|
"Формулировки не меняют смысла": кем Пентагон на самом деле считает Россию
27 мая 2021, 17:55 • 101 • Политика
Отказ считать Москву врагом еще ни о чем не говорит, уверен эксперт
Представитель Пентагона Джон Кирби в своем выступлении сообщил, что США и страны НАТО не считают Россию врагом. Однако Анатолий Вассерман предупредил, что радоваться рано, поскольку такие заявления не меняют суть политики, проводимой западными странами в отношении Москвы.
В беседе с "ПолитРоссией" аналитик заметил, что такая формулировка не отменяет того факта, что Европа и Соединенные Штаты считают Россию добычей.
"Формулировки в данном случае не меняют смысла – употребляют они слово "враг" или нет, выражают они именно это",
– отрезал политический консультант.
Иными словами, к заявлению Пентагона нужно относиться с осторожностью, поскольку неизвестно, кем быть хуже: врагом или добычей.
Напомним, что в ходе брифинга представитель Пентагона заявил, что в отношении Москвы не используют определение "враг". Таким образом Кирби ответил на вопрос журналистов о военных учениях России и Сербии.
Кстати, совместные учения двух стран политик комментировать почти отказался. Он не стал вдаваться в подробности, сославшись на то, что не владеет полной информацией. Кирби подчеркнул, что "две независимые страны" должны сами обсуждать учения и свои двусторонние отношения".
Напомним, что учения РФ и Сербии пройдут на территории балканского государства и продлятся до 11 июня.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
101
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
22 мая 2021, 17:50
|
21 мая 2021, 07:55
|
20 мая 2021, 22:45
|
23 мая 2021, 00:15
|
21 мая 2021, 18:55
|
23 мая 2021, 10:20
|
21 мая 2021, 21:40