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Формула Штайнмайера по-украински: ВСУ бьют по Горловке из дальнобойных миномётов

18 октября 2019, 04:09  •  25 • Политика
Украинская армия нанесла артиллерийский удар по Горловке с применением дальнобойных орудий калибром 122 мм и 82 мм.
Вместо выполнений "формулы Штайнмайера" Украина нанесла новый военный удар по Донбассу. Вооружённые силы Украины (ВСУ) расстреляли из дальнобойных орудий Горловку.
Сообщается, что украинские военные стреляют по городу из миномётов калибра 122 мм и 82 мм. Это вступает в прямое противоречие с Минскими соглашениями и подписанной президентом Украины "формулой Штайнмайера", которая предполагает разведение сторон конфликта и другие шаги со стороны Киева.
Напомним, что ранее обещанное разведение сторон было сорвано украинскими националистами и радикалами в рядах ВСУ. С тех пор украинские военные беспрестанно осуществляют обстрелы территорий ЛНР и ДНР.

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