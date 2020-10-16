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Форменный прикол: что бывает, когда слишком доверяют военным

16 октября 2020, 06:15  •  8 • Аналитика
© Фото : National Archives and Records Administration
"Вы арестованы" – "За что?.." – "Вас не касается. Откройте сейф". Взял наличку, дал расписку и ушел. Это была идеальная афера. 16 октября 1906 года немецкий сапожник ограбил ратушу Кёпеника под Берлином.
Форменный прикол: что бывает, когда слишком доверяют военным
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Его звали Фридрих Фогт. По одной из версий он был не сапожник, а актер. Но то, что он сделал, мог сделать любой. Потому что в кайзеровской Германии военная форма гипнотизировала людей. И Фогт ее надел.
Выпить пива перед штурмом
Галифе и китель раздобыл то ли в театре, то ли на рынке в Потсдаме. Хотел найти головной убор, как у кайзера Вильгельма. Это была каска со шпилем и золотым орлом. Потом не стал заморачиваться и обошелся фуражкой. В Берлине сначала зашел в ресторан – посмотреть, как на него будут реагировать. Официант обратился к Фогту: "герр гауптман". Капитан так капитан, решил Фридрих и стал искать подельников. Увидел развод караула – позвал с собой двух ефрейторов и пятерых солдат. Сказал: надо выполнить "секретное поручение" кайзера. Они подчинились старшему по званию. Сели в поезд Берлин – Кёпеник. Ехали нескучно: на одной из станций Фогт угостил всех пивом. К ратуше Кёпеника подошли строем. "Капитан" оставил часть команды на входе, с другой пошел по кабинетам. Ко всем, кого встречал, приставлял "охрану". Сопротивления не оказал даже бургомистр: слегка удивился и попросил разрешения позвонить жене. После взятия кассы Фогт отдал младшим по чину приказ: вести арестованных в караульное помещение и ждать его возвращения. Он, конечно, не вернулся.
© РИА Новости / РИА Новости
Германский император Вильгельм (в центре) принимает парад войск.
Уважаю и прощаю
Это было типичное "ограбление по-прусски". "В начале XX века в Германской империи служащим банков в голову не приходило требовать какие-то документы у военного лица", – рассказывает сотрудник Центра германских исследований Института Европы Александр Камкин:
"Абсурда, трэша и дьявольского угара, конечно, в Германской империи тогда не было. А был кастовый уклад общества, где армейскую касту подняли на очень высокий уровень. Авторитет воинского сословия достиг пика в конце XIX века во время объединения Германии при Отто фон Бисмарке. Как говорил Бисмарк, "объединения железом и кровью". "Железом" он называл военных, а "кровью" – аристократию германских государств, которые должны были составить единый рейх. В итоге пресловутый прусский милитаризм стал основной национальной идеей Германии. Афера Фогта потому удалась такой изящной, что он точно уловил общественный тренд".
© AP Photo
Немецкий канцлер Отто фон Бисмарк
Фридриха Фогта арестовали через десять дней и приговорили к четырем годам тюрьмы. Но он посидел совсем немножко. Оказалось, Вильгельм II признал правильными действия и "арестованных", и "подчиненных" капитана-самозванца. Кайзер увидел новое доказательство уважения немцев к военной форме и простил сапожника.
Автор Ольга Бугрова, Радио Sputnik
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