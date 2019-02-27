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«Формируют новую доктрину по Южной Америке»: Москва указала на попытки США создать предлог для вторжения в Венесуэлу
27 февраля 2019, 11:24 • 91 • В мире
На границе Венесуэлы и Колумбии продолжаются провокации в расчёте на жертвы среди гражданского населения. Таким образом Соединённые Штаты искусственно создают предлог для военного вторжения в Венесуэлу. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, Вашингтон сформировал новую доктрину по Южной Америке, а следующими её жертвами могут стать Куба и Никарагуа. В свою очередь, постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза указал, что Вашингтон и Лондон только за последнее время «ограбили венесуэльский народ в общей сложности на $30 млрд в нефтяных и банковских активах».
Reuters
Разрешение кризиса в Венесуэле должно происходить на основе принципов Устава ООН. Их обязаны уважать все государства без исключения. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с коллегами из Индии и Китая — Сушмой Сварадж и Ван И. По его словам, на венесуэльско-колумбийской границе продолжаются провокации в расчёте на то, что будут жертвы среди мирного населения.
«Затем по хорошо использованному сценарию будут истеричные крики и произойдёт уже попытка военного вмешательства», — добавил глава МИД РФ.
Москва, как заметил дипломат, активно проводит работу по предотвращению силового сценария в Боливарианской республике и свержения президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
«Вашингтон, заявляя публично, устами членов руководства, что дни Мадуро сочтены, прямо говорит, что следующими на очереди будут Куба и Никарагуа», — подчеркнул министр.
Глава российского внешнеполитического ведомства также указал на «совершенно беспардонные» попытки создания искусственного предлога для военного вмешательства в дела Боливарианской республики.
Как заметил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, Вашингтон своими действиями на южноамериканском континенте преследует сразу несколько целей.
«Во-первых, мы давно знаем из Доктрины Монро, что рядом с США не может быть государств, которые враждебны к США. Неслучайно Болтон сказал, что следующая на очереди Никарагуа. Во-вторых, это противостояние российской и китайской экспансии. И третий момент уже личный. Мадуро и Чавес (в своё время) часто открыто не соглашались с США, которым откровенно не нравится, что Венесуэла проводит достаточно особую, специфическую политическую линию внутри страны», — пояснил он.
В то же время эксперт считает, что только Москва и Пекин могут указать Вашингтону на недопустимость проводимого курса, но вступление в противоборство может серьёзно подорвать всю систему мирового сообщества.
«Международное право никогда не было указом для Соединённых Штатов. Они его трактуют как хотят. Право сильного в политике — это единственное право, которое там уважают. Очевидно, что наказать США могут лишь Россия и Китай, но они, даже будучи достаточно сильными странами, не хотели бы никакой прямой конфронтации. Это слишком серьёзное мероприятие. Оно может окончательно привести к деградации мировой политики», — подчеркнул Брутер в беседе с RT.
«У нас на глазах нагло грабят суверенную страну»
Единственная цель вмешательства Соединённых Штатов во внутренние дела Венесуэлы — это смена режима в государстве посредством военного вторжения. Такое заявление на заседании Совета Безопасности ООН сделал постоянный представитель Российской Федерации Василий Небензя.
«Сейчас абсолютно очевидно, что единственной целью Вашингтона в Венесуэле было и остаётся не решение проблем Венесуэлы и не забота о народе, а смена режима, включая угрозы сделать это путём военной интервенции», — сказал он.
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев указывал, что Пентагон усиливает группировку войск в регионе. Так, на территорию Пуэрто-Рико были переброшены представители американских спецслужб, а в Колумбию — подразделения Вооружённых сил США.
Как отметил Небензя, именно Вашингтон несёт ответственность за то, что ситуация в Венесуэле достигла точки кипения, в том числе из-за экономического давления. Он напомнил, что с 2013 года действуют американские санкции, общий ущерб от которых составил $345 млрд. Вместе с тем за последнее время США «заморозили» активы госкорпорации PDVSA на $7 млрд, а Великобритания — золотые запасы Венесуэлы на $1,2 млрд.
По его словам, спикер оппозиционной венесуэльской Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо, объявивший себя временным президентом республики, «самозванец с улицы». Он заметил, что «этот субъект» спустя несколько минут получил признание со стороны США, а затем и ряда европейских и латиноамериканских стран.
«Гуаидо вместо того, чтобы обсуждать возможности диалога и национального примирения, призывает государства держать наготове военный сценарий. Сложно назвать такие призывы ответственным поведением политика, который заботится о своей стране и народе», — заметил постпред РФ.
Отметим, что венесуэльский оппозиционер уже более трёх дней находится вне пределов страны, но планирует вернуться на этой неделе.
Не по пути с Гаити
Экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Венесуэле длилось порядка четырёх часов, но по итогом не было принято каких-либо документов. При этом инициатором созыва дипломатов стали США, которые не предложили ни резолюции, ни заявления.
Российская сторона выступила с инициативой: американским коллегам было предложено принять документ, который по содержанию схож с тем, что Вашингтон выдвинул по кризису на Гаити.
«Давайте в заключение проведём один эксперимент. 21 февраля американская делегация предложила текст сообщения СБ ООН для прессы по событиям в Гаити, который все члены Совета единогласно поддержали», — сказал Небензя.
После этого дипломат перечислил основные тезисы документа, в котором, в частности, выражалась «озабоченность жестокими демонстрациями и гибелью невинных гражданских лиц» и подтверждалась приверженность к работе «с народом и правительством Гаити для достижения безопасности и процветания».
В этой связи постпред РФ обратился к США с вопросом о готовности принять аналогичный проект заявления СБ ООН по Венесуэле.
В свою очередь, спецпредставитель президента США по Венесуэле Эллиот Абрамс ни коим образом не ответил на предложение. Вместо этого дипломат подверг критике поведение России относительно происходящего в Венесуэле и обвинил Москву в финансовой заинтересованности. По его словам, на этой неделе Вашингтон представит собственную резолюцию, в которой будет говориться о доступе гуманитарной помощи.
Между тем стало известно, что американская делегация внесла в распространённый Россией проект заявления собственные правки.
«Делегация США уже успела убить наш проект заявления, внеся в него правки, осуждающие правительство Мадуро и так далее. Очевидно, что та оптика, которая Соединёнными Штатами применяется для Гаити, не подходит для Венесуэлы. Мы видим в этом вопиющее проявление двойных стандартов», — указал заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Грузовик раздора
23 февраля при попытке оппозиционных сил Венесуэлы провести через границу с Колумбией грузовики с американской гуманитарной помощью произошли столкновения между сторонниками Гуаидо и военными. В результате пострадали более 300 человек и погибли не менее четырёх. При этом российский МИД за день до этого предупреждал о готовящейся провокации в пограничной зоне.
Постпред России Василий Небензя также указал, что если бы США действительно хотели помочь венесуэльским гражданам, то действовали бы через любое из аккредитованных в стране агентств ООН, которыми успешно пользуются другие государства.
В этой связи министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса во время заседания рассказал о сожжёном 23 февраля грузовике на границе с Колумбией. По его словам, в нём находилась не только гуманитарная продукция. Он указал, что транспортное средство было атаковано самими демонстрантами: один из них бросил в него «коктейль Молотова».
«Когда грузовик был обследован, оказалось, что в нём были не только еда и медикаменты, а были инструменты для баррикад, были проволока, ограждения, гвозди для вооружения, которое привыкла использовать радикальная оппозиция», — заметил дипломат.
Кроме того, он ссылаясь на информацию от стран-союзников, таких как Куба и РФ, заявил, что оружие для оппозиционных сил может закупаться в Восточной Европе.
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