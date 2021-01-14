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Forsal: немцы используют поляков как дешёвую рабочую силу

14 января 2021, 00:40  •  21 • В мире
Поляки слишком верят рекламе, чем пользуется немецкий бизнес
«Немецкий предприниматель Рейнхард Петцольд (Reinhard Petzold), который на протяжении тридцати лет представляет немецкие компании на польском рынке, в одном из своих интервью немецкому порталу kurt.digital заявил: «Как бы мы не хотели это отрицать, но мы построили Польшу как страну дешёвой рабочей силы для Германии. И Польше, увы, будет очень сложно избавиться от этого имиджа в ближайшем будущем»,
– пишет польское интернет-издание Forsal, специализирующееся на финансово-экономической тематике.
Но немцы используют поляков не только как дешёвую рабочую силу, но и как рынок для своих товаров, которые продают в Польше намного дороже.
Райнхард Петцольд знает, о чём говорит, поскольку не один десяток лет знаком с реалиями польской экономики и польского рынка. К тому же он является главой Немецко-польского общества экономического сотрудничества (DePoWi). На протяжении всех этих лет он не раз отмечал, что в Польше более высокие цены на аналогичные товары в Германии, хотя нет никаких экономических причин для того, чтобы один и тот же товар стоил в Польше дороже, чем в Германии, отмечает издание. При этом Петцольд признаёт, что «поляки стали жертвами капитализма, но это выгодно для нас».
«Поляков подавил капитализм. Мы также в этом участвовали. Германия сильно постаралась для того, чтобы изменить сознание поляков. Сделано это было только для экономической выгоды. Конечно же, немецкой. И это действительно принесло свои плоды, вернее, большую экономическую выгоду Германии. Сегодня поляки готовы платить более высокую цену за немецкие товары – в этом их убедила реклама, которой поляки верят»,
– цитирует польское издание откровения немецкого бизнесмена.
И действительно, согласно отчёту Бранденбургского центра потребителей (Verbraucherzentrale Brandenburg), бытовая химия, кондитерские изделия и косметика в Польше на 20 процентов дороже, чем на территории Германии. Речь идёт об одних и тех же товарах одной и той же фирмы.
По мнению Райнхарда Петцольда, немецкие дистрибьюторы поняли, что поляки готовы платить больше за немецкие товары и воспользовались этим. Не так уж много поляков может позволить себе поехать в Германию, чтобы сэкономить на покупках, на этом и наживается немецкий бизнес.
Самый распространённый аргумент представителей немецких торговых сетей о том, что цены в Польше должны быть выше, потому что они включают в себя транспортные расходы, смешон. Расстояния между Франкфуртом-на-Одере и Слубице не существует, и всё же цены на некоторые товары в торговых сетях на немецкой стороне явно ниже, уверен глава DePoWi.
Он объясняет это тем, что поляки слишком верят красивой упаковке, а также предпочитают покупать «западные» товары, уверенные в том, что они качественнее. Но на этой их уверенности и держится немецкая экономика, признаётся Петцольд. И добавляет: пройдёт ещё много лет, прежде чем поляки поймут, что блестящую упаковку не едят, и сделают выводы.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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