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«Форт Трамп» в Польше – золотая жила для ВПК США

31 января 2019, 12:54  •  139 • Война
«Мы нужны американцам, чтобы нами манипулировать»
Бывший командующий Сухопутными войсками Войска Польского генерал Скшипчак усомнился в целесообразности размещения в Польше американской военной базы форт «Трамп».
У американцев – свои интересы, которые не совпадают с чаяниями Польши, рассчитывающей с помощью американцев заняться сдерживанием России, поясняет генерал.
«Если ценой [появления форта «Трамп»] будет то, что мы станем квазисоюзниками американцев и поставщиками финансовых ресурсов для их бизнеса, тогда форт «Трамп» вообще не должен появиться», – заявил польский генерал.
Бывший командующий усомнился также в способности Вашингтона выйти победителем из конфликтов, которые он провоцирует: «Американцы понимают, что за Ираном стоит Китай, а за Китаем – Россия… Здесь всё связано… Такой войны Америке не выиграть».
США стараются не допустить экономического усиления Пекина в Европе и сорвать реализацию китайского инфраструктурного проекта «Один пояс, один путь». В решение этих задач Вашингтон пытается втянуть как можно больше союзников. Например, предложить Польше провести антииранскую конференцию, не пригласив представителей Тегерана.
«Зачем мы позволяем втягивать себя в антииранскую авантюру, которая нам совершенно чужда?.. Польше там не место. Мы сейчас нужны американцам, но нужны для того, чтобы нами манипулировать. Наша дипломатия настолько слаба, что не отдаёт отчета в том, какими рычагами пользуются американцы ради достижения своих целей», – заметил генерал.
Сайт Nasdaq ранее указывал на заинтересованность американских оружейных концернов в появлении в Польше форта «Трамп». На фоне переговоров на эту тему Вашингтона и Варшавы акции оружейных гигантов, сотрудничающих с Госдепом США, резко поползли вверх. Акции компании Aero Vironment, изготавливающей БПЛА, выросли в 2018 г. на 103%, Engility Holdings на 21%, Aerojet Roketdyne Holdings на 8%. Польские СМИ назвали форт «Трамп» золотой жилой для американского ВПК.
Соб. корр. ФСК
Обзор событий

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