Forsal: немцы используют поляков как дешёвую рабочую силу

Поляки слишком верят рекламе, чем пользуется немецкий бизнес

«Немецкий предприниматель Рейнхард Петцольд (Reinhard Petzold), который на протяжении тридцати лет представляет немецкие компании на польском рынке, в одном из своих интервью немецкому порталу kurt.digital заявил: «Как бы мы не хотели это отрицать, но мы построили Польшу как страну дешёвой рабочей силы для Германии. И Польше, увы, будет очень сложно избавиться от этого имиджа в ближайшем будущем»,

– пишет польское интернет-издание Forsal, специализирующееся на финансово-экономической тематике.

Но немцы используют поляков не только как дешёвую рабочую силу, но и как рынок для своих товаров, которые продают в Польше намного дороже.

Райнхард Петцольд знает, о чём говорит, поскольку не один десяток лет знаком с реалиями польской экономики и польского рынка. К тому же он является главой Немецко-польского общества экономического сотрудничества (DePoWi). На протяжении всех этих лет он не раз отмечал, что в Польше более высокие цены на аналогичные товары в Германии, хотя нет никаких экономических причин для того, чтобы один и тот же товар стоил в Польше дороже, чем в Германии, отмечает издание. При этом Петцольд признаёт, что «поляки стали жертвами капитализма, но это выгодно для нас».

«Поляков подавил капитализм. Мы также в этом участвовали. Германия сильно постаралась для того, чтобы изменить сознание поляков. Сделано это было только для экономической выгоды. Конечно же, немецкой. И это действительно принесло свои плоды, вернее, большую экономическую выгоду Германии. Сегодня поляки готовы платить более высокую цену за немецкие товары – в этом их убедила реклама, которой поляки верят»,

– цитирует польское издание откровения немецкого бизнесмена.

И действительно, согласно отчёту Бранденбургского центра потребителей (Verbraucherzentrale Brandenburg), бытовая химия, кондитерские изделия и косметика в Польше на 20 процентов дороже, чем на территории Германии. Речь идёт об одних и тех же товарах одной и той же фирмы.

По мнению Райнхарда Петцольда, немецкие дистрибьюторы поняли, что поляки готовы платить больше за немецкие товары и воспользовались этим. Не так уж много поляков может позволить себе поехать в Германию, чтобы сэкономить на покупках, на этом и наживается немецкий бизнес.

Самый распространённый аргумент представителей немецких торговых сетей о том, что цены в Польше должны быть выше, потому что они включают в себя транспортные расходы, смешон. Расстояния между Франкфуртом-на-Одере и Слубице не существует, и всё же цены на некоторые товары в торговых сетях на немецкой стороне явно ниже, уверен глава DePoWi.

Он объясняет это тем, что поляки слишком верят красивой упаковке, а также предпочитают покупать «западные» товары, уверенные в том, что они качественнее. Но на этой их уверенности и держится немецкая экономика, признаётся Петцольд. И добавляет: пройдёт ещё много лет, прежде чем поляки поймут, что блестящую упаковку не едят, и сделают выводы.