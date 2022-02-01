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Формула Лукашенко: Кто больше всех пострадал в Великую Отечественную войну
01 февраля 2022, 14:00 • 110 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Великую Отечественную войну больше всего пострадали Ленинград и Белоруссия.
Лукашенко встретился с губернатором Петербурга Александром Бегловым. По словам президента Белоруссии, белорусы и ленинградцы больше всех пострадали в годы Великой Отечественной войны.
- сказал Лукашенко.
Ранее белорусского лидера попросили объяснить, как он понимает определение "демократия по-белорусски". Лукашенко отнёсся к вопросу с юмором.
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