«Форт Трамп» - это плохая затея»: Американский эксперт разнес идею военной базы США в Польше

Размещение военной базы США «Форт Трамп» на территории Польши вблизи границы с Россией - это плохая идея. Об этом пишет эксперт американского военно-аналитического журнала The National Interest.

Он поясняет, что в настоящее время никто в здравом уме не верит, что Россия собирается напасть на Польшу. В то же время Россия является мощной сверхдержавой, обладающей ядерным оружием, и появление военной базы у ее границ вызовет лишь дополнительную напряженность во всем мире.

Кроме того, у Москвы и так уже накопилось поводов для недовольства, например расширение НАТО и вмешательство США в политику других государств, пишет The National Interest. Также отмечается, что Европа и сама вполне в состоянии защитить себя, и вмешательство США совершенно ни к чему.

«Если бы Россия вела себя подобным образом в Канаде или Мексике, Вашингтон отреагировал бы резко и агрессивно», - добавляет эксперт.

Напомним, что президент Польши Анджей Дуда во время визита в США предложил создать на польской территории американскую военную базу «Форт Трамп». Расходы на ее создание и поддержание глава Польши предложил из польского же бюджета.