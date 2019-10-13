Форточка, двери и даже невеста: разговоры Путина и Зеленского заставили первого президента Украины фантазировать

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что отношение президента России Владимира Путина к президенту Украины Владимиру Зеленскому значительно лучше, чем к его предшественнику - Петру Порошенко. Подобный тезис Кравчук высказал в беседе с журналистами телеканала "112 Украина".

"Путин начал слушать, не просто слышать, а слушать Зеленского", - сказал политик, добавив, что с Порошенко Путин в принципе отказывался разговаривать, а с Зеленским диалог начался, а после бесед состоялся и обмен в формате "35 на 35". Речь идет об обмене удерживаемыми лицами, который, как ранее заявлялось, должен стать первым этапом большой работы в этом направлении.

Кравчук полагает, что сегодня Москва стала смотреть на Киев по-другому - "не как на невесту, а как на государство". И для такой перемены, по версии Кравчука, были "проделаны другие шаги". Какие именно? Не уточняется.

В целом, Кравчук видит немало неразрешенных вопросов между Москвой и Киевом. Справиться с ними быстро не получится, однако "форточка открылась", а значит, "нужно открывать окно, а потом и двери" - "чтобы говорить серьезные речи". Политик считает, что "первый серьезный разговор" пройдет в Париже - на встрече "нормандской четверки".