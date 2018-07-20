Форпост Евросоюза. Немецкая награда для прибалтийского трио • 189 • Аналитика





Фото: http://www.globallookpress.com Фото: http://www.globallookpress.com



Политическая конъюнктура и реальная история





Вестфальскую премию влиятельная немецкая экономическая ассоциация Вестфалии и Липпе присудила прибалтийским странам ещё в январе. Тогда же было объявлено, что торжественный акт вручения международной награды состоится в июле. Теперь событие свершилось, пополнив фототеку лидеров Прибалтики совместным фото со статуэтками, по замыслу организаторов премии символизирующими европейскую интеграцию.



Вестфальское бизнес-сообщество свою амбициозную премию учредило ровно 20 лет назад. Как всякое региональное объединение, оно несколько стеснено в средствах. Поэтому премия вручается один раз в два года, а её денежный эквивалент составляет всего 100 тысяч евро.



Эта сумма достаточно существенна для индивидуальных соискателей награды. В разное время её удостаивались первый президент Чехии Вацлав Гавел, бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль, бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен, бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, другие авторитетные в мире политики.



Однако даже для таких небольших стран, как нынешние победители, премия служит главным образом не финансовой поддержкой, а символом признания заслуг этих государств, в данном случае – «в их европейской интеграции». Тем более что международный авторитет Вестфальской премии придали не деньги местной бизнес-ассоциации, а участие в жюри таких политических тяжеловесов, как президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и председатель Бундесбанка Йенс Вайдман.



Словом, политическая компонента мюнстерского мероприятия была очевидна ещё до его начала. Особый характер придало ей то обстоятельство, что в этом году Эстония и Латвия отмечают сто лет независимости, а Литва – столетний юбилей восстановления государственности.



Учредители премии не скрывают, что нынешнее её присуждение напрямую связано и с этими знаковыми для прибалтов событиями, которые сегодня трактуются, как «обретение независимости от российской государственности и её влияния». Этот тезис, как и оголтелая русофобия прибалтийских политиков и их лидеров, стали побудительной причиной вручения немецкой награды сразу всем странам Балтии.



Здесь уместно вспомнить уже упомянутого Цинканна с его «северным форпостом Евросоюза». Звучит смачно, но лукаво. Как ни крути, большая часть национальной истории прибалтийских государств всё-таки связана с Европой, и совсем не лучшим образом. Мир прекрасно знает времена, когда в Латвии хозяйничали немцы.



В массе своей они составляли местное дворянство, а латыши были лишь крепостными, которым даже запрещали входить в Ригу. Похожая история была и у соседей-эстов. С той лишь разницей, что там верх держали датчане. Теперь старую историю переписали под новую конъюнктуру, а наследники немецких дворян дарят прибалтийским лидерам в благодарность за их противостояние России премиальные статуэтки и стопки евро.



Курсом на конфронтацию



Один из организаторов действа в Мюнстере, управляющий директор Вестфальского экономического общества Йост Шпрингенсгут попытался объяснить публике, чем же страны Балтии так уж отличаются от их восточно-европейских партнёров, вступивших в Евросоюз в том же 2004 году (Венгрии, Польши, Словакии, Словении и Чехии).



По его мнению, европейская интеграция Эстонии, Латвии и Литвы проходит более убедительно. «Все три страны после жесткого курса экономии показали хорошие экономические результаты и благодаря этому, а также политической воле их руководителей, уже ввели в обращение евро», – отметил Шпрингенсгут в Deutsche Welle и назвал их «образцовыми странами в плане демократии, развития экономики и цифровых технологий».



Суета вокруг "Кинжала"

Фото: Twitter герра Штайнмайера Фото: Twitter герра Штайнмайера



А вот другая точка зрения, мало популярная на Западе. В горячих объятиях Евросоюза экономика стран Балтии понесла серьёзные потери. Доля сельского хозяйства ВВП здесь упала более чем в два раза, примерно также сократилось промышленное производство. Задавленные европейскими квотами отдельные отрасли вообще исчезли из хозяйственного оборота. Латвия, например, полностью прекратила производство сахара.



Продвинутых экономистов такое положение радует. По их мнению, структура прибалтийской экономики теперь стала соответствовать европейской, с преобладанием услуг над товарным производством. Как это соотносится с реальной жизнью, можно судить по недавней информации пресс-службы красноярского краевого управления Россельхознадзора.



Практически в день, когда прибалтийские президенты позировали со статуэтками Вестфальской премии, эта пресс-служба сообщила, что красноярцы начали поставки в Литву пшеницы. Только в мае сибиряки отправили литовцам 5,9 тысячи тонн продовольственного зерна.



А ведь в составе Советского Союза республики Прибалтики были одними из самых развитых. Их даже называли «витриной социализма». Здесь был мощный океанский траловый флот, построены тепловые и атомная электростанции. В больших объёмах шли на всесоюзный рынок автомобили, радиоприёмники, телефоны, магнитофоны, приборы и полупроводниковые микросхемы, стиральные машины, холодильники и много ещё чего полезного в хозяйстве. Родился. Потерпел. Умер!



Была работа. Она обеспечивала приличную зарплату. Как отмечал в своей книге «Латвийский путь: к новому кризису» Эрнест Буйвид, в 1990 году в республиках Прибалтики доля населения с месячным доходом более 300 рублей (в новом времени это соответствует 2000 евро) была максимальной.



В Эстонии с таким доходом был каждый пятый житель. В Латвии – каждый шестой, в Литве – каждый седьмой. При том, что в целом по стране этот показатель был на уровне 8,8% – примерно один высокооплачиваемый на 12 работающих. Очевидно, на повторение этого ориентировалась Прибалтика в своём стремлении в Евросоюз.



Брюссель и вправду помог новым своим странам дотациями и субсидиями. Вместе с деньгами прибалтийских гастарбайтеров они составили солидную часть валового внутреннего продукта – порядка 10 процентов. Однако счастья не принесли. За это пришлось поплатиться той самой промышленностью, что обеспечивала высокий доход в советское время.



В итоге теперь уровень зарплат в Прибалтике составляет всего 60 процентов от среднеевропейского. За высокими доходами люди двинулись на Запад. Евростат бесстрастно фиксирует, что из Литвы, например, теперь ежедневно выезжают на заработки по 120 человек.



Поток людей, направляющихся в более благополучные западные страны, только нарастает, создавая реальную угрозу депопуляции Прибалтики. Ведь многие эмигранты уже не планируют вернуться обратно, а рассчитывают со временем получить гражданство страны пребывания.



Об этой проблеме знают. С ней борются. В Эстонии, например, власти приняли закон, согласно которому эмигрантом считается только тот, кто «официально выписался из регистра народонаселения, уведомив эту инстанцию о своём отъезде более чем на год». Не все следуют этому правилу, так как многие работают в соседней Финляндии, до которой 100 километров морем. Теперь эти люди числятся постоянными жителями Эстонии, серьёзно поправив местную эмиграционную статистику.



Безусловно, в Вестфальском экономическом сообществе знают о таких особенностях прибалтийской евроинтеграции. Тем не менее, немцы не стали заморачиваться на этих проблемах. Их интересует главным образом одна функция стран Балтии – форпост сдерживания России.



Для неё силёнок у прибалтийцев маловато. Вот и решили приободрить их специальной премией, смысл присуждения которой один – поощрение конфронтации на континенте. Причём недорого… В минувшую субботу в немецком Мюнстере президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер вручил международную Вестфальскую премию мира президентам трех стран Балтии: Эстонии, Латвии и Литвы. Райнхард Цинканн, председатель Вестфальского экономического общества, которое, собственно, и присуждает эту премию, пояснил Deutsche Welle: «Эстония, Латвия и Литва являются северными форпостами Евросоюза, из-за их географического положения эти страны сегодня уязвимы. Необходимо оценить по достоинству их усилия по интеграции в Европу и оказать им поддержку».Вестфальскую премию влиятельная немецкая экономическая ассоциация Вестфалии и Липпе присудила прибалтийским странам ещё в январе. Тогда же было объявлено, что торжественный акт вручения международной награды состоится в июле. Теперь событие свершилось, пополнив фототеку лидеров Прибалтики совместным фото со статуэтками, по замыслу организаторов премии символизирующими европейскую интеграцию.Вестфальское бизнес-сообщество свою амбициозную премию учредило ровно 20 лет назад. Как всякое региональное объединение, оно несколько стеснено в средствах. Поэтому премия вручается один раз в два года, а её денежный эквивалент составляет всего 100 тысяч евро.Эта сумма достаточно существенна для индивидуальных соискателей награды. В разное время её удостаивались первый президент Чехии Вацлав Гавел, бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль, бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен, бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, другие авторитетные в мире политики.Однако даже для таких небольших стран, как нынешние победители, премия служит главным образом не финансовой поддержкой, а символом признания заслуг этих государств, в данном случае – «в их европейской интеграции». Тем более что международный авторитет Вестфальской премии придали не деньги местной бизнес-ассоциации, а участие в жюри таких политических тяжеловесов, как президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и председатель Бундесбанка Йенс Вайдман.Словом, политическая компонента мюнстерского мероприятия была очевидна ещё до его начала. Особый характер придало ей то обстоятельство, что в этом году Эстония и Латвия отмечают сто лет независимости, а Литва – столетний юбилей восстановления государственности.Учредители премии не скрывают, что нынешнее её присуждение напрямую связано и с этими знаковыми для прибалтов событиями, которые сегодня трактуются, как «обретение независимости от российской государственности и её влияния». Этот тезис, как и оголтелая русофобия прибалтийских политиков и их лидеров, стали побудительной причиной вручения немецкой награды сразу всем странам Балтии.Здесь уместно вспомнить уже упомянутого Цинканна с его «северным форпостом Евросоюза». Звучит смачно, но лукаво. Как ни крути, большая часть национальной истории прибалтийских государств всё-таки связана с Европой, и совсем не лучшим образом. Мир прекрасно знает времена, когда в Латвии хозяйничали немцы.В массе своей они составляли местное дворянство, а латыши были лишь крепостными, которым даже запрещали входить в Ригу. Похожая история была и у соседей-эстов. С той лишь разницей, что там верх держали датчане. Теперь старую историю переписали под новую конъюнктуру, а наследники немецких дворян дарят прибалтийским лидерам в благодарность за их противостояние России премиальные статуэтки и стопки евро.Один из организаторов действа в Мюнстере, управляющий директор Вестфальского экономического общества Йост Шпрингенсгут попытался объяснить публике, чем же страны Балтии так уж отличаются от их восточно-европейских партнёров, вступивших в Евросоюз в том же 2004 году (Венгрии, Польши, Словакии, Словении и Чехии).По его мнению, европейская интеграция Эстонии, Латвии и Литвы проходит более убедительно. «Все три страны после жесткого курса экономии показали хорошие экономические результаты и благодаря этому, а также политической воле их руководителей, уже ввели в обращение евро», – отметил Шпрингенсгут в Deutsche Welle и назвал их «образцовыми странами в плане демократии, развития экономики и цифровых технологий».А вот другая точка зрения, мало популярная на Западе. В горячих объятиях Евросоюза экономика стран Балтии понесла серьёзные потери. Доля сельского хозяйства ВВП здесь упала более чем в два раза, примерно также сократилось промышленное производство. Задавленные европейскими квотами отдельные отрасли вообще исчезли из хозяйственного оборота. Латвия, например, полностью прекратила производство сахара.Продвинутых экономистов такое положение радует. По их мнению, структура прибалтийской экономики теперь стала соответствовать европейской, с преобладанием услуг над товарным производством. Как это соотносится с реальной жизнью, можно судить по недавней информации пресс-службы красноярского краевого управления Россельхознадзора.Практически в день, когда прибалтийские президенты позировали со статуэтками Вестфальской премии, эта пресс-служба сообщила, что красноярцы начали поставки в Литву пшеницы. Только в мае сибиряки отправили литовцам 5,9 тысячи тонн продовольственного зерна.А ведь в составе Советского Союза республики Прибалтики были одними из самых развитых. Их даже называли «витриной социализма». Здесь был мощный океанский траловый флот, построены тепловые и атомная электростанции. В больших объёмах шли на всесоюзный рынок автомобили, радиоприёмники, телефоны, магнитофоны, приборы и полупроводниковые микросхемы, стиральные машины, холодильники и много ещё чего полезного в хозяйстве.Была работа. Она обеспечивала приличную зарплату. Как отмечал в своей книге «Латвийский путь: к новому кризису» Эрнест Буйвид, в 1990 году в республиках Прибалтики доля населения с месячным доходом более 300 рублей (в новом времени это соответствует 2000 евро) была максимальной.В Эстонии с таким доходом был каждый пятый житель. В Латвии – каждый шестой, в Литве – каждый седьмой. При том, что в целом по стране этот показатель был на уровне 8,8% – примерно один высокооплачиваемый на 12 работающих. Очевидно, на повторение этого ориентировалась Прибалтика в своём стремлении в Евросоюз.Брюссель и вправду помог новым своим странам дотациями и субсидиями. Вместе с деньгами прибалтийских гастарбайтеров они составили солидную часть валового внутреннего продукта – порядка 10 процентов. Однако счастья не принесли. За это пришлось поплатиться той самой промышленностью, что обеспечивала высокий доход в советское время.В итоге теперь уровень зарплат в Прибалтике составляет всего 60 процентов от среднеевропейского. За высокими доходами люди двинулись на Запад. Евростат бесстрастно фиксирует, что из Литвы, например, теперь ежедневно выезжают на заработки по 120 человек.Поток людей, направляющихся в более благополучные западные страны, только нарастает, создавая реальную угрозу депопуляции Прибалтики. Ведь многие эмигранты уже не планируют вернуться обратно, а рассчитывают со временем получить гражданство страны пребывания.Об этой проблеме знают. С ней борются. В Эстонии, например, власти приняли закон, согласно которому эмигрантом считается только тот, кто «официально выписался из регистра народонаселения, уведомив эту инстанцию о своём отъезде более чем на год». Не все следуют этому правилу, так как многие работают в соседней Финляндии, до которой 100 километров морем. Теперь эти люди числятся постоянными жителями Эстонии, серьёзно поправив местную эмиграционную статистику.Безусловно, в Вестфальском экономическом сообществе знают о таких особенностях прибалтийской евроинтеграции. Тем не менее, немцы не стали заморачиваться на этих проблемах. Их интересует главным образом одна функция стран Балтии – форпост сдерживания России.Для неё силёнок у прибалтийцев маловато. Вот и решили приободрить их специальной премией, смысл присуждения которой один – поощрение конфронтации на континенте. Причём недорого… Автор: Геннадий Грановский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 189 Источник Похожие новости «Бегут от русских монстров»: Пропаганда демонизирует российских солдат в глазах сирийцев Как нам построить сильную экономику России. Часть 4 Суета вокруг "Кинжала"

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