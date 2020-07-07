Формула расизмобесия: за белых становится страшно • 179 • Аналитика

В этом мире становится интересно жить. Хотя, признаюсь, есть некоторое напряжение. Такое впечатление, что кто-то где-то (масоны?) решил просто уничтожить белую расу как таковую. Моральным прессингом, унижениями и прочими современными чудесами.





На колени уже начали ставить. И в этом перещеголяли даже украинских мракобесов, которые издевались над силовиками, верными своей присяге.





Конечно, то, что было в Украине, не совсем сравнимо с тем, что было в США. Но массовость, с которой все происходило в Штатах, свидетельствует о многом.



Понятно, что полицейским, оказавшимся между двух огней, надо было выбирать: либо плюнуть на исполнение долга, либо разогнать толпу и стать расистами-фашистами. Так что встать на одно колено – это демонстрация некоего единения с протестующими. Так сказать, и вашим, и нашим.



Но параллель с Украиной, к сожалению, прослеживается.





Давайте покопаемся в памяти, чем закончилось все. В Украине, если кто не помнит, все вылилось в полную безнаказанность для участников определенных событий. И полный иммунитет от всех законов.



Видимо, дурной пример заразителен. Но в США, а следом, видимо, по всему миру, вирус расизмобесия повлечет за собой не менее печальные события.



Из увиденного становится ясно, что господа афроамериканцы, которые, в общем-то, негры, тоже хотят для себя нечто такого. Чтобы весь мир им сочувствовал и соболезновал. А они могли спокойно жить на пособия, не работать, воровать в магазинах и торговать наркотиками.



А как иначе? Их далекие предки были рабами. Потому потомкам дозволено все.





Тут стоит вспомнить, что рабство было отменено в США аж в 1865 году. 155 лет назад. И за всю историю рабства официально было ввезено в Британию и США 13 000 000 рабов.



И вот тут начинается работа с цифрами.



У нас, в смысле, в Европе, сегодня часто можно ознакомиться с мнением, что со времен Второй мировой войны прошло 75 лет. Можно многое забыть и простить.



Интересно, правда?



75 лет назад закончились Великая Отечественная и Вторая мировая войны. Сегодня вот так запросто по Европе начинают сносить памятники, прикрываясь разными причинами. Начинается реваншизм и оправдание действий всяческих предателей.



А почему никого не хотят поставить на колени из-за 18 000 000 мирных жителей СССР, погибших во время Великой Отечественной?



А как насчет 10 000 000 китайцев, погибших от рук японских агрессоров?



А 6 000 000 евреев, погибших в нацистских лагерях?



Сюда же можно добавить 4 000 000 мирных жителей Индонезии, 3 000 000 индусов, 5 600 000 поляков.



И это, замечу, речь идет только о мирных жителях. И любая цифра не то что несопоставима с жертвами рабства, она просто колоссальна. А если еще вспомнить Первую мировую войну…



И никто почему-то на колени ни перед кем не встает. Парадокс.



Нельзя сказать, что чернокожее население США так уж плохо живет. Пособия, дотации, школы, гранты на образование, совершенно необязательно работать, нежное обращение полиции при арестах, возможность хранить и продавать наркотики, угонять машины, читать рэп и все прочие удовольствия.





Скажем так: власти США совершенно не напрягают своих… афроамериканцев.



В любом случае, все эти разборки – внутреннее дело США и Великобритании. В конце концов, ведь именно британцы начали экспорт «черного товара», вот пусть и каются всей Британией. Совершенно справедливо, кстати.



Но как показывает практика, вирус, будет он коронным или расистским, заразителен. И он уже перекинулся на Европу. Коленопреклонения и все прочее начали свое шествие по старушке Европе.



Мне, например, импонировало, как один сын эмигранта с Гренады и британки поставил на уши такой серьезный конгломерат, как «Формула 1». Понятно, что речь идет о Льюисе Хэмилтоне. И вот уже «Мерседес» в срочном порядке перекрашивает болиды в черный цвет, а FIA призывает всех встать на колено, надев футболку с надписью «Нет расизму».



А еще серия публично выступила против бывшего первого лица Ф1 Берни Экклстоуна, 40 лет строившего коммерческую структуру главной гоночной формулы с нуля.



Старый англичанин заявил о существовании большего расизма со стороны темнокожих, чем со стороны белых, – и чемпионат моментально и жестко отказался от любой связи с ним, подчеркнув истечение его исключительно номинальных полномочий как почетного президента еще в начале 2020-го.



Хотя раньше Экклстоуну нормально сходили с рук публичные знаки уважения Путину, Трампу, Сталину и Гитлеру.



Негры оказались круче вышеперечисленных персонажей. Удивительно.



Я не зря в качестве примера привел «Ф1», потому что где гонки – и где политика? И тем не менее. Нашли место.



Если вдумчиво посмотреть на то, как дружно все рванули каяться, то все выглядит печально. Уголовник-рецидивист, погибший от рук полицейского, который да, был виновен в этом, – не повод, чтобы ставить на уши весь мир.



Но мир поставлен. На одно колено, но мы-то с вами знаем, что где одно, там и два. Главное – войти во вкус.



Интересное дело, чернокожее население США мало того что хочет жить вкусно и на халяву, так еще чтобы все это подносили с поклоном и уважением. Как же, их предки выстрадали…



Почему никто не говорит, сколько людей отправляют на тот свет негритянские банды США?





А наши?



А с нашими вообще интересно. Обсуждают, осуждают, призывают нас к покаяниям. Как недавние претензии, что польское восстание в Варшаве не спасли. И выражают удивление, когда мы не бросаемся каяться и на колени вставать.



Кстати, в Ф1 тоже не все преклонили. Нашлись и те, кто понимает, что



«в конечном счёте это не изменит мир, встал ты на колено или нет. Проблема гораздо больше».

(Л. Хэмилтон.)





Кстати, светленький, который стоит по центру фото, – это российский гонщик Даниил Квят. Очень показательно. Вместе с ним остался стоять финн Кими Райкконен. Финны к расизму тоже вроде как непричастны. И еще 4 человека. Шесть из двадцати. Показательно.



Мир потихоньку сходит с ума. Главное – задать правильный вектор. И забить бедных вечно виноватых белых поглубже. Нет, конечно, много «хороших» дел за представителями белой расы. Инквизиция, войны, войны и снова войны. Есть за что к покаянию позвать.



Однако если на другую чашу весов положить все придуманное белыми, все достижения эволюции человечества, то и выйдет, что истина посередине.



Стоит помнить, что с момента основания Нобелевской премии в 1901 году единственным чернокожим лауреатом был экономист из Сент-Люсии сэр Уильям Артур Льюис, который получил премию в области экономики за "новаторские исследования экономического развития в приложении к проблемам развивающихся стран". Было это в 1979 году. Посмертные почести бескомпромиссному советскому адмиралу



Да, лауреатами Нобелевской премии стали 15 чернокожих, одиннадцать как миротворцы и трое — литераторы. Но за научные достижения премию получил только Артур Льюис.



Уже 150 лет как черная раса мало того что не угнетается злобными белыми, так представителям создают тепличные условия для образования и работы. Кто не верит – биографию Флойда почитайте. Но Флойд учиться не хотел, потому в колледжах поигрывал в баскетбол, не более того. А потом вообще бросил.



А такими темпами заповедниками белой расы останутся нетолерантная Россия (точнее, сверхтолерантная и многонациональная), Беларусь да Скандинавия.



В остальных местах с белой кожей жить будет неуютно. Пойди докажи желающим поставить тебя на колени и заставить каяться, что ты к рабству никаким боком…



Соглашусь со стариной Экклстоуном: черный расизм, который начинает свое шествие по миру, намного опаснее белого. Вряд ли занявшие вершину пищевой цепочки негры смогут заменить белых в области науки и техники. ЮАР – лучшее тому свидетельство.



То, что мы сейчас наблюдаем, к счастью, пока далеко от наших границ, – есть черный расизм. Глобальный и жирный такой.



Впрочем, пока это не наши проблемы, к моей огромной радости. В этом мире становится интересно жить. Хотя, признаюсь, есть некоторое напряжение. Такое впечатление, что кто-то где-то (масоны?) решил просто уничтожить белую расу как таковую. Моральным прессингом, унижениями и прочими современными чудесами.На колени уже начали ставить. И в этом перещеголяли даже украинских мракобесов, которые издевались над силовиками, верными своей присяге.Конечно, то, что было в Украине, не совсем сравнимо с тем, что было в США. Но массовость, с которой все происходило в Штатах, свидетельствует о многом.Понятно, что полицейским, оказавшимся между двух огней, надо было выбирать: либо плюнуть на исполнение долга, либо разогнать толпу и стать расистами-фашистами. Так что встать на одно колено – это демонстрация некоего единения с протестующими. Так сказать, и вашим, и нашим.Но параллель с Украиной, к сожалению, прослеживается.Давайте покопаемся в памяти, чем закончилось все. В Украине, если кто не помнит, все вылилось в полную безнаказанность для участников определенных событий. И полный иммунитет от всех законов.Видимо, дурной пример заразителен. Но в США, а следом, видимо, по всему миру, вирус расизмобесия повлечет за собой не менее печальные события.Из увиденного становится ясно, что господа афроамериканцы, которые, в общем-то, негры, тоже хотят для себя нечто такого. Чтобы весь мир им сочувствовал и соболезновал. А они могли спокойно жить на пособия, не работать, воровать в магазинах и торговать наркотиками.А как иначе? Их далекие предки были рабами. Потому потомкам дозволено все.Тут стоит вспомнить, что рабство было отменено в США аж в 1865 году. 155 лет назад. И за всю историю рабства официально было ввезено в Британию и США 13 000 000 рабов.И вот тут начинается работа с цифрами.У нас, в смысле, в Европе, сегодня часто можно ознакомиться с мнением, что со времен Второй мировой войны прошло 75 лет. Можно многое забыть и простить.Интересно, правда?75 лет назад закончились Великая Отечественная и Вторая мировая войны. Сегодня вот так запросто по Европе начинают сносить памятники, прикрываясь разными причинами. Начинается реваншизм и оправдание действий всяческих предателей.А почему никого не хотят поставить на колени из-за 18 000 000 мирных жителей СССР, погибших во время Великой Отечественной?А как насчет 10 000 000 китайцев, погибших от рук японских агрессоров?А 6 000 000 евреев, погибших в нацистских лагерях?Сюда же можно добавить 4 000 000 мирных жителей Индонезии, 3 000 000 индусов, 5 600 000 поляков.И это, замечу, речь идет только о мирных жителях. И любая цифра не то что несопоставима с жертвами рабства, она просто колоссальна. А если еще вспомнить Первую мировую войну…И никто почему-то на колени ни перед кем не встает. Парадокс.Нельзя сказать, что чернокожее население США так уж плохо живет. Пособия, дотации, школы, гранты на образование, совершенно необязательно работать, нежное обращение полиции при арестах, возможность хранить и продавать наркотики, угонять машины, читать рэп и все прочие удовольствия.Скажем так: власти США совершенно не напрягают своих… афроамериканцев.В любом случае, все эти разборки – внутреннее дело США и Великобритании. В конце концов, ведь именно британцы начали экспорт «черного товара», вот пусть и каются всей Британией. Совершенно справедливо, кстати.Но как показывает практика, вирус, будет он коронным или расистским, заразителен. И он уже перекинулся на Европу. Коленопреклонения и все прочее начали свое шествие по старушке Европе.Мне, например, импонировало, как один сын эмигранта с Гренады и британки поставил на уши такой серьезный конгломерат, как «Формула 1». Понятно, что речь идет о Льюисе Хэмилтоне. И вот уже «Мерседес» в срочном порядке перекрашивает болиды в черный цвет, а FIA призывает всех встать на колено, надев футболку с надписью «Нет расизму».А еще серия публично выступила против бывшего первого лица Ф1 Берни Экклстоуна, 40 лет строившего коммерческую структуру главной гоночной формулы с нуля.Старый англичанин заявил о существовании большего расизма со стороны темнокожих, чем со стороны белых, – и чемпионат моментально и жестко отказался от любой связи с ним, подчеркнув истечение его исключительно номинальных полномочий как почетного президента еще в начале 2020-го.Хотя раньше Экклстоуну нормально сходили с рук публичные знаки уважения Путину, Трампу, Сталину и Гитлеру.Негры оказались круче вышеперечисленных персонажей. Удивительно.Я не зря в качестве примера привел «Ф1», потому что где гонки – и где политика? И тем не менее. Нашли место.Если вдумчиво посмотреть на то, как дружно все рванули каяться, то все выглядит печально. Уголовник-рецидивист, погибший от рук полицейского, который да, был виновен в этом, – не повод, чтобы ставить на уши весь мир.Но мир поставлен. На одно колено, но мы-то с вами знаем, что где одно, там и два. Главное – войти во вкус.Интересное дело, чернокожее население США мало того что хочет жить вкусно и на халяву, так еще чтобы все это подносили с поклоном и уважением. Как же, их предки выстрадали…Почему никто не говорит, сколько людей отправляют на тот свет негритянские банды США?А наши?А с нашими вообще интересно. Обсуждают, осуждают, призывают нас к покаяниям. Как недавние претензии, что польское восстание в Варшаве не спасли. И выражают удивление, когда мы не бросаемся каяться и на колени вставать.Кстати, в Ф1 тоже не все преклонили. Нашлись и те, кто понимает, что(Л. Хэмилтон.)Кстати, светленький, который стоит по центру фото, – это российский гонщик Даниил Квят. Очень показательно. Вместе с ним остался стоять финн Кими Райкконен. Финны к расизму тоже вроде как непричастны. И еще 4 человека. Шесть из двадцати. Показательно.Мир потихоньку сходит с ума. Главное – задать правильный вектор. И забить бедных вечно виноватых белых поглубже. Нет, конечно, много «хороших» дел за представителями белой расы. Инквизиция, войны, войны и снова войны. Есть за что к покаянию позвать.Однако если на другую чашу весов положить все придуманное белыми, все достижения эволюции человечества, то и выйдет, что истина посередине.Стоит помнить, что с момента основания Нобелевской премии в 1901 году единственным чернокожим лауреатом был экономист из Сент-Люсии сэр Уильям Артур Льюис, который получил премию в области экономики за "новаторские исследования экономического развития в приложении к проблемам развивающихся стран". Было это в 1979 году.Да, лауреатами Нобелевской премии стали 15 чернокожих, одиннадцать как миротворцы и трое — литераторы. Но за научные достижения премию получил только Артур Льюис.Уже 150 лет как черная раса мало того что не угнетается злобными белыми, так представителям создают тепличные условия для образования и работы. Кто не верит – биографию Флойда почитайте. Но Флойд учиться не хотел, потому в колледжах поигрывал в баскетбол, не более того. А потом вообще бросил.А такими темпами заповедниками белой расы останутся нетолерантная Россия (точнее, сверхтолерантная и многонациональная), Беларусь да Скандинавия.В остальных местах с белой кожей жить будет неуютно. Пойди докажи желающим поставить тебя на колени и заставить каяться, что ты к рабству никаким боком…Соглашусь со стариной Экклстоуном: черный расизм, который начинает свое шествие по миру, намного опаснее белого. Вряд ли занявшие вершину пищевой цепочки негры смогут заменить белых в области науки и техники. ЮАР – лучшее тому свидетельство.То, что мы сейчас наблюдаем, к счастью, пока далеко от наших границ, – есть черный расизм. Глобальный и жирный такой.Впрочем, пока это не наши проблемы, к моей огромной радости. Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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