Формулы и формулировки: как лаборатория в Шпице отреагировала на слова Лаврова об отравлении Скрипалей веществом BZ

Швейцарская лаборатория в Шпице прокомментировала заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Накануне дипломат рассказал, что ОЗХО не включила в доклад по делу Скрипалей выводы швейцарского центра, обнаружившего, что в Солсбери против граждан России было применено вещество BZ. Как отметил глава МИД, этот тип химоружия стоял на вооружении Британии и США. Подтверждением подобной версии служит также выздоровление пострадавших: BZ не вызывает летального исхода. Швейцарские специалисты не подтвердили, но и не опровергли слова Лаврова, отметив, что комментировать заявление министра должны в ОЗХО. RT выяснил, почему швейцарская лаборатория вынуждена осторожно подбирать формулировки.

Швейцарская лаборатория в городе Шпиц, которая проводила анализ отравляющего вещества по делу Скрипаля, отреагировала на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова. В субботу, 14 апреля, министр рассказал о заключении специалистов центра. По словам дипломата, образцы, отобранные на месте происшествия в Солсбери, содержали вещество BZ, которое стояло на вооружении Британии и США. При этом в распоряжении России или СССР его никогда не было.

«Только Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) может комментировать это утверждение. Но мы можем повторить то, что заявили десять дней назад: у нас нет сомнений, что (британская лаборатория, проводившая первоначальный анализ. — RT) «Портон-Даун» идентифицировал вещество «Новичок». «Портон-Даун», как и исследовательский центр в Шпице, — это назначенные лаборатории ОЗХО. Стандарты проверки настолько жёсткие, что выводам можно верить», — говорится в заявлении лаборатории.

Only OPCW can comment this assertion. But we can repeat what we stated 10 days ago: We have no doubt that Porton Down has identified Novichock. PD - like Spiez - is a designated lab of the OPCW. The standards in verification are so rigid that one can trust the findings. #Skipalpic.twitter.com/3xp3dBFAdP — Spiez Laboratory (@SpiezLab) April 14, 2018

Пользователи соцсетей обрушились с возмущёнными комментариями на представителей лаборатории, которые ссылались на прежнее заключение британских экспертов.

«Ммм, они попросили вас распознать химическое вещество или просто повторить заключение «Портон-Даун»? Вы химическая лаборатория или новостная организация? Со всем уважением, неясно», — написал Stranded‏.

Отсылка к «Портон-Даун» вызывает ещё больше вопросов, ведь в британских результатах экспертизы говорилось, что на Скрипалей воздействовали «агентом, классифицированным как «Новичок», или очень похожим на него», пояснил пользователь Winble‏, прикрепив отрывок из заключения «Портон-Даун».

Especially when this is what Porton Down said which is not entirely specific pic.twitter.com/1Qea8ognuC — Winble (@Katebuffery01) April 15, 2018

Многие потребовали обнародовать заключение швейцарских специалистов. Несколько строчек в Twitter им показались неубедительными.

«В вашем заявлении больше дыр, чем в швейцарском сыре», — прокомментировал публикацию Crypto Libertad‏.

В комментариях к публикации лаборатории содержатся также просьбы пояснить версию, предложенную изданием Zero Hedge, согласно которой субботние бомбардировки Сирии были призваны отвлечь внимание от дела Скрипалей.

Некоторые пользователи также подметили, что заявлениям лаборатории в Шпице нельзя верить так же, как и их публикациям в Twitter, ведь они сделали ошибку даже в хештеге. Вместо #Skripal в конце текста значится #Skipal.

«Вы так точны, что даже не смогли правильно написать имя пострадавшего в вашем хештеге», — отметил пользователь LupeLapin‏.

«Сильно надавили»

Бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин в беседе с RT высказал предположение, что на швейцарских специалистов было оказано давление.

«Видимо, британцы сильно надавили. Им совсем не нужна версия, что отравление произошло средством британского производства. Тогда весь русский след вообще теряется», — пояснил Никулин.

Он также напомнил, что ранее уже были прецеденты, когда использование отравляющих веществ приписывалось другим странам. Последний случай произошёл в феврале 2017 года.

«Сначала VX, которым отравили Ким Чен Нама (брата руководителя КНДР Ким Чен Ына. — RT), пытались Северной Корее приписать, а потом выяснилось, что он американского производства. Так что КНДР тут совсем ни при чём оказалась. Всё это было терактом, спланированным вовсе даже не Северной Кореей. Вряд ли в Северной Корее был VX американского производства», — заключил он.

Таким образом может действовать сейчас и Великобритания, ведь вся история британских спецслужб за последние 400 лет, по утверждению Никулина, — это «сплошная история подлогов, лжесвидетельств и политических убийств».

Версия для СМИ

Возможно, рано или поздно всё-таки удастся установить истину по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ и его дочери в Великобритании. И хотя непричастность России будет доказана, к этому времени имидж Москвы серьёзно пострадает. Такого мнения придерживается заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.

Избрание политического курса: сможет ли сторонник сближения с Россией стать президентом Черногории «Не исключаю, рано или поздно на официальном уровне будет заявлено, что Россия к делу об отравлении Скрипалей не имела никакого отношения. Но самая главная стратегическая задача была достигнута. Теперь в информационном пространстве существует определённая смысловая связка: Москва, Кремль, отравление Скрипаля», — сказал эксперт.

Сейчас же Запад будет делать всё возможное, чтобы поддерживать первоначальную версию о виновности российской стороны.

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«Мы видели, как представители Великобритании, США и других государств, не дожидаясь не то что итогов, но даже начала расследования, обвинили наше государство. В этом контексте любая информация, которая может поставить под сомнение их голословные выводы, очень невыгодна коллективному Западу. Поэтому, естественно, лаборатории, в том числе и швейцарская, которая рассказала о BZ, будут под давлением», — подчеркнул эксперт.

В интервью RT бывший эксперт ООН в Ираке Антон Уткин отмечает, что Лондон допустил много просчётов, и теперь к Соединённому Королевству будет всё больше вопросов.

Экс-инспектор ООН: Скрипалей могли отравить веществом BZ, которое производилось в США

Обнаружение BZ

14 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о заключении швейцарской лаборатории в городе Шпиц, которая пришла к выводу, что при отравлении Скрипалей было использовано вещество BZ, стоявшее на вооружении Британии и США.

Он также подчеркнул, что данный вид химоружия в СССР и России не разрабатывался. В то же время ОЗХО по какой-то причине не стала включать в свой доклад информацию швейцарских исследователей.

По словам Лаврова, использование вещества A-234, которое Лондон называет «Новичок», привело бы к летальному исходу, а кроме того, его повышенная летучесть вряд ли позволила бы обнаружить следы химвещества на месте отравления. Таким образом, всё указывает на то, что в деле Скрипаля был задействован именно BZ.

Напомним, в начале марта в британском Солсбери отравили ранее осуждённого за шпионаж в пользу Великобритании экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Лондон утверждает, что на них совершили покушение с помощью так называемого вещества «Новичок», якобы разработанного в СССР. Не дожидаясь результатов расследования, Великобритания ввела ряд санкций против России, обвиняя её в использовании химоружия на территории другого государства.