"Формулировки не меняют смысла": кем Пентагон на самом деле считает Россию

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Отказ считать Москву врагом еще ни о чем не говорит, уверен эксперт

Представитель Пентагона Джон Кирби в своем выступлении сообщил, что США и страны НАТО не считают Россию врагом. Однако Анатолий Вассерман предупредил, что радоваться рано, поскольку такие заявления не меняют суть политики, проводимой западными странами в отношении Москвы.

В беседе с "ПолитРоссией" аналитик заметил, что такая формулировка не отменяет того факта, что Европа и Соединенные Штаты считают Россию добычей.

"Формулировки в данном случае не меняют смысла – употребляют они слово "враг" или нет, выражают они именно это",

– отрезал политический консультант.

Иными словами, к заявлению Пентагона нужно относиться с осторожностью, поскольку неизвестно, кем быть хуже: врагом или добычей.

Напомним, что в ходе брифинга представитель Пентагона заявил, что в отношении Москвы не используют определение "враг". Таким образом Кирби ответил на вопрос журналистов о военных учениях России и Сербии.

Кстати, совместные учения двух стран политик комментировать почти отказался. Он не стал вдаваться в подробности, сославшись на то, что не владеет полной информацией. Кирби подчеркнул, что "две независимые страны" должны сами обсуждать учения и свои двусторонние отношения".

Напомним, что учения РФ и Сербии пройдут на территории балканского государства и продлятся до 11 июня.