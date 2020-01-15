Формулу "пока Путин не сказал" пора облагородить. Охлобыстин о лучшей власти для России

Иван Охлобыстин вывел для себя простую формулу – он не верит машине, но доверяет человеку. И мало что поменяется, если мы перенесём формулу на государственное устройство.

"Верю конкретному человеку, - сказал Охлобыстин в беседе с Константином Малофеевым. - Со всеми его изменениями, со всеми возможностями трансформации, но остающемуся человеком. Потому что я хочу служить не бумаге, а человеку. Я считаю, что мои интересы должен представлять человек, а не машина. И поэтому в основе государственной власти должен быть человек. В принципе, как это ни называй, это есть монархия. Можно как угодно назвать. Я для простоты понимания говорю о монархии, а можно мудреное слово найти из Википедии, ещё что-то. Единоличное правление".

Мы уже приближаемся к подобной форме, продолжил Иван Охлобыстин.

"Не принимается ведь никаких серьёзных решений, пока Путин не сказал. Тут хоть плачь, хоть смейся, но это так. Мы такие - да. Но надо с этим не смириться, а облагородить просто. Чтобы это не принимало дикие формы, когда без Путина трубы не работают. Да, трубы должны без Путина работать. Но какие-то важные вопросы должен решать опять же человек. Потому что человек выгодно отличается до сих пор от компьютера. У компьютера миллионы нейролептических электронных позиций, а у нас миллиарды нейролептических реакций, выработанных за тысячелетия формирования человека как существа. То есть в любом случае мудрость и интуиция – это не свойственно машине. Машина никогда это не заменит".

В продолжение тезиса о монархии как лучшей формы правления Охлобыстин добавил, что Путин был бы хорошим царём, однако именно по этой причине он и не согласится на эту роль.

"Потому что он человек очень трезвый, что вызывает уважение. Он понимает, что находится в таком возрасте, где дай Бог ещё срок продержаться. Ему тяжело будет. Потому что нельзя быть президентом и ещё кем-то. Можно быть только президентом. Тогда ни семьи, ничего. Женился на России. Это не просто слова, это на самом деле так. Посмотрите распорядок, у него же нет личной жизни. Он всё время в этой истории. Это компенсировать ничем нельзя. Ну чем? Пьянством, наркотиками, развратом? Всё равно это всё будет подавлено необходимостью руководить. И это требует огромных внутренних ресурсов, физических сил, дополнительного времени. Он не сможет этого сделать в оставшийся ему срок. Исходя из сроков, данных нам Богом в этой жизни. Пусть хоть 120 лет. Но я думаю, что он задумывается над этим и готовит некую платформу для будущей реализации вот этого проекта. Видимо, должна зародиться новая генерация начальствующих чинов, которая помаленьку будет к этому подводить. Мы все равно так живем. Мы просто пытаемся сделать вид - показаться либеральной Европе такими же, как они. Но мы разные. И либеральная Европа себя исчерпала. Путин прав, кстати сказать. И исследования последние футурологов, политологов только подтверждают это".

Досье

"Новый проект Царьграда - цикл передач "Русская мечта" - это не литература и не интеллигентские мечтания, это политический проект. Причём главный политический проект нашей с вами страны", - заявил автор и ведущий передачи - заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев. Вместе с гостями в студии он постарается разобраться, о чём мечтает современная молодёжь и Россия в целом.