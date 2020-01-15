Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Слово Лаврову. Россия готова хранить "ключ" безопасности, но в диалоге...
На беглого олигарха Плахотнюка объявили охоту
"Мы не поддержим США": голос разума об Иране на немецком ток-шоу (Голо...
Вернуть тела и выплатить компенсацию: Украина потребовала от Ирана ещё раз извин...
Главная / Политика

Формулу "пока Путин не сказал" пора облагородить. Охлобыстин о лучшей власти для России

15 января 2020, 12:39  •  45 • Политика
У России свой путь выстраивания вертикали власти, отличный от примера той же Европы, уверен Иван Охлобыстин. И, понимая это, следует облагородить формулу "пока Путин не сказал". Особенно актуально слова Охлбыстина, сказанные в эфире авторской программы "Русская мечта" заместителя главы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Константина Малофеева, звучат на фоне предстоящего послания Федеральному Собранию. Ведь там и пойдёт речь о чиновниках, ответственных за исполнение тех или иных задач.
Иван Охлобыстин вывел для себя простую формулу – он не верит машине, но доверяет человеку. И мало что поменяется, если мы перенесём формулу на государственное устройство.
"Верю конкретному человеку, - сказал Охлобыстин в беседе с Константином Малофеевым. - Со всеми его изменениями, со всеми возможностями трансформации, но остающемуся человеком. Потому что я хочу служить не бумаге, а человеку. Я считаю, что мои интересы должен представлять человек, а не машина. И поэтому в основе государственной власти должен быть человек. В принципе, как это ни называй, это есть монархия. Можно как угодно назвать. Я для простоты понимания говорю о монархии, а можно мудреное слово найти из Википедии, ещё что-то. Единоличное правление".
Мы уже приближаемся к подобной форме, продолжил Иван Охлобыстин.
"Не принимается ведь никаких серьёзных решений, пока Путин не сказал. Тут хоть плачь, хоть смейся, но это так. Мы такие - да. Но надо с этим не смириться, а облагородить просто. Чтобы это не принимало дикие формы, когда без Путина трубы не работают. Да, трубы должны без Путина работать. Но какие-то важные вопросы должен решать опять же человек. Потому что человек выгодно отличается до сих пор от компьютера. У компьютера миллионы нейролептических электронных позиций, а у нас миллиарды нейролептических реакций, выработанных за тысячелетия формирования человека как существа. То есть в любом случае мудрость и интуиция – это не свойственно машине. Машина никогда это не заменит".
В продолжение тезиса о монархии как лучшей формы правления Охлобыстин добавил, что Путин был бы хорошим царём, однако именно по этой причине он и не согласится на эту роль.
"Потому что он человек очень трезвый, что вызывает уважение. Он понимает, что находится в таком возрасте, где дай Бог ещё срок продержаться. Ему тяжело будет. Потому что нельзя быть президентом и ещё кем-то. Можно быть только президентом. Тогда ни семьи, ничего. Женился на России. Это не просто слова, это на самом деле так. Посмотрите распорядок, у него же нет личной жизни. Он всё время в этой истории. Это компенсировать ничем нельзя. Ну чем? Пьянством, наркотиками, развратом? Всё равно это всё будет подавлено необходимостью руководить. И это требует огромных внутренних ресурсов, физических сил, дополнительного времени. Он не сможет этого сделать в оставшийся ему срок. Исходя из сроков, данных нам Богом в этой жизни. Пусть хоть 120 лет. Но я думаю, что он задумывается над этим и готовит некую платформу для будущей реализации вот этого проекта. Видимо, должна зародиться новая генерация начальствующих чинов, которая помаленьку будет к этому подводить. Мы все равно так живем. Мы просто пытаемся сделать вид - показаться либеральной Европе такими же, как они. Но мы разные. И либеральная Европа себя исчерпала. Путин прав, кстати сказать. И исследования последние футурологов, политологов только подтверждают это".

Досье

"Новый проект Царьграда - цикл передач "Русская мечта" - это не литература и не интеллигентские мечтания, это политический проект. Причём главный политический проект нашей с вами страны", - заявил автор и ведущий передачи - заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев. Вместе с гостями в студии он постарается разобраться, о чём мечтает современная молодёжь и Россия в целом.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



45
Источник
Похожие новости
14 января 2020, 17:09
"Тогда всё было очень цинично": Шендерович приравнял Россию к гитлеровской Германии
14 января 2020, 18:24
Косачев рассказал о результатах Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума
15 января 2020, 12:39
"В наших общих интересах": Лавров призвал страны Персидского залива подумать о системе коллективной безопасности
14 января 2020, 21:39
Сотрудничество и острые вопросы. Лавров посетил Коломбо спустя 11 лет
14 января 2020, 18:24
В МИД заявили, что РФ не рассматривает вариант обмена осужденной израильтянки Иссахар
15 января 2020, 12:39
Формулу "пока Путин не сказал" пора облагородить. Охлобыстин о лучшей власти для России
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 января 2020, 09:24
"Смотрите в правый верхний угол": Коц разоблачил видео с двумя ракетами, пу...
15 января 2020, 01:09
Записки киевлянки: «Нехай росiяни в Крыму працюють*, все равно все нам достанется»
15 января 2020, 02:54
"Не "Искандер-М": Обломки ракеты, упавшие в Казахстане, идентифицирова...
15 января 2020, 02:54
Террористы из ПЗРК сбили истребитель F-16 над Синаем, пилот схвачен - СМИ
15 января 2020, 02:54
Почему Путин лучше Ельцина и чем он разочаровал президентшу Эстонии
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 января 2020, 01:24
"Суровое послание России Трампу": Как иностранные СМИ осветили запуск "Кинжала" в Чёрном море
08 января 2020, 18:09
"А нас за що???": В Сети посмеялись над негодующими из-за решения Совбеза ООН американцами
12 января 2020, 18:24
О чем не договорился Сурков с Зеленским
09 января 2020, 16:39
«Огонь распространялся по фюзеляжу»: опубликован предварительный отчёт о крушении украинского самолёта в Иране
10 января 2020, 09:09
"Белоруссия зарабатывает на России в 10 раз больше": Лукашенко одёрнули после его слов о российском газе
11 января 2020, 20:54
"Экономику Белоруссии ждёт чудовищный кризис": Эксперт о налоге Лукашенко на российскую нефть
09 января 2020, 13:39
"Не лезь, я буду карать": Эрдоган получил прямое требование от США, заявил Баранец
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.