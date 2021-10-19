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Форсируя энергетический переход, Европа очутилась в ловушке

19 октября 2021, 01:15  •  51 • В мире
Резкая декарбонизация энергетики была ошибкой
Председатель комиссии по труду и социальным правам Совета Европы Николас Шмидт развел руками и изрёк: «"Энергетическая бедность" в Европе будет расти».
Что это за штука такая – энергетическая бедность? Оказывается, это не только предложение забыть о разговорах про социальное государство, не только неспособность населения оплатить счета по отоплению своих жилищ. Энергетическая бедность – это всеобщий рост цен из-за резко подскочившей вдруг цены на энергоносители. Представитель Совета Европы сказал, что «от этого роста уже страдают миллионы граждан стран ЕС, но все только начинается». И добавил: «Еврокомиссия могла бы ограничить рост цен на энергетику, но это дело национальных правительств». Спрашивается, зачем тогда нужен Европейский союз?
Короче, немцам всё это не нравится. Через неделю вопрос будет обсуждаться в Брюсселе, но успех обсуждения не гарантирован. Что, собственно, обсуждать? Европейская конфедерация профсоюзов (ETUC) объявила, что уже сейчас 2.7 миллиона работающих жителей Европы не в состоянии оплачивать отопление своих жилищ. Лучше всего ситуацию описывает президент исследовательского института Handelsblatt Research Institute (HRI) и главный экономист газеты Handelsblatt профессор Берт Рюруп (Bert Rürup): «Начнем с того, что в европейских государствах зарплаты госслужащих привязаны к инфляции и немецкие профсоюзы уже потребовали их повышения. Несмотря на сложное положение, нет сомнений, что прибавки будут сделаны. К тому же надо добавить ранее обещанные повышения на 2022 год. А главное заключается в том, что борьба против потепления климата предусматривает повышение налогов на продукцию, увеличивающую выделения СO2».
В этом пункте герр профессор дошел до самого главного. Скачки цен на энергоносители, в первую очередь на газ, во многом вызваны внешними причинами. С ними, однако, европейские экономики могли бы справиться, хотя и с трудом, а вот внутренние причины гораздо серьёзнее.
В своем «наступлении против потепления» Евросоюз увеличил налоги на ископаемые энергоносители (уголь, торф, нефть) до такой степени, что они стали непомерно дороги и не могут заместить газ даже при наличии соответствующих мощностей. Так ведь и мощностей этих в ряде стран ЕС, например в Германии, уже не осталось.
Отказавшись от традиционных источников энергии и перейдя на возобновляемые источники, Европа попала в ловушку. Генеральный план Европы по достижению углеродной нейтральности заставлял страны-члены ЕС отказываться от долгосрочных закупочных контрактов и переходить на краткосрочное ценообразование. Из-за этого энергетическим предприятиям и потребителям кризис обходится еще дороже.
Профессор Берт Рюруп прямо утверждает: декарбонизация энергетики была ошибкой. Проблема заключается в том, что, отказавшись от традиционных энергоносителей, Брюссель не сумел создать достаточно надежные мощности для производства электроэнергии. Европе грозит превращение в темный и холодный континент. Даже подмены возобновляемых источников на случай безветрия или пасмурных периодов у нее нет. Причины кризиса лежат не в скачке цен, а в нехватке базовой генерации. «Зеленая» эйфория заканчивается. Снижения мировых цен на газ никто не гарантирует, а это сулит печальные времена.
В Евросоюзе начались метания. Например, Франция объявила, что к концу десятилетия выделит на атомную энергетику миллиард евро. Однако локомотив «зеленой идеи» Германия твердо намерена в 2022 году вывести из эксплуатации последние атомные реакторы. Не ветер и не солнце придут им на смену, а российский газ из «Северного потока – 2», проект которого немцы сумели отстоять. Хотя вопрос цены на газ не снимается. К тому же Германия совсем скоро столкнется с торможением производства из-за старения рабочей силы. Если в прошедшем десятилетии рабочий ресурс немецкой промышленности рос на 1.5% в год, то, по расчетам специалистов, вскоре этот рост остановится, а с 2026 года число работников начнет убывать на 130 тыс. человек ежегодно.
Снижение объемов производства повлечет увеличение импорта из Азии, но импульсы инфляции, которые придут с этим импортом, погасить не удастся; при этом Европейский центральный банк будет вынужден продолжить выполнение обязательств по финансированию «зеленой энергетики», которые наложены на него решениями Совета Европы. Это только затруднит борьбу с ростом цен, так как «зеленые» технологии бессильны повлиять на конъюнктуру рынка. Эра низкой инфляции надолго уходит в прошлое. Инфляция в первую очередь ударит по слабым производствам, что потребует социального выравнивания, но низкий прирост ВВП сократит возможность распределять достаточное количество средств.
Найти новый баланс будет очень нелегко.
Дмитрий СЕДОВ

Фонд Стратегической Культуры

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