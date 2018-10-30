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«Форт Трамп» - это плохая затея»: Американский эксперт разнес идею военной базы США в Польше
30 октября 2018, 17:39 • 112 • Политика
США не выгодно размещение базы в Польше, считает эксперт The National Interest.
Размещение военной базы США «Форт Трамп» на территории Польши вблизи границы с Россией - это плохая идея. Об этом пишет эксперт американского военно-аналитического журнала The National Interest.
Он поясняет, что в настоящее время никто в здравом уме не верит, что Россия собирается напасть на Польшу. В то же время Россия является мощной сверхдержавой, обладающей ядерным оружием, и появление военной базы у ее границ вызовет лишь дополнительную напряженность во всем мире.
Кроме того, у Москвы и так уже накопилось поводов для недовольства, например расширение НАТО и вмешательство США в политику других государств, пишет The National Interest. Также отмечается, что Европа и сама вполне в состоянии защитить себя, и вмешательство США совершенно ни к чему.
Напомним, что президент Польши Анджей Дуда во время визита в США предложил создать на польской территории американскую военную базу «Форт Трамп». Расходы на ее создание и поддержание глава Польши предложил из польского же бюджета.
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