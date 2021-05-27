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"Формулировки не меняют смысла": кем Пентагон на самом деле считает Россию

27 мая 2021, 17:55  •  101 • Политика
Фото: Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Отказ считать Москву врагом еще ни о чем не говорит, уверен эксперт
Представитель Пентагона Джон Кирби в своем выступлении сообщил, что США и страны НАТО не считают Россию врагом. Однако Анатолий Вассерман предупредил, что радоваться рано, поскольку такие заявления не меняют суть политики, проводимой западными странами в отношении Москвы.
В беседе с "ПолитРоссией" аналитик заметил, что такая формулировка не отменяет того факта, что Европа и Соединенные Штаты считают Россию добычей.
"Формулировки в данном случае не меняют смысла – употребляют они слово "враг" или нет, выражают они именно это",
– отрезал политический консультант.
Иными словами, к заявлению Пентагона нужно относиться с осторожностью, поскольку неизвестно, кем быть хуже: врагом или добычей.
Напомним, что в ходе брифинга представитель Пентагона заявил, что в отношении Москвы не используют определение "враг". Таким образом Кирби ответил на вопрос журналистов о военных учениях России и Сербии.
Кстати, совместные учения двух стран политик комментировать почти отказался. Он не стал вдаваться в подробности, сославшись на то, что не владеет полной информацией. Кирби подчеркнул, что "две независимые страны" должны сами обсуждать учения и свои двусторонние отношения".
Напомним, что учения РФ и Сербии пройдут на территории балканского государства и продлятся до 11 июня.

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