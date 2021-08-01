Формула успеха – о прошлом, настоящем и будущем олимпийского конного спорта в России

«Чтобы побеждать на Западе, нам нужно быть на две головы выше»

Верховая езда издавна была неотъемлемой частью русской культуры, национальным видом спорта в нашей стране. Современный конный спорт сочетает элементы спорта, науки, искусства и считается одной из наиболее дорогих и сложнейших олимпийских дисциплин. Итоги нескольких последних Олимпиад для страны, когда-то находившейся на вершине пьедестала, неутешительны. Многие проблемы конного (и не только конного) спорта появились с распадом СССР и по причине распада. Они связаны с коренным изменением роли государства в организации спорта и коммерциализацией всех общественных отношений в стране.

На две головы выше

История искусства верховой езды как вида спорта в России восходит к офицерской кавалеристской школе дореволюционной армии. Долгое время после революции конный спорт и высшая школа верховой езды существовали в Советском Союзе почти исключительно в армейских клубах. Этот вид спорта был в нашей стране успешен, но на международных соревнованиях первые места традиционно занимали спортсмены из Германии, Нидерландов, Великобритании.

Олимпийский командный дебют советских конников состоялся в 1952 году на Играх в Хельсинки. По оценкам многих специалистов, уровень подготовки советских спортсменов ни в чём не уступал уровню их зарубежных соперников, но слабое знакомство с международными правилами (напомним: в мире шла холодная война) не позволили им выступить в свою полную силу.

Настоящей сенсацией стала победа на Олимпийских играх 1960 года в Риме нашего прославленного всадника Сергея Филатова, выступившего на лошади ахалтекинской породы по кличке Абсент. Портреты и фотографии этой уникальной лошади, которую любители спорта прозвали Чёрным Лебедем, хранятся в музее Сельскохозяйственной академии им. Тимирязева.

Олимпийский чемпион по конной выездке Сергей Филатов и Абсент, 1964 г.

Один из последних тренеров-представителей русской школы верховой езды, легендарный Григорий Терентьевич Анастасьев, долгое время осуществлял подготовку всех трёх видов конного спорта, существовавших в СССР: высшей школы, конкура и троеборья. Под старость он оставил за собой только высшую школу. Анастасьев избрал себе в ученики трёх спортсменов: Ивана Кизимова, Ивана Калиту, Елену Петушкову и, избрав, повёл их к олимпийским вершинам.

Он любил говорить: «Чтобы побеждать на Западе, нам нужно быть на две головы выше». В этих словах заключалось многое, и именно такую задачу он перед собой и своими учениками ставил. Победа советской сборной на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году стала не просто триумфом и лучшим командным результатом, но кульминационным событием в истории отечественного конного спорта. После блестящего успеха на Олимпиаде-1972 конный спорт в нашей стране становится по-настоящему популярным.

Можно сказать, что мода на «гражданский» конный спорт, конный спорт как любительство впервые появилась после выступлений спортсменки олимпийской сборной Елены Петушковой. Для неё спорт был именно увлечением, а не профессией, гармонично сочетавшимся с её специальностью биолога, работой и преподаванием в Московском государственном университете. Это были другое время и другая страна.

Олимпийская чемпионка по конной выездке Елена Петушкова с тренером Г.Т. Анастасьевым, середина 1960-х годов

Олимпийская чемпионка по конной выездке Елена Петушкова и Пепел во время выступления на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене.

Триединая формула

Высшая школа верховой езды, или как её именуют для краткости «выездка», сочетает в себе, как уже сказано, элементы спорта, науки и искусства. По незримым командам всадника лошадь должна выполнить программу сложнейших элементов, сравнимых с балетом или фигурным катанием на льду. За годы тренировок дуэт превращается в своеобразного кентавра. Каждое сочетание «всадник – лошадь» неповторимо, но даже самое блестящее сочетание, за некоторыми исключениями, теряет смысл и не может состояться без тренера, который передаёт это искусство, выполняя фактически роль хореографа.

Формула в равной мере применима и к другим дисциплинам конного спорта, таким как конкур (преодоление препятствий) и троеборье, обязательная программа которого включает состязания в конкуре, высшей школе и кроссе. Успех в конном спорте всегда определялся уникальным триединством «всадник – лошадь – тренер». Все три должны идеально подходить друг другу, соответствовать друг другу. В этом конный спорт сравним по красоте и сложности взаимодействия участников с парным фигурным катанием на льду, с балетом.

Однако в 1970-е годы растущая популярность конного спорта не привела к укреплению позиций России на конноспортивном олимпийском пьедестале. После того как были завершены спортивные карьеры всадников золотой Олимпийской сборной 1972 года, искусство верховой езды в нашей стране стало постепенно утрачиваться. Последним значительным достижением советских конников стало выступление на Олимпиаде-1980. В условиях устроенного Западом политического бойкота и отсутствия главных соперников советская команда завоевала медали во всех трёх видах выступлений.

Спорт высших достижений (Большой спорт) всегда отражает состояние общества, а может быть и ареной политического противостояния. С 19 июля по 3 августа 1980 года, более сорока лет назад, в нашей стране проходила московская Олимпиада. Она-то и ознаменовалась политическим бойкотом, который инициировали США в ответ на ввод ограниченного контингента советских войск в Афганистан.

«Лебединое озеро». Абсент под седлом Сергея Филатова исполняет «принимание»

Из 144 стран, входивших в 1980 году в МОК, на Олимпиаду приехали представители 81 государства. Полностью бойкотировали Игры такие страны, как США, Западная Германия, Канада, Япония и Китайская Народная Республика. И это несмотря на то, что Олимпиада в Москве была для мира спорта огромным событием.

Заглавное фото: Иван Калита, Елена Петушкова и Иван Кизимов на чемпионате мира в Аахене (Германия), 1970 год