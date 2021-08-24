Формирование нового органа власти и сопротивление талибам: как развиваются события в Афганистане

Бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя главой государства после бегства Ашрафа Гани и укрывшийся в Панджшере, заявил, что противники новых властей не хотят превращения страны в «Талибанистан» и отвергают диктатуру талибов*. В то же время СМИ сообщают, что «Талибан» работает над созданием нового органа власти — руководящего совета из 12 человек, в который могут войти члены прошлого кабмина. В Вашингтоне заявили, что находятся в постоянном контакте с талибами по политическим каналам и по линии сил безопасности. А глава российского МИД Сергей Лавров вновь подчеркнул, что внутренние дела страны должны урегулировать сами афганцы.

Силы сопротивления в Афганистане готовы к переговорам с членами радикального движения «Талибан»*, но выступают против установления диктатуры с их стороны. Об этом в интервью телеканалу India Today заявил бывший вице-президент страны Амрулла Салех — ранее он не признал переход власти в стране к талибам и объявил себя исполняющим обязанности главы государства.

«Не хотим, чтобы Афганистан превратился в Талибанистан. Этого не произойдёт, это то, чего хочет «Талибан». Мы предпочитаем переговоры, но они должны быть содержательными», — сказал Салех.

По его словам, афганцы отвергают «Исламский эмират», диктатуру и силовой захват власти. Он также назвал ложью утверждения талибов о том, что те взяли под свой контроль часть провинции Панджшер.

«Нам удалось достичь консенсуса среди людей, они не готовы предать сопротивление. Мы готовы к конструктивным переговорам, а также к сопротивлению, если переговоры провалятся», — добавил он, подчеркнув, что переговоры не означают замаскированной капитуляции или принятия диктатуры талибов.

При этом Салех указал, что переговорный процесс должен отличаться от проходящего в Дохе, где, по его словам, фактически узаконили захват Афганистана талибами. Кроме того, бывший вице-президент Афганистана обвинил боевиков «Талибана» в провоцировании гуманитарной катастрофы в провинции Баглан.

«Талибы не пропускают продукты питания и топливо в долину Андараб. Гуманитарная ситуация ужасная. Тысячи женщин и детей бежали в горы. Последние два дня «Талибан» похищает детей и стариков и использует их в качестве живых щитов для передвижения или обысков в домах», — написал он в Twitter.

В свою очередь, бывший министр внутренних дел Афганистана Мохаммад Масуд Андараби выступил за то, чтобы действия талибов в районе Андараб расследовали международные организации в области прав человека.

Ранее бывший афганский переводчик в эфире RT на условиях анонимности рассказал о своей семье, которая находится в Кабуле. По словам мужчины, его родные живут в постоянном страхе и не могут уехать из страны.

Напомним, 16 августа представители движения «Талибан» объявили об окончании войны в Афганистане. Из страны бежал президент Ашраф Гани. Впоследствии он заявил, что находится в ОАЭ и планирует в будущем вернуться в Афганистан.

Представители «Талибана» регулярно делают заявления относительно политического будущего Афганистана. 21 августа члены движения рассказали, что в ближайшие дни представят новую политическую систему управления Афганистаном, подготовкой которой занимались эксперты в области права, религии и внешней политики.

Как отмечали талибы, новая форма правления будет направлена на защиту интересов всего населения.

Новый орган власти в Афганистане

Как сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на свои источники, близкие к руководству «Талибана», лидеры движения намерены сформировать совет для управления Афганистаном. В этот орган, предположительно, войдут 12 человек, в том числе некоторые члены предыдущего правительства страны.

Наиболее влиятельными лицами в совете должны стать лидер политического крыла талибов Абдул Гани Барадар и глава военной комиссии движения Моулави Якуб — сын основателя движения муллы Омара, а также полевой командир Сираджуддин Хаккани.

Представители «Талибана» хотят включить в совет членов бывшего афганского правительства, которое имело поддержку со стороны США, чтобы повысить шансы на получение признания от международного сообщества. Также талибы готовы предоставить место в совете Ахмаду Масуду, одному из лидеров сил сопротивления в провинции Панджшер.

23 августа талибы сообщили, что взяли в осаду силы сопротивления. Как указывал официальный представитель движения Забихулла Муджахид, в «Талибане» стремятся к мирному урегулированию и разрешению вопроса посредством переговоров.

Контакты США и талибов

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что американские власти находятся в постоянном контакте с талибами по политическим каналам и по линии сил безопасности: «Я бы не хотел вдаваться в подробности, чтобы защитить эти дискуссии, которые охватывают широкий круг вопросов».

При этом Салливан подчеркнул, что пока не рассматривается возможность того, что Джо Байден вступит в переговорный процесс с руководством «Талибана».

Газета The Washington Post сообщила, что глава ЦРУ Уильям Бёрнс провёл в Кабуле тайную встречу с лидером политического крыла талибов Барадаром. Как отмечается в публикации, переговоры могли быть связаны с возможным продлением срока эвакуации американских граждан из Афганистана.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что в Вашингтоне сосредоточены на эвакуации из Афганистана своих граждан и афганцев, сотрудничавших с США, поэтому пока не готовы дать оценку изменениям, которые произошли в поведении талибов.

В Пентагоне сообщили, что для самолётов, участвующих в вывозе людей из аэропорта Кабула, по-прежнему сохраняется угроза, но какая именно в американском министерстве не уточнили.

«Мы тесно сотрудничаем с Центральным командованием и другими учреждениями по сообщениям об угрозах, потенциальным угрозам операциям воздушного моста», — заявил глава Транспортного командования ВС США генерал Стивен Лайонс.

Также он рассказал, что на эвакуационных рейсах из Афганистана родились три ребёнка.

«Будем ориентироваться на практические шаги»

Комментируя позицию российских властей по отношению к ситуации в Афганистане, министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе пресс-конференции со своим венгерским коллегой Петером Сийярто подчеркнул, что внутренние вопросы должны урегулировать сами афганцы.

«Мы остаёмся приверженными задаче установления мира и стабильности на территории Афганистана, чтобы с этой территории больше не исходили угрозы для всего региона: угрозы терроризма, угрозы наркотрафика незаконного. Надеюсь, что все те, кто сейчас наблюдает за событиями в Афганистане, будет руководствоваться именно этим, а не какими-то политизированными и идеологизированными фобиями... Надо заботиться о том, чтобы афганцы как можно скорее успокоили свою страну», — подчеркнул глава МИД.

Ранее Владимир Путин заявил, что Москва в контакте с другими странами будет делать всё, чтобы обеспечить стабильность в Афганистане. По словам российского лидера, ситуация в стране имеет прямое отношение к безопасности РФ. В связи с этим Путин призвал не допустить в Россию боевиков из Афганистана, которые могут попытаться проникнуть в страну под видом беженцев.

«Мы очень рассчитываем и будем всё делать для того, чтобы в контакте в том числе с нашими западными партнёрами обеспечить стабильность в том же Афганистане. Но мы не хотим, чтобы у нас хоть в чём-то повторилось то, что было в 1990-х и середине 2000-х годов. Тогда у нас фактически шли боевые действия на Северном Кавказе. Эти ужасы, которые мы видим на территории Афганистана, — эти ужасы были у нас, всё это было не так давно», — подчеркнул он.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что ситуация в Панджшере чревата началом новой гражданской войны в Афганистане, но подчеркнул, что Москва намерена сохранять нейтралитет в этом вопросе: «Конечно же, никто в эти события вмешиваться не собирается».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.