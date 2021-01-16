Формочки для "печенек" уже подарил? Байден пополнил свою команду известным "майданщиком"

Избранный президент США Джо Байден выдвинул на пост замгоссекретаря по политическим вопросам известную "майданщицу" Викторию Нуланд. О её выдвижении сообщает штаб избранного главы США.

Нуланд широко прославилась тем, что раздавала печенье участникам майдана 2014 года, итогом которого стало свержение законного главы государства и война в Донбассе. Тот поступок навсегда отпечатался на карьере американской чиновницы и дипломата.

Байден выдвинул Викторию Нуланд на пост замгоссекретаря по политическим вопросам. И подарил ей новую вафельницу, формочки для кексов и книгу рецептов печенья,

- комментирует назначение журналистка и блогер Юлия Витязева в Twitter.

Сейчас в тренде пицца,

- уточняет Михаил Г. @Michael_G_83.

Ничего не меняется…

- добавляет Sirius @sirius_agent.

Напомним, что Джо Байден также вернул в Белый дом Дженнифер Псаки. Та прославилась на должности пресс-секретаря Госдепа США тем, что сама не знала, о чём говорит, и отвечала на все вопросы обещанием уточнить ответ у начальства.