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«Формула Зеленского» вместо минских соглашений

17 февраля 2020, 20:54  •  230 • Украина
Глава президентской администрации Андрей Ермак предлагает Владимиру Зеленскому переписать минские соглашения. Логика Ермака такова: выполнять минские соглашения по пунктам Киев не сможет по целому ряду причин, а раз так, вместо них можно предложить что-то ещё. «Паровой осетрины не подвезли, закажите селёдку». Следуя «формуле Зеленского», народные республики должны передать границу с Россией под контроль украинских военных и тогда, мол, войне конец. Понятно, что Донецк и Луганск не согласны.
Поговаривают, что Ермак убедил Зеленского в том, что примирение с Донбассом по вышеописанной «формуле» - прямая дорога к получению Нобелевской премии мира. А другого сценария ре-интеграции Донбасса, кроме «формулы», нет и быть не может. В самом деле, следование букве минских договорённостей для Киева равносильно признанию поражения в гражданской войне. К тому же, разоружить ополчение – народную милицию – невозможно, граница с Россией остаётся неподконтрольна украинским военным, а украинским политическим объединениям, по сути, закрыта дорога к избирателям Донбасса. При этом велик риск, что избранные в Раду делегаты с Донбасса могут стать новыми эффективными лидерами той Украины, которая не приняла майдан. И как знать, чем может закончиться для Зеленского и его «слуг народа» их поход во власть.
Так что сценарий у Ермака для Зеленского пока что один – настаивать на реализации «формулы» вместо минских соглашений. Желательно закрепить эту самую «формулу» во время грядущей встречи в «нормандском формате», если, конечно, она состоится, в чём имеются очень большие сомнения. А ещё Зеленского с Ермаком поджимает время – рейтинги «слуг народа» стремительно летят в тартарары, и через несколько месяцев «формулой Зеленского» подменить минские договорённости будет уже невозможно. Так что сегодня Киев действует в жёстком цейтноте, пытаясь уломать Москву отказаться от реализации «Минска-2», но, кажется, «слуги народа» в этом не преуспели. Занятно, что в Киеве продолжают уверять, что готовы идти на компромиссы, вот только в чём эти компромиссы заключаются, там не раскрывают. Сегодня Дмитрию Козаку поступили очередные предложения от Ермака – ничего нового в них, по сути, нет. Кроме желания Киева протащить свой вариант «урегулирования» на Донбассе.

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