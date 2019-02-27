«Формируют новую доктрину по Южной Америке»: Москва указала на попытки США создать предлог для вторжения в Венесуэлу

На границе Венесуэлы и Колумбии продолжаются провокации в расчёте на жертвы среди гражданского населения. Таким образом Соединённые Штаты искусственно создают предлог для военного вторжения в Венесуэлу. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, Вашингтон сформировал новую доктрину по Южной Америке, а следующими её жертвами могут стать Куба и Никарагуа. В свою очередь, постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза указал, что Вашингтон и Лондон только за последнее время «ограбили венесуэльский народ в общей сложности на $30 млрд в нефтяных и банковских активах».

Разрешение кризиса в Венесуэле должно происходить на основе принципов Устава ООН. Их обязаны уважать все государства без исключения. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с коллегами из Индии и Китая — Сушмой Сварадж и Ван И. По его словам, на венесуэльско-колумбийской границе продолжаются провокации в расчёте на то, что будут жертвы среди мирного населения.

«Затем по хорошо использованному сценарию будут истеричные крики и произойдёт уже попытка военного вмешательства», — добавил глава МИД РФ.

Москва, как заметил дипломат, активно проводит работу по предотвращению силового сценария в Боливарианской республике и свержения президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

«Вашингтон, заявляя публично, устами членов руководства, что дни Мадуро сочтены, прямо говорит, что следующими на очереди будут Куба и Никарагуа», — подчеркнул министр.

«То есть Доктрина Монро о том, что американцы должны никого не пускать в Южную Америку, бледнеет перед той доктриной, которая сейчас, на наших глазах формируется и, по сути дела, означает, что американцы узурпируют право применять силу, где им заблагорассудится, чтобы свергать режимы, которые их по тем или иным причинам не устраивают», — сказал Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства также указал на «совершенно беспардонные» попытки создания искусственного предлога для военного вмешательства в дела Боливарианской республики.

Как заметил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, Вашингтон своими действиями на южноамериканском континенте преследует сразу несколько целей.

«Во-первых, мы давно знаем из Доктрины Монро, что рядом с США не может быть государств, которые враждебны к США. Неслучайно Болтон сказал, что следующая на очереди Никарагуа. Во-вторых, это противостояние российской и китайской экспансии. И третий момент уже личный. Мадуро и Чавес (в своё время) часто открыто не соглашались с США, которым откровенно не нравится, что Венесуэла проводит достаточно особую, специфическую политическую линию внутри страны», — пояснил он.

В то же время эксперт считает, что только Москва и Пекин могут указать Вашингтону на недопустимость проводимого курса, но вступление в противоборство может серьёзно подорвать всю систему мирового сообщества.

«Международное право никогда не было указом для Соединённых Штатов. Они его трактуют как хотят. Право сильного в политике — это единственное право, которое там уважают. Очевидно, что наказать США могут лишь Россия и Китай, но они, даже будучи достаточно сильными странами, не хотели бы никакой прямой конфронтации. Это слишком серьёзное мероприятие. Оно может окончательно привести к деградации мировой политики», — подчеркнул Брутер в беседе с RT.

«У нас на глазах нагло грабят суверенную страну»

Единственная цель вмешательства Соединённых Штатов во внутренние дела Венесуэлы — это смена режима в государстве посредством военного вторжения. Такое заявление на заседании Совета Безопасности ООН сделал постоянный представитель Российской Федерации Василий Небензя.

«Сейчас абсолютно очевидно, что единственной целью Вашингтона в Венесуэле было и остаётся не решение проблем Венесуэлы и не забота о народе, а смена режима, включая угрозы сделать это путём военной интервенции», — сказал он.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев указывал, что Пентагон усиливает группировку войск в регионе. Так, на территорию Пуэрто-Рико были переброшены представители американских спецслужб, а в Колумбию — подразделения Вооружённых сил США.

Как отметил Небензя, именно Вашингтон несёт ответственность за то, что ситуация в Венесуэле достигла точки кипения, в том числе из-за экономического давления. Он напомнил, что с 2013 года действуют американские санкции, общий ущерб от которых составил $345 млрд. Вместе с тем за последнее время США «заморозили» активы госкорпорации PDVSA на $7 млрд, а Великобритания — золотые запасы Венесуэлы на $1,2 млрд.

«Вашингтон и Лондон только за последнее время ограбили венесуэльский народ в общей сложности на $30 млрд в нефтяных и банковских активах. Давайте называть вещи своими именами: у нас на глазах нагло грабят суверенную страну, пытаются довести её до нищенства с тем, чтобы в рамках непризнанной международным правом концепции гуманитарной интервенции и ответственности по защите сменить неугодный режим», — подчеркнул Небензя.

По его словам, спикер оппозиционной венесуэльской Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо, объявивший себя временным президентом республики, «самозванец с улицы». Он заметил, что «этот субъект» спустя несколько минут получил признание со стороны США, а затем и ряда европейских и латиноамериканских стран.

«Гуаидо вместо того, чтобы обсуждать возможности диалога и национального примирения, призывает государства держать наготове военный сценарий. Сложно назвать такие призывы ответственным поведением политика, который заботится о своей стране и народе», — заметил постпред РФ.

Отметим, что венесуэльский оппозиционер уже более трёх дней находится вне пределов страны, но планирует вернуться на этой неделе.

Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя

Reuters

© Carlo Allegri

Не по пути с Гаити

Экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Венесуэле длилось порядка четырёх часов, но по итогом не было принято каких-либо документов. При этом инициатором созыва дипломатов стали США, которые не предложили ни резолюции, ни заявления.

Российская сторона выступила с инициативой: американским коллегам было предложено принять документ, который по содержанию схож с тем, что Вашингтон выдвинул по кризису на Гаити.

«Давайте в заключение проведём один эксперимент. 21 февраля американская делегация предложила текст сообщения СБ ООН для прессы по событиям в Гаити, который все члены Совета единогласно поддержали», — сказал Небензя.

После этого дипломат перечислил основные тезисы документа, в котором, в частности, выражалась «озабоченность жестокими демонстрациями и гибелью невинных гражданских лиц» и подтверждалась приверженность к работе «с народом и правительством Гаити для достижения безопасности и процветания».

В этой связи постпред РФ обратился к США с вопросом о готовности принять аналогичный проект заявления СБ ООН по Венесуэле.

Косатка похвасталась ученым своим "антарктическим" обедом - видео «Ведь сложно не заметить, что он касается практически идентичной ситуации. Разница лишь в том, что в случае с Гаити Вашингтон решил занять сторону законной власти. Во всяком случае, пока», — заметил он.

В свою очередь, спецпредставитель президента США по Венесуэле Эллиот Абрамс ни коим образом не ответил на предложение. Вместо этого дипломат подверг критике поведение России относительно происходящего в Венесуэле и обвинил Москву в финансовой заинтересованности. По его словам, на этой неделе Вашингтон представит собственную резолюцию, в которой будет говориться о доступе гуманитарной помощи.

Между тем стало известно, что американская делегация внесла в распространённый Россией проект заявления собственные правки.

«Делегация США уже успела убить наш проект заявления, внеся в него правки, осуждающие правительство Мадуро и так далее. Очевидно, что та оптика, которая Соединёнными Штатами применяется для Гаити, не подходит для Венесуэлы. Мы видим в этом вопиющее проявление двойных стандартов», — указал заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Грузовик раздора

23 февраля при попытке оппозиционных сил Венесуэлы провести через границу с Колумбией грузовики с американской гуманитарной помощью произошли столкновения между сторонниками Гуаидо и военными. В результате пострадали более 300 человек и погибли не менее четырёх. При этом российский МИД за день до этого предупреждал о готовящейся провокации в пограничной зоне.

Постпред России Василий Небензя также указал, что если бы США действительно хотели помочь венесуэльским гражданам, то действовали бы через любое из аккредитованных в стране агентств ООН, которыми успешно пользуются другие государства.

В этой связи министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса во время заседания рассказал о сожжёном 23 февраля грузовике на границе с Колумбией. По его словам, в нём находилась не только гуманитарная продукция. Он указал, что транспортное средство было атаковано самими демонстрантами: один из них бросил в него «коктейль Молотова».

«Когда грузовик был обследован, оказалось, что в нём были не только еда и медикаменты, а были инструменты для баррикад, были проволока, ограждения, гвозди для вооружения, которое привыкла использовать радикальная оппозиция», — заметил дипломат.

Кроме того, он ссылаясь на информацию от стран-союзников, таких как Куба и РФ, заявил, что оружие для оппозиционных сил может закупаться в Восточной Европе.