«Форпост России»: Владивосток стал столицей Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток. В руководстве Приморья считают, что решение позволит городу привлечь новые инвестиции и создать дополнительные рабочие места. В Госдуме согласились, что изменения укрепят позиции Владивостока в регионе. Власти Хабаровска уверены, что потеря статуса столицы ДФО не скажется на экономике города.

Владивосток официально стал столицей Дальневосточного федерального округа вместо Хабаровска.

Глава государства подписал указ «О внесении изменения в перечень федеральных округов, утверждённый указом президента Российской Федерации от 13 мая 2000 года №849». Документ вступает в силу с 13 декабря 2018 года.

«Центр федерального округа — город Владивосток», — гласит новая редакция документа.

В связи с переносом столицы руководителю администрации президента поручено провести необходимые организационно-штатные мероприятия.

Новые рабочие места

Назначение Владивостока столицей ДФО поспособствует созданию новых рабочих мест, заявил ранее врио главы Приморья Олег Кожемяко. По его словам, Владивосток является центром российского Дальнего Востока.

«Новые туристические потоки, энергетические компании, административные органы власти, которые появятся во Владивостоке, — это новые рабочие места», — сказал Кожемяко.

«Cтатус столицы Дальневосточного федерального округа — это, безусловно, новые денежные средства, которые придут во Владивосток, потому что (город. — RT) должен выглядеть достойно», — добавил врио губернатора.

Публично инициативу о переносе столицы ДФО из Хабаровска первым озвучил врио главы Приморья. Позднее эту идею поддержали премьер-министр Дмитрий Медведев, полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев и руководитель администрации президента РФ Антон Вайно.

Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев тогда заявил, что изменения пройдут с близкими к нулю расходами бюджета.

«Инвестиции в город Хабаровск не уменьшатся»

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук уверен, что перенос столицы ДФО во Владивосток не окажет негативного влияния на инвестиционную привлекательность прежней столицы округа.

«Инвестиции в город Хабаровск никак не уменьшатся, потому что тот сектор экономики, где работают инвестиционные программы, уже существует давно, и тот первоначальный капитал, который был сюда привнесён, не будет вынесен. Потому что здесь уже работают производства. И давайте не будем забывать, что Хабаровск — это крупный логистический центр, это не надо сбрасывать со счетов», — приводит РИА Новости слова градоначальника.

Кравчук отметил, что, кроме промышленности, в Хабаровске работают научные организации, строится аэропорт и обсуждается возведение логистического центра «Почты России».

«Хабаровск — один из первых городов ДФО, где работает собственная программа развития застроенных территорий, а сносить аварийное жилье и строить новые дома приходят инвесторы и из других регионов РФ. — сказал мэр. — Нам нужно больше рассказывать о Хабаровске и об инвестиционных планах, приглашать инвесторов российских и заграничных».

Председатель постоянного комитета по законности, правопорядку и общественной безопасности Законодательной думы Хабаровского края Елена Ларионова считает, что перенос столицы способен создать административные препятствия, но экономика и социальная сфера города не столкнутся с последствиями этого решения.

«Трагедии здесь никакой нет, перенесут полпредство, из-за чего, возможно, станет сложнее административно решать какие-либо вопросы, но экономическая жизнь города, социальная сфера, я считаю, не пострадают», — цитирует Ларионову ТАСС.

Она отметила, что главные управленческие решения, которые касаются развития города и края, принимаются правительством Хабаровского края и Законодательной думой края, администрацией Хабаровска и его думой. Перенос административного центра ДФО не должен изменить отношение федеральных властей к региону, считает Ларионова.

«Логичное решение»

В Госдуме считают, что принятое относительно столицы ДФО решение соответствует текущей логике действий государства на Дальнем Востоке.

«Именно Владивосток и Приморье в целом избраны приоритетным регионом. Владивосток сделали свободным главным экспортным портом. Город будет развиваться, а статус столицы региона, конечно, укрепит позиции Владивостока и его лидирующее положение в экономике Дальнего Востока», — сказал в беседе с RT первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов.

Кроме того, во Владивостоке хорошо развита инфраструктура, в том числе транспортная, что важно для столицы федерального округа, отметил член правления Российской ассоциации политических консультантов, политолог Андрей Колядин.

«Этот город заслуживает того, чтобы именно в нём находилась столица, благодаря проходящим через него транспортным развязкам. Также в нём развиты морской транспорт и авиационное сообщение. Например, из Хабаровска невозможно улететь на Камчатку или Сахалин. Владивосток же позволяет совершать все перелёты из международного аэропорта», — считает Колядин.

В разговоре с RT эксперт также отметил, что Владивосток уже становится местом, где проводятся важные мероприятия.

«В этот город за последнее время было вложено много ресурсов, чтобы создать инфраструктуру для потенциальных политических и экономических встреч. И многие из них уже были проведены. Также во Владивостоке часто проходят международные встречи, часто бывают президент, премьер-министр», — добавил Колядин.

Нельзя забывать о географической важности Владивостока, отметил эксперт.

«Владивосток — форпост России, так же, как и Санкт-Петербург. Здесь пять границ, три морские и две сухопутные. В городе находятся посольства, это некий международный политический и экономический центр… Владивосток был серьёзным центром самых различных важных международных и военных событий. Так что это решение логичное», — подытожил Колядин.