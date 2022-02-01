Формула Лукашенко: Кто больше всех пострадал в Великую Отечественную войну

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Великую Отечественную войну больше всего пострадали Ленинград и Белоруссия.

Лукашенко встретился с губернатором Петербурга Александром Бегловым. По словам президента Белоруссии, белорусы и ленинградцы больше всех пострадали в годы Великой Отечественной войны.

У меня есть формула. В последнюю войну больше всего пострадали Ленинград и Белоруссия. Больше всех. Я, как историк, занимался этим вопросом, изучал,

- сказал Лукашенко.

Ранее белорусского лидера попросили объяснить, как он понимает определение "демократия по-белорусски". Лукашенко отнёсся к вопросу с юмором.