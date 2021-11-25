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«Формирует антиген»: иммунитет от вакцины «Спутник М» сформировался у 93,2% привитых добровольцев

25 ноября 2021, 12:50  •  148 • В России
Клеточный иммунитет после прививки вакциной от коронавирусной инфекции для подростков «Спутник М» сформировался у 93,2% добровольцев, говорится в инструкции к препарату. Вакцина для профилактики COVID-19 у детей в возрасте от 12 до 17 лет была зарегистрирована Минздравом 24 ноября. Препарат состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.
 
РИА Новости © Наталья Горшкова
 

Клеточный иммунитет после прививки вакциной от коронавирусной инфекции для подростков «Спутник М» сформировался у 93,2% добровольцев, сообщает ТАСС со ссылкой на инструкцию к препарату.

«Иммунизация препаратом «Гам-КОВИД-Вак-М» формирует антиген — специфический клеточный противоинфекционный иммунитет у 93,2% обследованных добровольцев», — говорится в тексте.

Вакцина «Спутник М» для профилактики COVID-19 у детей в возрасте от 12 до 17 лет была зарегистрирована Минздравом 24 ноября. Препарат состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

Вакцинация препаратом может представлять риск для пациентов с аутоиммунными заболевания и злокачественными новообразованиями из-за возможного обострения. Также «Спутник M» нужно применять с осторожностью при хронических заболеваниях печени и почек, а также эндокринной системы. 

Вместе с тем в инструкции отмечается, что выявленные при клинических исследованиях побочные эффекты «бывают преимущественно лёгкой или средней степени выраженности, могут развиваться в первые-вторые сутки после вакцинации и разрешаются в течение трёх последующих дней».

Как отмечали в Минздраве, вакцинация детей в возрасте от 12 до 15 лет будет проводиться только с согласия родителей или опекунов, подростки с 15 лет и старше смогут принимать решение самостоятельно.

В ведомстве уточнили, что регистрационное удостоверение вакцины «Спутник M» действует пять лет — до 24 ноября 2026 года.

Вместе с тем глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что «Спутник М» будут поставлять на международные рынки.

  • РИА Новости
  • © Евгений Епанчинцев

Заместитель директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Денис Логунов в интервью RT накануне отмечал, что препарат был создан, чтобы защитить несовершеннолетних от тяжёлого течения коронавируса, которое также фиксируется у данной возрастной группы.

«Среди деток тоже бывают всякие случаи, и детки тяжело тоже могут болеть. Поэтому, собственно, чтобы закрывать и эту часть популяции, создаётся вакцина», — заявил он.

Он также рассказал, что в ходе исследований была подобрана полностью безопасная доза препарата для детей — это 1/5 взрослой дозы. 

Накануне в Минздраве сообщили, что в России более 30 тыс. детей проходят лечение от COVID-19. В ведомстве добавили, что в связи с распространением штамма «дельта» число случаев заболевания детей коронавирусом неуклонно растёт.

Между тем директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что в гражданский оборот в России выпущено 70 млн комплектов вакцины «Спутник V» и 15 млн «Спутник Лайт».

Гинцбург также отметил, что побочных эффектов после применения назальной вакцины от коронавируса зафиксировано не было. Специалист предупредил, что вакцина, как и любой препарат, может представлять опасность для аллергиков на стадии обострения заболевания.

«Когда обострения нет... никаких ограничений нет», — отметил он.

В мае директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что регистрация назальной вакцины от коронавирусной инфекции может произойти в 2022 году.

Распространение COVID-19

В России за прошедшие сутки было выявлено 33 796 новых случаев коронавирусной инфекции. Наибольшее число из них отмечено в Москве (3349), Санкт-Петербурге (1538) и Московской области (1483).

За это время полностью выздоровели 38 450 пациентов, 1238 человек скончались.

Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 9 468 189. С начала пандемии в России выздоровели 8 164 826 человек, 269 057 пациентов умерли.

В Европейском бюро Всемирной организации здравоохранения, комментируя ситуацию с COVID-19, назвали невакцинированных людей главными распространителями коронавирусной инфекции.

«Мы призываем всех, кто имеет право на вакцинацию, воспользоваться этой возможностью. Это особенно важно для приоритетных групп, таких как люди в возрасте 60 лет и старше, а также люди с ослабленным иммунитетом», — цитирует РИА Новости заявление бюро.

В ВОЗ также отметили важность соблюдения всех профилактических мер, таких как ношение средств индивидуальной защиты, социальное дистанцирование, отслеживание контактов и изоляция.

Помимо этого, в бюро назвали причины роста инфицирования COVID-19 в Европейском регионе. По мнению ВОЗ, рост инфицирования и смертности там объясняется преобладанием штамма «дельта», недостаточным уровнем вакцинации, а также холодной погодой, из-за которой люди проводят больше времени, собираясь в помещениях.

«И в-четвёртых, использование мер по сдерживанию распространения вируса, например, ношение масок в закрытых и людных местах или соблюдение безопасной дистанции, носит непостоянный характер», — сказали в ВОЗ.

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