Форменный прикол: что бывает, когда слишком доверяют военным

Галифе и китель раздобыл то ли в театре, то ли на рынке в Потсдаме. Хотел найти головной убор, как у кайзера Вильгельма. Это была каска со шпилем и золотым орлом. Потом не стал заморачиваться и обошелся фуражкой. В Берлине сначала зашел в ресторан – посмотреть, как на него будут реагировать. Официант обратился к Фогту: "герр гауптман". Капитан так капитан, решил Фридрих и стал искать подельников. Увидел развод караула – позвал с собой двух ефрейторов и пятерых солдат. Сказал: надо выполнить "секретное поручение" кайзера. Они подчинились старшему по званию. Сели в поезд Берлин – Кёпеник. Ехали нескучно: на одной из станций Фогт угостил всех пивом. К ратуше Кёпеника подошли строем. "Капитан" оставил часть команды на входе, с другой пошел по кабинетам. Ко всем, кого встречал, приставлял "охрану". Сопротивления не оказал даже бургомистр: слегка удивился и попросил разрешения позвонить жене. После взятия кассы Фогт отдал младшим по чину приказ: вести арестованных в караульное помещение и ждать его возвращения. Он, конечно, не вернулся.