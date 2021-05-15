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Forskning: норвежцы не хотят противостояния с Россией

15 мая 2021, 15:20  •  143 • В мире
Правительство Норвегии пытается внушить населению идеи новой холодной войны
Правительство Норвегии пытается внушить населению идеи новой холодной войны
«Политические решения, недавно принятые в области норвежской политики безопасности, совершенно не отражают отношение населения Норвегии как к США, так и к России. Сейчас Норвегии приходится делать выбор в области своей внешней политики и политики безопасности на фоне усиливающегося соперничества сверхдержав. По мере того как политика безопасности всё больше ориентируется на близлежащие регионы, и в особенности на Россию, искать баланс между партнёрскими отношениями с альянсом и отношениями с соседом на востоке становится всё труднее»,
– пишет норвежское интернет-издание Forskning Норвежского исследовательского совета.
Сотрудники Норвежского института международных отношений провели опрос для того, чтобы выяснить позицию норвежцев по поводу внешней политики и политики безопасности страны. И результаты опроса показали – правительство придаёт слишком большое значение сотрудничеству с Соединёнными Штатами в деле «сдерживания России», население далеко не в восторге от подобного усердия, отмечает издание. Например, отвечая на вопрос, следует ли Норвегии на первое место ставить жёсткую позицию в отношении России или вместо этого больше внимания уделять развитию хороших экономических отношений, большинство респондентов высказались за развитие экономических отношений с Россией.
«Другое любопытное открытие в этой области состоит в том, что мало кто из норвежцев считает напряжённость в отношениях с Россией самой серьёзной угрозой. На самом деле менее 9% норвежцев назвали напряжённые отношения с Россией большой угрозой»,
– пишет автор статьи Эйвинд Свеннсен (Øyvind Svendsen).
Что касается НАТО, то позиции альянса всё ещё достаточно сильны в норвежском обществе, только 10% ответили, что они против НАТО. Однако при этом 61% опрошенных уверены, что с альянсом Норвегия должна сотрудничать независимо от Вашингтона, не через США, а напрямую с союзниками по альянсу. Причём даже в том случае, если это повлечёт за собой увеличение расходов на оборону, отмечает автор.
По его мнению, всё больше норвежцев предпочитают сотрудничество с соседними европейскими странами и всё меньше хотят сотрудничать с США, на сегодня таких осталась всего треть – от 32 до 37%. Одна их причин такого охлаждения, по мнению автора, является ухудшение отношений с Россией из-за Вашингтона. Норвежцы же больше всего хотят снижения напряжённости в отношениях с окружающим миром. И здесь желания и планы норвежцев и правительства явно расходятся, ведь правительство Норвегии и особенно министерство обороны выступают за более тесную связь с НАТО.
«В связи с растущей политизацией принимаемых решений вышли на поверхность политические разногласия вокруг того, как Норвегии строить отношения с окружающим миром, и это вовсе не плохо. Но несомненно, что однобокое движение в сторону сближения с США, которое вредит отношениям с Россией, противоречит желаниям населения. Прислушаются ли правительство и парламент к общественному мнению или же народ начнёт следовать логике новой холодной войны? Время покажет»,
– констатирует Forskning.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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