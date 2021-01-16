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Формочки для "печенек" уже подарил? Байден пополнил свою команду известным "майданщиком"

16 января 2021, 23:15  •  51 • Политика
Джо Байден выдвинул Викторию Нуланд на пост замгоссекретаря по политическим вопросам. "И подарил ей новую вафельницу, формочки для кексов и книгу рецептов печенья", - комментируют в соцсетях возвращение известной "майданщицы".
Избранный президент США Джо Байден выдвинул на пост замгоссекретаря по политическим вопросам известную "майданщицу" Викторию Нуланд. О её выдвижении сообщает штаб избранного главы США.
Нуланд широко прославилась тем, что раздавала печенье участникам майдана 2014 года, итогом которого стало свержение законного главы государства и война в Донбассе. Тот поступок навсегда отпечатался на карьере американской чиновницы и дипломата.
Байден выдвинул Викторию Нуланд на пост замгоссекретаря по политическим вопросам. И подарил ей новую вафельницу, формочки для кексов и книгу рецептов печенья,
- комментирует назначение журналистка и блогер Юлия Витязева в Twitter.
Сейчас в тренде пицца,
- уточняет Михаил Г. @Michael_G_83.
Ничего не меняется…
- добавляет Sirius @sirius_agent.
Напомним, что Джо Байден также вернул в Белый дом Дженнифер Псаки. Та прославилась на должности пресс-секретаря Госдепа США тем, что сама не знала, о чём говорит, и отвечала на все вопросы обещанием уточнить ответ у начальства.

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