Формула Зеленского: обострить ситуацию до предела • 285 • Аналитика

Ситуация накаляется

На минувшей неделе практически по всей линии разграничения шли бои с применением запрещенных Минскими соглашениями калибров. Одним из замеченных центральными СМИ событий стал бой неподалеку от пос. Золотое 19 февраля, в котором чуть ли не всю осень стороны разводили силы и средства. Подробности боестолкновения и количество потерь сторон сильно отличаются не только в интерпретации местных и киевских СМИ, но и в комментариях военкоров.



Если отбросить инсинуации, то можно сделать вывод, что речь шла о неудачной вылазке украинской ДРГ, нарвавшейся вначале на минное поле, а потом на обстрел, и вынужденной с потерями отойти, после чего последовала артиллерийская дуэль. Причем артиллеристы ЛНР слали «приветы» на позиции противника, а ВСУ, как всегда, обстреливали не столько позиции народной милиции, сколько населенные пункты Голубовское, Кировск, Донецкое и т. д.







Эскалацию насилия признали официально. В Донецке заявили о росте напряженности по всей линии фронта и двукратном увеличении обстрелов за неделю. Руководитель представительства ДНР в СЦКК генерал-майор Руслан Якубов заявил:



«За последнюю неделю наблюдается тенденция на обострение обстановки на линии боевого соприкосновения со стороны ВСУ. За эту неделю в сравнении с прошлой зафиксирован двукратный рост количества нарушений режима прекращения огня».

Примечательно, что в ЛНР от подобных заявлений воздержались.



Ответа нет?

В республиках широко обсуждается запрет на ответный артиллерийский огонь, который то ли действует исключительно на участках фронта, находящихся под непосредственным наблюдением представителей Корпуса, то ли должен действовать повсеместно, но по факту все решают командиры на местах. Как бы там ни было, факт остается фактом: в то же утро, 19 февраля, когда между НМ ЛНР и ВСУ произошел обмен артиллерийскими ударами, в пос. Зайцево под Горловкой украинские вояки беспрепятственно обстреливали мирные кварталы, уничтожив несколько частных домов, причем «ответка» на их действия так и не последовала.



Среди военнослужащих, которым «повезло» служить на участках фронта и в подразделениях, регулярно сталкивающихся с запретом на агрессию противника, закономерно царят мрачные настроения. Многие пытаются перевестись в другие, менее контролируемые подразделения, а то и вовсе отказываются продлевать контракт. Учитывая тотальную нехватку людей не только на передовой, но и в тылу, подобная политика может негативно сказаться на боеспособности народной милиции. Хотя о какой боеспособности может идти речь, если на артиллерию и минометы противника запрещено реагировать?



Формула Зеленского

Судя по всему, позиция украинского президента Зеленского состоит в том, чтобы либо продавить переформатирование Минских соглашений (которое, раз начавшись, быстро дойдет до маразма и требования полной капитуляции ЛДНР), либо спровоцировать на линии разграничения полномасштабный конфликт, после которого можно будет на весь мир кричать о российской агрессии и требовать новых санкций против России, а может, и введения в регион миротворческого контингента. Учитывая тот факт, что армия и население ЛДНР являются заложниками ситуации и не имеют возможности для маневра, можно легко предположить, что уже в ближайшие месяцы обстрелы будут усиливаться и углубятся вплоть до артналетов на центральные районы Донецка и Луганска, а попытки захвата нейтральной территории рано или поздно увенчаются атаками на позиции народной милиции.



Впрочем, ситуация опасна не столько потерей тех или иных территорий, которые вполне можно вернуть, сколько деморализующим влиянием, которое она оказывает на военнослужащих и мирное население, а также потерями среди бойцов и гражданских, среди которых многие уже стали гражданами России. К сожалению, следует признать, что ситуация зашла в тупик. Не имея путей разрешения дипломатическими мерами, рано или поздно придется прибегнуть к военным. Вопрос в том, к чему это ожидание, сопряженное с растущими потерями? На минувшей неделе практически по всей линии разграничения шли бои с применением запрещенных Минскими соглашениями калибров. Одним из замеченных центральными СМИ событий стал бой неподалеку от пос. Золотое 19 февраля, в котором чуть ли не всю осень стороны разводили силы и средства. Подробности боестолкновения и количество потерь сторон сильно отличаются не только в интерпретации местных и киевских СМИ, но и в комментариях военкоров.Если отбросить инсинуации, то можно сделать вывод, что речь шла о неудачной вылазке украинской ДРГ, нарвавшейся вначале на минное поле, а потом на обстрел, и вынужденной с потерями отойти, после чего последовала артиллерийская дуэль. Причем артиллеристы ЛНР слали «приветы» на позиции противника, а ВСУ, как всегда, обстреливали не столько позиции народной милиции, сколько населенные пункты Голубовское, Кировск, Донецкое и т. д.Эскалацию насилия признали официально. В Донецке заявили о росте напряженности по всей линии фронта и двукратном увеличении обстрелов за неделю. Руководитель представительства ДНР в СЦКК генерал-майор Руслан Якубов заявил:Примечательно, что в ЛНР от подобных заявлений воздержались.В республиках широко обсуждается запрет на ответный артиллерийский огонь, который то ли действует исключительно на участках фронта, находящихся под непосредственным наблюдением представителей Корпуса, то ли должен действовать повсеместно, но по факту все решают командиры на местах. Как бы там ни было, факт остается фактом: в то же утро, 19 февраля, когда между НМ ЛНР и ВСУ произошел обмен артиллерийскими ударами, в пос. Зайцево под Горловкой украинские вояки беспрепятственно обстреливали мирные кварталы, уничтожив несколько частных домов, причем «ответка» на их действия так и не последовала.Среди военнослужащих, которым «повезло» служить на участках фронта и в подразделениях, регулярно сталкивающихся с запретом на агрессию противника, закономерно царят мрачные настроения. Многие пытаются перевестись в другие, менее контролируемые подразделения, а то и вовсе отказываются продлевать контракт. Учитывая тотальную нехватку людей не только на передовой, но и в тылу, подобная политика может негативно сказаться на боеспособности народной милиции. Хотя о какой боеспособности может идти речь, если на артиллерию и минометы противника запрещено реагировать?Судя по всему, позиция украинского президента Зеленского состоит в том, чтобы либо продавить переформатирование Минских соглашений (которое, раз начавшись, быстро дойдет до маразма и требования полной капитуляции ЛДНР), либо спровоцировать на линии разграничения полномасштабный конфликт, после которого можно будет на весь мир кричать о российской агрессии и требовать новых санкций против России, а может, и введения в регион миротворческого контингента. Учитывая тот факт, что армия и население ЛДНР являются заложниками ситуации и не имеют возможности для маневра, можно легко предположить, что уже в ближайшие месяцы обстрелы будут усиливаться и углубятся вплоть до артналетов на центральные районы Донецка и Луганска, а попытки захвата нейтральной территории рано или поздно увенчаются атаками на позиции народной милиции.Впрочем, ситуация опасна не столько потерей тех или иных территорий, которые вполне можно вернуть, сколько деморализующим влиянием, которое она оказывает на военнослужащих и мирное население, а также потерями среди бойцов и гражданских, среди которых многие уже стали гражданами России. К сожалению, следует признать, что ситуация зашла в тупик. Не имея путей разрешения дипломатическими мерами, рано или поздно придется прибегнуть к военным. Вопрос в том, к чему это ожидание, сопряженное с растущими потерями? Егор Махов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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