэлектронного подавления, но их возможности засекречены. Впрочем, американцы свои ракеты делают с учетом преодоления таких систем».



Не собираюсь вдаваться в дискуссию со столь компетентным мэтром. Для меня достаточно того, что отнюдь не чужое ему министерство обороны РФ полностью опровергло миф о неуязвимости этого американского «вундерваффе», сообщив об уничтожении сирийской ПВО 71-й из 103-х запущенных в сторону Сирии крылатых ракет. Так что пускай теперь сам г-н Пухов опровергает российское военное ведомство, коль скоро он так уверен в непревзойденных совершенствах американского оружия.



В общем, ограничься он только этой страшилкой, я бы даже не стал браться за перо. Но в том же интервью Р. Пухова одному из крупнейших российских изданий, до сих пор имеющему массовую аудиторию, была озвучена и другая тема, пройти мимо которой никак невозможно. Ибо за державу обидно! Российский (!) военный эксперт попытался ни много ни мало обосновать законность пребывания американских вооруженных сил в Сирии! И, соответственно, узаконить всё, что они там творят! Вот эта фраза:



«Сирия — это все-таки не военный союзник России, это поле битвы, где идет жесточайшая гражданская война. Мы выступили на одной стороне этого конфликта, американцы — на другой. Когда в России была гражданская война, до того момента, пока большевики не победили «белых», Колчак был таким же легитимным правителем, как и Ленин. И до конца гражданской войны нельзя было сказать, что тот, кто поддерживал большевиков, выступал за законную власть, а тот, кто был за «белых», выступал за незаконную. В гражданских войнах нормы международного права действуют несколько по-другому».



Согласитесь, сказано не без некоторого изящества. Эксперт, как-никак! Тут тебе и Сирия «не военный союзник РФ», и «это поле битвы» и что к гражданской войне нормы международного права неприменимы. И даже Колчак, как и Ленин, легитимный правитель России. И всё ради того, чтобы утопить в этой словесной казуистике один простой и бесспорный факт – в Сирии существует одно-единственное законное правительство, возглавляемое президентом этой страны Башаром Асадом.



И не надо отождествлять нынешнюю сирийскую ситуацию с Россией времен революции и гражданской войны. Ибо в России и Ленин, и Колчак действительно имели примерно одинаковое, то есть весьма отдаленное, отношение к законной российской власти, которая, по сути, закончилась после отречения царя Николая Второго. И, соответственно, могли примерно в равной степени претендовать на вакантный российский трон. Нет силы сильнее веры. Украина на пороге религиозных восстаний



В Сирии ситуация прямо противоположная. Здесь законную власть никто не свергал, хотя и пытались. Она, как была, так и есть в лице президента Асада. И ставить её на одну доску со всевозможными «бармалеями» и «ворлордами» нет ровно никаких оснований.



Именно по официальному приглашению этой законной власти, то есть на стопроцентно правовых основаниях, в Сирии дислоцированы Вооруженные силы Российской Федерации. В свою очередь, Соединенные Штаты не получали от законного сирийского правительства никаких приглашений, либо разрешений на размещение своих войск. И тем более на ведение ими боевых действий на территории данной страны.



Из чего следует абсолютно неоспоримый вывод, что, с точки зрения фундаментальных норм международного права, которые отнюдь не являются такими «волатильными», как угодно думать г-ну Пухову, войска США находятся и действуют на территории Сирии абсолютно незаконно. То есть совершают против этой страны вооруженную агрессию. Что категорически запрещено делать Уставом ООН и квалифицируется как международное преступление.



Поэтому не может быть даже речи о том, чтобы ставить знак равенства между ролью России и США в Сирии, вся разница между которыми, по версии помянутого военного эксперта, сводится к тому, что эти две страны приняли разные стороны в сирийской войне. А оные стороны, дескать, совершенно равноправны и имеют одинаковое право считаться легитимными.



Такая позиция Р. Пухова, мягко говоря, плохо стыкуется с фактами. Хотя бы потому, что происходящее в Сирии очень многие считают не гражданской войной, но инспирированным Западом, в рамках так называемой «арабской весны», вооруженным мятежом против законной власти. А также иностранной военной интервенцией, проводимой как в скрытой форме, через поддержку местных наемников, так и в прямой – посредством ракетно-бомбовых ударов американских ВС.



Но мало того, данная точка зрения полностью противоречит официальной позиции властей Российской Федерации, которая неоднократно была озвучена на самом высоком уровне. В частности, президент РФ Владимир Путин в своих недавних телефонных беседах с западными лидерами, в том числе с канцлером Германии Меркель и президентом Франции Макроном, четко заявил, что ракетный удар западной коалиции по Сирии 14 апреля с.г. был грубейшим нарушением норм международного права и актом военной агрессии против суверенного государства. Государственные долги? Их платят только трусы!



А в это время респектабельный российский военный эксперт, близкий к руководству Минобороны РФ, со страниц одного из крупнейших российских изданий рассуждает о некоем равноправии России и США, которые, дескать, только тем и отличаются, что поддерживают разные стороны в сирийской «гражданской войне»!



Надо ли говорить, что подобного рода рассуждения вполне коррелируют с официальной позицией Вашингтона, который на весь мир объявляет о некоем «эксклюзивном праве» лезть без спросу в дела той же Сирии и любой другой страны мира. «Праве», которое ему никто не давал, которое нигде не прописано и фактически является всего лишь дымовой завесой для военной агрессии США против любой страны мира по их выбору.



И уж тем более непонятно, отчего так старательно льет воду на эту американскую мельницу российский военный эксперт. Которому куда больше пристало отстаивать государственные интересы своей страны и мировой правопорядок, нежели открывать новые «форточки Овертона», ставя на одну доску Россию, имеющую законный мандат на оказание помощи Сирии, и США, которые безо всяких мандатов просто хотят разбомбить очередную непокорную им страну. Чего ради известный российский военный эксперт старается уравнять правовой статус РФ и США в Сирии?Некоторое время назад, точнее, за пару дней до очередного ракетного удара США по Сирии, в одном из некогда самых многотиражных российских изданий было опубликовано интервью с весьма непростым военным экспертом – членом общественного совета при Минобороны РФ, директором центра анализа стратегий и технологий Русланом Пуховым. В ходе которого оный аналитик заявил: «…я не думаю, что сбивать американские ракеты будет хорошей идеей».Как известно, в Сирии и, вполне вероятно, в косвенно представляемом тем же Пуховым МО РФ, рассудили несколько иначе и не стали заранее расписываться в собственном бессилии перед якобы всемогущими американскими «Томагавками». Про которые данный эксперт высказывался в том духе, что с ними лучше не связываться:Есть еще РЭБ, средства радиоэлектронного подавления, но их возможности засекречены. Впрочем, американцы свои ракеты делают с учетом преодоления таких систем».Не собираюсь вдаваться в дискуссию со столь компетентным мэтром. Для меня достаточно того, что отнюдь не чужое ему министерство обороны РФ полностью опровергло миф о неуязвимости этого американского «вундерваффе», сообщив об уничтожении сирийской ПВО 71-й из 103-х запущенных в сторону Сирии крылатых ракет. Так что пускай теперь сам г-н Пухов опровергает российское военное ведомство, коль скоро он так уверен в непревзойденных совершенствах американского оружия.В общем, ограничься он только этой страшилкой, я бы даже не стал браться за перо. Но в том же интервью Р. Пухова одному из крупнейших российских изданий, до сих пор имеющему массовую аудиторию, была озвучена и другая тема, пройти мимо которой никак невозможно. Ибо за державу обидно! Российский (!) военный эксперт попытался ни много ни мало обосновать законность пребывания американских вооруженных сил в Сирии! И, соответственно, узаконить всё, что они там творят! Вот эта фраза:Согласитесь, сказано не без некоторого изящества. Эксперт, как-никак! Тут тебе и Сирия «не военный союзник РФ», и «это поле битвы» и что к гражданской войне нормы международного права неприменимы. И даже Колчак, как и Ленин, легитимный правитель России. И всё ради того, чтобы утопить в этой словесной казуистике один простой и бесспорный факт – в Сирии существует одно-единственное законное правительство, возглавляемое президентом этой страны Башаром Асадом.И не надо отождествлять нынешнюю сирийскую ситуацию с Россией времен революции и гражданской войны. Ибо в России и Ленин, и Колчак действительно имели примерно одинаковое, то есть весьма отдаленное, отношение к законной российской власти, которая, по сути, закончилась после отречения царя Николая Второго. И, соответственно, могли примерно в равной степени претендовать на вакантный российский трон.В Сирии ситуация прямо противоположная. Здесь законную власть никто не свергал, хотя и пытались. Она, как была, так и есть в лице президента Асада. И ставить её на одну доску со всевозможными «бармалеями» и «ворлордами» нет ровно никаких оснований.Именно по официальному приглашению этой законной власти, то есть на стопроцентно правовых основаниях, в Сирии дислоцированы Вооруженные силы Российской Федерации. В свою очередь, Соединенные Штаты не получали от законного сирийского правительства никаких приглашений, либо разрешений на размещение своих войск. И тем более на ведение ими боевых действий на территории данной страны.Из чего следует абсолютно неоспоримый вывод, что, с точки зрения фундаментальных норм международного права, которые отнюдь не являются такими «волатильными», как угодно думать г-ну Пухову, войска США находятся и действуют на территории Сирии абсолютно незаконно. То есть совершают против этой страны вооруженную агрессию. Что категорически запрещено делать Уставом ООН и квалифицируется как международное преступление.Поэтому не может быть даже речи о том, чтобы ставить знак равенства между ролью России и США в Сирии, вся разница между которыми, по версии помянутого военного эксперта, сводится к тому, что эти две страны приняли разные стороны в сирийской войне. А оные стороны, дескать, совершенно равноправны и имеют одинаковое право считаться легитимными.Такая позиция Р. Пухова, мягко говоря, плохо стыкуется с фактами. Хотя бы потому, что происходящее в Сирии очень многие считают не гражданской войной, но инспирированным Западом, в рамках так называемой «арабской весны», вооруженным мятежом против законной власти. А также иностранной военной интервенцией, проводимой как в скрытой форме, через поддержку местных наемников, так и в прямой – посредством ракетно-бомбовых ударов американских ВС.Но мало того, данная точка зрения полностью противоречит официальной позиции властей Российской Федерации, которая неоднократно была озвучена на самом высоком уровне. В частности, президент РФ Владимир Путин в своих недавних телефонных беседах с западными лидерами, в том числе с канцлером Германии Меркель и президентом Франции Макроном, четко заявил, что ракетный удар западной коалиции по Сирии 14 апреля с.г. был грубейшим нарушением норм международного права и актом военной агрессии против суверенного государства.А в это время респектабельный российский военный эксперт, близкий к руководству Минобороны РФ, со страниц одного из крупнейших российских изданий рассуждает о некоем равноправии России и США, которые, дескать, только тем и отличаются, что поддерживают разные стороны в сирийской «гражданской войне»!Надо ли говорить, что подобного рода рассуждения вполне коррелируют с официальной позицией Вашингтона, который на весь мир объявляет о некоем «эксклюзивном праве» лезть без спросу в дела той же Сирии и любой другой страны мира. «Праве», которое ему никто не давал, которое нигде не прописано и фактически является всего лишь дымовой завесой для военной агрессии США против любой страны мира по их выбору.И уж тем более непонятно, отчего так старательно льет воду на эту американскую мельницу российский военный эксперт. Которому куда больше пристало отстаивать государственные интересы своей страны и мировой правопорядок, нежели открывать новые «форточки Овертона», ставя на одну доску Россию, имеющую законный мандат на оказание помощи Сирии, и США, которые безо всяких мандатов просто хотят разбомбить очередную непокорную им страну. Автор: Юрий Селиванов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 34 Источник Похожие новости Про лозунги, видео и карикатуры. Форумчане "ВО", держим планку высоко! "Слил" ли Ким Чен Ын свою ракетно-ядерную программу США или нет? (часть 1) Ереванское эхо в окопах Карабаха

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