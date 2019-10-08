«Формула Штайнмайера»: решение Зеленского • 129 • Аналитика









Прекращение огня

Первая часть формулы является предвыборным обещанием президента Зеленского: прекратить войну на Донбассе, то есть прекратить обстрелы. Против этого, по сути, выступили все наци Украины, потому что после прекращения огня встанет вопрос о выполнении политической части Минских соглашений.



Зеленский уже пообещал, что не будет выполнять вторую, политическую часть "формулы Штайнмайера", а только разведёт войска, но наци не устраивает и это. Потому что выполнение первой части формулы тянет за собой и вторую часть. Поэтому прекращение огня националисты всех мастей объявляют уже предательством и капитуляцией перед Россией. Прямо они это не говорят, поэтому выступают огульно против всей «формулы Штайнмайера». Само по себе это говорит, что именно украинские националисты в ВСУ ведут провокационные обстрелы Донбасса, чтобы не допустить постановки вопроса о выполнении Минских соглашений.



Сможет ли Зеленский прекратить огонь и развести войска не в отдельных уже обозначенных точках, а по всей линии фронта? Вряд ли. «Формула Штайнмайера» уже стала предлогом для выступления националистов против самого Зеленского: «Зелю геть!» Таким же поводом стала когда-то всего лишь отсрочка президентом Януковичем евроассоциации. Ошибка Зеленского, как и Януковича, в том, что он начал менять политический курс, не подавив силовые и пропагандистские возможности своих политических противников. Сегодня конкретно — экс-президента Порошенко и экс-спикера Рады Парубия.



Согласование Зеленским «формулы Штайнмайера» уже объявлено радикальными наци предательством и капитуляцией. Они заявляют, что будут требовать денонсации этой формулы от Зеленского, то есть отмены президентского решения. Но если обстрелы Донбасса националистами не прекратятся, они по факту дезавуируют подпись Киева под формулой, а тогда не будет никакого «нормандского формата». Замкнутый круг.



Тайна Зеленского

Владимир Зеленский – безвластный президент, выполняющий представительские функции. У него нет даже своего спецподразделения вроде «Беркута», которым всё же располагал экс-президент Янукович.



Фактически он находится то ли под охраной, то ли под негласным контролем полиции министра МВД и негласного шефа «Национального корпуса» Арсена Авакова, который уже предотвратил как минимум одно покушение на Зеленского других националистов, за что тот выразил министру благодарность. Мы писали об этой парадоксальной ситуации в статье на «ВО» от 14.04.2019 г. «Владимир Зеленский. Восстание в тюрьме»: президент Зеленский не может подавить нацистов, потому что они являются его охраной.



Зеленскому оставляют единственное решение: под каким-нибудь предлогом, возможно, после какой-нибудь провокации, отозвать подпись Киева под «формулой Штайнмайера» или позабыть о ней, как Порошенко забыл о своей подписи под Минскими соглашениями. Полностью развести войска и прекратить огонь Зеленский не сможет: националисты на передовой ему не подчиняются, они и не думают прекращать огонь.



Ход Трампа

На Генассамблее ООН президент Трамп встретился с президентом Зеленским и выразил надежду, что он решит все свои проблемы с президентом России. Другими словами, Трамп сбросил Украину со своих счетов: после телефонного скандала с Зеленским украинский компромат на экс-вице-президента Джо Байдена ему не очень-то и нужен, дело уже сделано. Джо Байден в ходе этого скандала уже дискредитирован. Зеленский, между прочим, тоже дискредитирован, в США «независимые» СМИ уже выкатили ему позорный «рояль», непременно выкатят его и в Киеве.



Правда, Конгресс продолжает проталкивать поставки оружия на Украину, но за деньги. Демократы всё равно хотят зарабатывать на войне на Украине и готовы и дальше подливать бензина в огонь. Они идут в последний бой на Трампа и продолжение украинской заварухи им в этом помогает, подставляя Трампа как «друга Путина».



Укрогейт

Вообще, телефонный президентский скандал инициировали американские демократы, они пошли на него, хотя было очевидно, что в результате этого скандала пострадает репутация их кандидата в президенты Джо Байдена. Для Трампа это всего лишь ещё одна неприятность, и не фатальная: поскольку у Трампа большинство в Сенате, импичмента демократам не видать. Возможно, целью демократов в телефонном скандале был Зеленский, тогда логично, что на него набросились американские шоу-программы, подняли все архивы его «95 квартала». Добивают.





Факт, что Демократическая партия США, которая стоит за госпереворотом на Украине и раскручивает его как может, раскручивает и скандал вокруг Зеленского: для американских СМИ украинский президент становится токсичен, то есть США его защищать не будут. Демократы, как бы друзья Украины, на деле отдали Зеленского на съедение своим СМИ, а значит, и украинским СМИ и националистам. Трамп невольно стал частью этой игры, он действует в своих интересах, но Зеленского он никак не унижал, и даже подсказал ему выход из положения – переговоры с Путиным.



Вот зачем американским демократам топить Зеленского? Но ежели их «глубинное государство» поставило своей целью дестабилизировать Украину, то дискредитация Зеленского – это выверенный ход. Берлин и Париж определённо отказали Вашингтону в единой антироссийской политике на Украине, они хотят хотя бы потушить украинский конфликт, и кто-то в «вашингтонском болоте» принял решение: «Так не доставайся же ты никому!» Дестабилизация Украины неизбежно ударит рикошетом и по Европе, и по России, а вот США – далеко… Как известно, эта формула двухчленная: 1) прекращение огня и разведение войск на Донбассе; 2) статус Донбасса. Слагаемые должны как бы запустить выполнение Минских соглашений. Принятие этой формулы является непременным условием Москвы для встречи глав государств в «нормандском формате». Поэтому Киев её подписал, но будет ли он её выполнять, сможет ли выполнить?Первая часть формулы является предвыборным обещанием президента Зеленского: прекратить войну на Донбассе, то есть прекратить обстрелы. Против этого, по сути, выступили все наци Украины, потому что после прекращения огня встанет вопрос о выполнении политической части Минских соглашений.Зеленский уже пообещал, что не будет выполнять вторую, политическую часть "формулы Штайнмайера", а только разведёт войска, но наци не устраивает и это. Потому что выполнение первой части формулы тянет за собой и вторую часть. Поэтому прекращение огня националисты всех мастей объявляют уже предательством и капитуляцией перед Россией. Прямо они это не говорят, поэтому выступают огульно против всей «формулы Штайнмайера». Само по себе это говорит, что именно украинские националисты в ВСУ ведут провокационные обстрелы Донбасса, чтобы не допустить постановки вопроса о выполнении Минских соглашений.Сможет ли Зеленский прекратить огонь и развести войска не в отдельных уже обозначенных точках, а по всей линии фронта? Вряд ли. «Формула Штайнмайера» уже стала предлогом для выступления националистов против самого Зеленского: «Зелю геть!» Таким же поводом стала когда-то всего лишь отсрочка президентом Януковичем евроассоциации. Ошибка Зеленского, как и Януковича, в том, что он начал менять политический курс, не подавив силовые и пропагандистские возможности своих политических противников. Сегодня конкретно — экс-президента Порошенко и экс-спикера Рады Парубия.Согласование Зеленским «формулы Штайнмайера» уже объявлено радикальными наци предательством и капитуляцией. Они заявляют, что будут требовать денонсации этой формулы от Зеленского, то есть отмены президентского решения. Но если обстрелы Донбасса националистами не прекратятся, они по факту дезавуируют подпись Киева под формулой, а тогда не будет никакого «нормандского формата». Замкнутый круг.Владимир Зеленский – безвластный президент, выполняющий представительские функции. У него нет даже своего спецподразделения вроде «Беркута», которым всё же располагал экс-президент Янукович.Фактически он находится то ли под охраной, то ли под негласным контролем полиции министра МВД и негласного шефа «Национального корпуса» Арсена Авакова, который уже предотвратил как минимум одно покушение на Зеленского других националистов, за что тот выразил министру благодарность. Мы писали об этой парадоксальной ситуации в статье на «ВО» от 14.04.2019 г. «Владимир Зеленский. Восстание в тюрьме»: президент Зеленский не может подавить нацистов, потому что они являются его охраной.Зеленскому оставляют единственное решение: под каким-нибудь предлогом, возможно, после какой-нибудь провокации, отозвать подпись Киева под «формулой Штайнмайера» или позабыть о ней, как Порошенко забыл о своей подписи под Минскими соглашениями. Полностью развести войска и прекратить огонь Зеленский не сможет: националисты на передовой ему не подчиняются, они и не думают прекращать огонь.На Генассамблее ООН президент Трамп встретился с президентом Зеленским и выразил надежду, что он решит все свои проблемы с президентом России. Другими словами, Трамп сбросил Украину со своих счетов: после телефонного скандала с Зеленским украинский компромат на экс-вице-президента Джо Байдена ему не очень-то и нужен, дело уже сделано. Джо Байден в ходе этого скандала уже дискредитирован. Зеленский, между прочим, тоже дискредитирован, в США «независимые» СМИ уже выкатили ему позорный «рояль», непременно выкатят его и в Киеве.Правда, Конгресс продолжает проталкивать поставки оружия на Украину, но за деньги. Демократы всё равно хотят зарабатывать на войне на Украине и готовы и дальше подливать бензина в огонь. Они идут в последний бой на Трампа и продолжение украинской заварухи им в этом помогает, подставляя Трампа как «друга Путина».Вообще, телефонный президентский скандал инициировали американские демократы, они пошли на него, хотя было очевидно, что в результате этого скандала пострадает репутация их кандидата в президенты Джо Байдена. Для Трампа это всего лишь ещё одна неприятность, и не фатальная: поскольку у Трампа большинство в Сенате, импичмента демократам не видать. Возможно, целью демократов в телефонном скандале был Зеленский, тогда логично, что на него набросились американские шоу-программы, подняли все архивы его «95 квартала». Добивают.Факт, что Демократическая партия США, которая стоит за госпереворотом на Украине и раскручивает его как может, раскручивает и скандал вокруг Зеленского: для американских СМИ украинский президент становится токсичен, то есть США его защищать не будут. Демократы, как бы друзья Украины, на деле отдали Зеленского на съедение своим СМИ, а значит, и украинским СМИ и националистам. Трамп невольно стал частью этой игры, он действует в своих интересах, но Зеленского он никак не унижал, и даже подсказал ему выход из положения – переговоры с Путиным.Вот зачем американским демократам топить Зеленского? Но ежели их «глубинное государство» поставило своей целью дестабилизировать Украину, то дискредитация Зеленского – это выверенный ход. Берлин и Париж определённо отказали Вашингтону в единой антироссийской политике на Украине, они хотят хотя бы потушить украинский конфликт, и кто-то в «вашингтонском болоте» принял решение: «Так не доставайся же ты никому!» Дестабилизация Украины неизбежно ударит рикошетом и по Европе, и по России, а вот США – далеко… Виктор Каменев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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