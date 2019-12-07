«Формируют образ врага»: в США рассмотрят законопроект о возможности признания России «спонсором терроризма»

В сенате США рассмотрят законопроект, который обяжет Госдепартамент проверить, можно ли признать Россию «государством — спонсором терроризма». Соответствующий документ внёс республиканец Кори Гарднер. Проект также предполагает, что Госдеп даст ответ на ещё один вопрос: можно ли считать «подконтрольные РФ вооружённые формирования» в Донбассе «террористами». При этом Москва неоднократно отмечала, что не является стороной конфликта на юго-востоке Украины и не оказывает военной поддержки ДНР и ЛНР. По мнению экспертов, инициатива Гарднера стала очередным элементом антироссийского курса американского истеблишмента.

Законопроект S.1189 «О противодействии злонамеренным действиям, обусловленным террористической деятельностью со стороны России» будет рассмотрен в комитете по иностранным делам сената США на следующей неделе, 11 декабря. Информация об этом появилась на официальном сайте комитета.

В тексте законопроекта указывается, что он был представлен республиканцем Кори Гарднером и передан в комитет сената по международным отношениям. Согласно документу, госсекретарю поручено «определить, следует ли Российскую Федерацию признать государством — спонсором терроризма, а поддерживаемые Россией вооружённые формирования на Украине — иностранными террористическими организациями».

«Не позднее чем через 90 дней после вступления этого закона в силу государственный секретарь должен представить соответствующим комитетам конгресса заключение о том, отвечает ли Российская Федерация критериям для признания её государством — спонсором терроризма. Заключение должно быть представлено в незасекреченной форме, но при необходимости может иметь засекреченное приложение», — говорится в проекте закона.

При этом в документе отмечается, что «в Донецком регионе Украины» находятся формирования, якобы «подконтрольные Российской Федерации или получающие от неё поддержку».

«Не позднее чем через 90 дней после вступления этого закона в силу государственный секретарь должен представить соответствующим комитетам конгресса заключение о том, отвечают ли вооружённые формирования, находящиеся в Донецком регионе Украины и подконтрольные Российской Федерации или получающие от неё поддержку, или вооруженные формирования, связанные с «Донецкой Народной Республикой» или «Луганской народной республикой», или подконтрольные им, критериям для признания их иностранными террористическими организациями», — говорится в тексте законопроекта.

Напомним, Госдеп создал список стран — спонсоров терроризма, который пополняет с 1979 года. Первой к таким государствам США причислили Сирию, спустя 14 лет — Судан, затем Иран и два года назад КНДР.

В описании к этому списку на сайте внешнеполитического ведомства также указывается, что против данных государств применяются санкции — от экономических и финансовых ограничений до запрета на поставки оружия и повышенного контроля за экспортом товаров двойного назначения. Кроме того, под рестрикции попадают те страны и лица, которые заключают торговые сделки с государствами из этого списка.

Кори Гарднер

AFP

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«Использовать в предвыборной кампании»

Как отмечает руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк, в Госдепе давно возникла идея объявить некоторые государства или регионы террористическими, однако «никаких оснований для этого нет и не было».

«Сейчас, безусловно, соответствующий законопроект опять начали продвигать в связи с предвыборной кампанией. Всё это имеет непосредственное отношение к тому, что участники политической гонки хотят доказать рядовым американцам, что они патриоты и стоят на страже интересов США», — заявил аналитик в разговоре с RT.

Аналогичной точки зрения придерживается и эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. По его словам, конгрессу, и Гарднеру в частности, безразлично, насколько этот «антироссийский» законопроект соответствует действительности.

«Конгрессменов волнует лишь то, насколько это будет соответствовать их политическим планам и активности, а также тому, как всё это можно будет использовать в предвыборной кампании. Для людей, которые предлагают проекты законов такого рода, главное то, насколько им это выгодно и смогут ли они заявить гражданам США, что делают всё возможное, чтобы защитить их от России», — сообщил аналитик в беседе с RT.

По словам Брутера, «проект по сдерживанию России» американского политического истеблишмента «не дошёл даже до середины».

«Всё это будет продолжаться долгие годы. А данная инициатива о возможном внесении России в список стран-террористов — лишь незначительный элемент этой кампании, призванной сформировать вокруг России образ врага и потенциальной угрозы для Соединённых Штатов», — пояснил эксперт.

Кроме того, с помощью подобного рода антироссийских инициатив американская сторона одновременно призывает европейские страны отказаться от идеи улучшения отношений с Москвой, считает Брутер.

«Вашингтон стремится сформировать у стран Европы понимание, что любая попытка наладить связи с Россией будет крайне негативно восприниматься американской политической элитой», — отметил аналитик.

Капитолий

AFP

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«Стреляют себе в ноги»

Напомним, Россия неоднократно подчёркивала, что не имеет никакого отношения к конфликту в Донбассе, возникшему в результате госпереворота на Украине зимой 2014 года. Когда только началось это вооружённое противостояние, заместитель постпреда РФ при ООН Александр Панкин назвал заявления Североатлантического альянса и ряда западных стран о передвижениях российских военных и боевой техники по территории Украины «пропагандистской фальшивкой».

«Сейчас в западных столицах и по линии НАТО вновь сотрясают воздух громогласные заявления о виртуальных перемещениях бронеколонн и войск с российской территории. Но реальных фактов и подтверждений никто не предоставляет. Все эти разговоры пустые, это обычная пропагандистская фальшивка», — заявил он тогда на заседании СБ ООН.

Москва также не раз указывала, что страны Запада, включая Соединённые Штаты, до сих пор так и не смогли представить доказательства присутствия российских войск на Украине.

Ещё два года назад официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сообщения о введении российских войск на территорию Донбасса «не имеют под собой вообще никакой фактуры».

Кроме того, в российском МИД подчёркивали, что никто из западных коллег почему-то «не задаётся вопросом, на основе каких международно-правовых норм наёмники (из других стран. — RT) воюют в частях регулярной армии Украины».

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

РИА Новости

© Максим Блинов

По мнению Владимира Брутера, информация, содержащаяся в законопроекте, представленном Гарднером, о том, что в Донбассе якобы находятся формирования, «подконтрольные» РФ или «получающие от неё поддержку», — утверждения «из серии хайли лайкли».

«Из того, что Россия оказывает ДНР и ЛНР гуманитарную поддержку, не следует, что она что-то нарушает. Самопровозглашённые республики появились как элемент региональной структуры власти при разломе предыдущего украинского государства. То, что Россия поддерживает отношения с этими республиками, не равняется злонамеренному плану относительно Украины», — отметил эксперт.

При этом Брутер напоминает, что именно Киев пытается решить гражданский конфликт на своей территории военным путём, что «заслуживает порицания». Однако Запад почему-то «считает это нормальным», отмечает аналитик.

«Вместо того чтобы наладить политический диалог, они обвиняют Россию в том, что она якобы не позволяет Украине решить этот внутренний вопрос, поэтому обвиняют её в терроризме. Однако это является своего рода извращением позиций», — сказал Брутер.

С ним солидарен и Владимир Батюк.

«Никаких фактов, которые бы свидетельствовали о присутствии российских войск на территории этих республик или снабжении военными материалами, нет. Это чистой воды предположение», — констатировал эксперт.

При этом Батюк отмечает, что у американского политического истеблишмента в целом «есть желание продолжить санкционную и пропагандистскую войну против России».

«Поэтому вполне возможно, что такая резолюция будет принята сенатом конгресса США», — считает аналитик.

Однако рестрикции, которые могут последовать после этого, ударят прежде всего по самим Соединённым Штатам, подчёркивает Батюк.

«Это главным образом коснётся американских компаний, многие из которых не хотели бы разрывать связи с РФ. Это будет ещё одним примером того, как американцы сами стреляют себе в ноги, чтобы продемонстрировать своё глобальное лидерство», — заключил эксперт.