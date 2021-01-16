|
Формочки для "печенек" уже подарил? Байден пополнил свою команду известным "майданщиком"
16 января 2021, 23:15 • 51 • Политика
Джо Байден выдвинул Викторию Нуланд на пост замгоссекретаря по политическим вопросам. "И подарил ей новую вафельницу, формочки для кексов и книгу рецептов печенья", - комментируют в соцсетях возвращение известной "майданщицы".
Избранный президент США Джо Байден выдвинул на пост замгоссекретаря по политическим вопросам известную "майданщицу" Викторию Нуланд. О её выдвижении сообщает штаб избранного главы США.
Нуланд широко прославилась тем, что раздавала печенье участникам майдана 2014 года, итогом которого стало свержение законного главы государства и война в Донбассе. Тот поступок навсегда отпечатался на карьере американской чиновницы и дипломата.
Байден выдвинул Викторию Нуланд на пост замгоссекретаря по политическим вопросам. И подарил ей новую вафельницу, формочки для кексов и книгу рецептов печенья,
- комментирует назначение журналистка и блогер Юлия Витязева в Twitter.
- уточняет Михаил Г. @Michael_G_83.
- добавляет Sirius @sirius_agent.
Напомним, что Джо Байден также вернул в Белый дом Дженнифер Псаки. Та прославилась на должности пресс-секретаря Госдепа США тем, что сама не знала, о чём говорит, и отвечала на все вопросы обещанием уточнить ответ у начальства.
51
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
16 января 2021, 04:00
|
13 января 2021, 00:50
|
15 января 2021, 00:30
|
11 января 2021, 08:30
|
13 января 2021, 00:50
|
13 января 2021, 08:10
|
14 января 2021, 05:15